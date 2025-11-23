ایران
موج آنفولانزا وارد ایران شد، منع مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک برای آنفولانزا
موج آنفولانزا وارد ایران شد، منع مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک برای آنفولانزا
وزارت بهداشت ایران با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی درباره کاهش نسبی اثرگذاری واکسن‌های موجود بر ابتلا به سویه در گردش، تأکید کرده که واکسن‌ها همچنان در...
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، درصد موارد مثبت آنفلوانزا از هفته دوم آبان‌ماه تاکنون در ایران رشد چشمگیری داشته است و اگرچه همه گروه‌های سنی درگیر هستند، اما کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را به خود اختصاص داده‌اند. تب بالا شایع‌ترین علامت مراجعه کودکان به مراکز درمانی عنوان شده و در موارد معدودی که تب به‌موقع کنترل نمی‌شود، احتمال بروز تشنج وجود دارد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که اغلب موارد ثبت‌شده خفیف بوده‌اند و تاکنون مرگ‌ومیر در کودکان فاقد بیماری زمینه‌ای گزارش نشده است. همچنین بیماران دارای علائم شدید نیز به‌خوبی به درمان پاسخ می‌دهند و خدمات درمانی موردنیاز در دسترس است.همچنین الگوی ابتلا در ایران مشابه گزارش‌های اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، چین و اندونزی و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان اعلام شده است. در موج فعلی، ویروس آنفلوانزای نوع A و زیرسویه H3N2 سهم بیشتری در ابتلا دارند.وزارت بهداشت ایران با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی درباره کاهش نسبی اثرگذاری واکسن‌های موجود بر ابتلا به سویه در گردش، تأکید کرده که واکسن‌ها همچنان در پیشگیری از بیماری شدید و بستری مؤثر هستند.همچنین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مردم خواسته است با رعایت اصول بهداشتی، از سرعت انتقال بیماری در جامعه بکاهند. از مهم‌ترین توصیه‌ها می توان به شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه، پرهیز از حضور در محیط‌های شلوغ در فصل شیوع، تهویه مناسب محیط‌های بسته، خواب کافی، تغذیه سالم و تقویت ایمنی، استفاده از ماسک در فضاهای پرجمعیت و با تهویه نامناسب و خودداری از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن اشاره کرد.در بیانیه وزارت بهداشت در صورت ابتلا به آنفلوآنزا؛ ماندن در خانه تا 24 ساعت پس از قطع تب، استراحت و مصرف مایعات کافی، مصرف داروی تب‌بر مجاز مانند استامینوفن، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، دوری از افراد آسیب‌پذیر؛ استفاده از ماسک در صورت اجبار، تهویه اتاق بیمار و اختصاص وسایل شخصی، مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم هشدار مانند تنگی نفس، تب ماندگار، ضعف شدید، کاهش هوشیاری یا کبودی لب‌ها، توصیه و تاکید شده است.وزارت بهداشت همچنین از مردم خواست اطلاعات مرتبط با بیماری را تنها از کانال‌های رسمی این وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی پیگیری کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. این وزارتخانه اعلام کرد روند بیماری به‌طور مستمر پایش شده و اطلاع‌رسانی‌های جدید در زمان مناسب منتشر خواهد شد
موج آنفولانزا وارد ایران شد، منع مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک برای آنفولانزا

شیوا آبشناس
وزارت بهداشت ایران با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی درباره کاهش نسبی اثرگذاری واکسن‌های موجود بر ابتلا به سویه در گردش، تأکید کرده که واکسن‌ها همچنان در پیشگیری از بیماری شدید و بستری مؤثر هستند.
