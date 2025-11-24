https://spnfa.ir/20251124/نشان-هایی-از-دستهای-خارجی-در-ترور-چارلی-کرک-26631221.html

نشان هایی از دستهای خارجی در ترور چارلی کرک

نشان هایی از دستهای خارجی در ترور چارلی کرک

اسپوتنیک ایران

چارلی کرک جزو معدود افراد تاثیر گذار در تیم انتخاباتی ترامپ به حساب می آمد که میان طرفداران ترامپ مخصوصا آنهایی که به نام ماگ ها Make American Great Again... 24.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-24T15:59+0330

2025-11-24T15:59+0330

2025-11-24T15:59+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0b/25328174_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_5624f1af8c0fcec800848996be05e885.jpg

بعد از ترور او هم دیدیم هم ترامپ هم معاون او ونس در مراسم خاکسپاری و تجلیل از او شرکت کردند، امری که نشان می دهد کرک چه قدر در میان طرفداران ترامپ تاثیر گذار بود.معروف است چارلی کرک به همراه تاکر کارسون روزنامه نگار معروف و استیو بنون استراتژیست معروف سه تفنگداری به حساب می آیند که موفقیت ترامپ گرو تلاش های آنها می باشد و عملا در گروه ماگ ها بسیار پر نفوذ هستند.یکی از مسایلی که قبل از ترور چارلی کرک بسیار مطرح بود بحث هزینه هایی که آمریکا برای حمایت از اوکراین و اسرائیل انجام می دهد بود.اینها بسیار انتقاد داشتند که چرا صدها ملیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی باید هزینه جنگ هایی شود که هیچ نفعی برای مردم آمریکا در آن وجود ندارد و ماگ ها داشتند به دولت آمریکا فشار می آوردند که به قول معروف "چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است" و باید دولت آمریکا کمک های خود به اوکراین و اسرائیل را متوقف کند و این پولها را خرج داخل آمریکا و رفاه مردم این کشور کند.اینها حتی پا فراتر گذاشته بودند وکلا متقاضی آن بودند که آمریکا همه ماجراجویی های خارجی و دخالت هایش در دیگر کشورها را متوقف کند و همه پولهایی که بابت این دخالت ها خرج می شود به آمریکا برگردد و بدهی های دولت فدرال تصفیه شود و شرایط رفاهی مردم این کشور بهبود یابد.پس از مصاحبه ای که تاکر کارسون با آقای ولادیمیر پوتین انجام داد و بعد از آن رفت از متروهای موسکو فیلم گرفت و آن را منتشر کرد و آن را با متروهای آمریکا مقایسه کرد بسیاری شدت انتقادات از دولت آمریکا به اوج رسیده بود و چارلی کرک هم چند سخنرانی در نکوهش کارهای اسرائیل در غزه و همچنین هزینه های بیهوده ای که آمریکا در اوکراین انجام می دهد داشت.بسیاری باور دارند همین سخنرانی ها و فشارها موجب آن شد که دولت آمریکا تصمیم گرفت کمکها به اوکراین را کاهش دهد و به دنبال آن باشد که قرارداد منابع معدنی را با اوکراین امضا کند تا بتواند مردم را متقاعد کند بیش از هزینه ای که کرده سود دریافت کرده.همچنین دولت آمریکا به بهانه انتقادات داخلی که با آن مواجه می باشد کشورهای عضو ناتو را تحت فشار قرار داد تا بودجه های بیشتری را برای ناتو خرج کنند و عملا همه هزینه هایی که در اوکراین کرده بود را گردن اروپایی ها انداخت.دولت آمریکا همچنین شروع کرد به اسرائیل فشار آوردن که جنگ در غزه را متوقف کند و مدام این را بهانه می کرد که دیگر نمی تواند کمک های بی حساب کتاب به اسرائیل را ادامه دهد و انتقادات داخلی به دلیل این هزینه کرد ها بسیار زیاد شده.به همین دلیل وقتی که چارلی کرک ترور شد بسیاری نشانه های اتهام را به سمت اسرائیل نشان گرفتند.حالا پاول دورُف (موسس تلگرام) گفته امکان دارد فرانسه در مرگ یا "قتل" چَارلی کِرک (Charlie Kirk)، فعال محافظه‌کار آمریکایی، دست داشته باشد.چندی پیش خبرنگار آمریکایی کَندیِس اوونز ادعا کرده بود که یک مقام فرانسوی به او گفته است قاتل کِرک در "تیپ سیزدهم لژیون فرانسه" آموزش دیده است.دورُف بعد از بررسی صحبت‌های کِرک درباره فرانسه (خصوصاً نقدهایی که کیرک به سیاست‌های امانوئل ماکرون داشته) گفته که این نظریه برایش"کاملاً معتبر و باورپذیر" به نظر می‌رسد.همچنین دورُف قبلاً گفته بود که مرگ کِرک را "حمله به آزادی بیان"می‌داند.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که قاتل کرک فردی معمولی نبوده و آموزش های نظامی حرفه ای دیده بوده و دلیل ترور کرک این بوده که می خواستند صدای او خاموش شود و بقیه افرادی که با او همسو هستند حساب کتاب دستشان بیاید که ممکن است ترور شوند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی