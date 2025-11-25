https://spnfa.ir/20251125/رئیس-پژوهشکده-باستان-شناسی-ایران--20-میلیارد-برای-کاوش-مرمت-و-حفاظت-ربع-رشیدی-نیاز-است-26647962.html

رئیس پژوهشکده باستان شناسی ایران:20 میلیارد تومان برای کاوش، مرمت و حفاظت ربع رشیدی نیاز است

درحالی که فصل چهارم کاوش‌های منطقه باستانی"ربع رشیدی" با کشف بزرگ‌ترین قطعه کاشی ایلخانی منقوش به "بسم‌الله" به پایان رسیده، معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی...

خانم دکتر معصومه مصلی، رئیس پژوهشکده باستان شناسی ایران در این زمینه به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:حقیقت این است که این 20 میلیارد تومانی که آقای نواداد، معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی فرمودند، مختص به کاوش تنها نیست. در واقع، این مبلغ 20 میلیاردی که مشاهده شده، به دلیل بزرگی و عظمت پروژه و همچنین به این دلیل که بخش‌هایی که در کاوش‌های پیشین به دست آمده یا خود همین برج‌های کشف‌شده نیازمند حفاظت و مرمت هستند — که حفاظت و نگهداری نیز هزینه‌بر است — در نظر گرفته شده است. این مبلغ در حقیقت بیشترین هزینه‌ای است که در حال حاضر دیده شده است. مقدار 20 میلیاردی که ایشان فرمودند، هم برای کاوش، هم برای حفاظت و هم برای مرمت آن مکان که همان محوطه ربع رشیدی است و همچنین برای ایجاد یک پایگاه داده در کنار آن که تقریباً در حال تبدیل شدن به یک سایت موزه است، در نظر گرفته شده. هزینه‌های کاوش به تنهایی کمتر است اما هر مبلغی اختصاص داده شود عالیست، در نتیجه مبلغ 20 میلیارد دربرگیرنده تمام این موارد است. در واقع، مبلغ مورد نیاز فعلی برای حفاظت، مرمت و کاوش، 20 میلیارد تومان برآورد شده است.

