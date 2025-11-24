https://spnfa.ir/20251124/ابهامهای-تازه-در-پرونده-مرگ-چلی-کِیرک-چرا-نام-فرانسه-دوباره-مطرح-شد-26630016.html

ابهام‌های تازه در پرونده مرگ چلی کِیرک، چرا نام فرانسه دوباره مطرح شد؟

اگر ارتباط میان عوامل آموزش‌دیده در ساختار نظامی فرانسه و این حادثه اثبات شود، پاریس با چالشی جدی در حوزه اعتبار اطلاعاتی و شفافیت امنیتی روبه‌رو می‌شود. 24.11.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اظهارات اخیر پاول دورف، بنیان‌گذار تلگرام، مبنی بر احتمال دخالت فرانسه در مرگ چَلی کِیرک در گفتگو با اسپوتنیک گفت: مرگ این فعال محافظه‌کار آمریکایی اخیرا دوباره موجی از پرسش‌های تازه درباره لایه‌های پنهان این پرونده ایجاد کرده است.ماندگار گفت، اگر مروری به سخنان انتقادی کِیرک درباره سیاست‌های فرانسه داشته باشیم، درمی‌یابیم که فرضیه پاول دوروف کاملاً قابل باور است و افکار عمومی را وارد مرحله‌ای جدید از گمانه‌زنی‌های سیاسی کرده است.سمیه ماندگار در تحلیل خود تأکید کرد، بخش مهمی از ابهامات زمانی شکل گرفت که کندیِس اوونز، خبرنگار آمریکایی، اعلام کرد یک مقام بلندپایه فرانسوی به او اطلاع داده قاتل کِیرک در تیپ سیزدهم لژیون خارجی فرانسه آموزش دیده است.این گزاره، اگرچه هنوز از سوی پاریس تأیید یا رد نشده، اما ابعاد احتمالی امنیتی و فراملی این پرونده را پررنگ‌تر کرده و پرسش‌های دشواری را پیش روی دولت فرانسه قرار داده است.سمیه ماندگار افزود، طرح چنین ادعاهایی در فضایی که روابط آمریکا و اروپا تحت فشارهای سیاسی جدید قرار دارد، می‌تواند پیامدهای فراتر از یک پرونده جنایی داشته باشد.بعبارتی، اگر ارتباط میان عوامل آموزش‌دیده در ساختار نظامی فرانسه و این حادثه اثبات شود، پاریس با چالشی جدی در حوزه اعتبار اطلاعاتی و شفافیت امنیتی روبه‌رو می‌شود. این چالش می‌تواند هم روایت‌های رسمی و هم تصویر بین‌المللی فرانسه را تحت تأثیر قرار دهد.

ایران