ملاقات ترامپ ممدانی، دنیا فقط به قدرتمندان احترام می گذارد

ممدانی نسلی را در ایالات متحده نمایندگی می کند که نسل جدید این کشور هستند. 23.11.2025, اسپوتنیک ایران

دکتر عماد آبشناس در این خصوص نوشت: چند روزی است ملاقات شهردار تازه انتخاب شده نیویورک زهران ممدانی با رئیس جمهوری این کشور دونالد ترامپ به سوژه اصلی خبری در ایالات متحده و جهان تبدیل شده.شاید اگر هر کس دیگری بود توجه رسانه ها اینقدر به این ملاقات جلب نمی شد اما همه می دانند که مددانی در مناظره های انتخاباتی به شدت بر علیه ترامپ تاخت و در مقابل ترامپ هم هر کاری می توانست انجام داد تا ممدانی در انتخابات شکست بخورد و این اتفاقات پشت پرده رخ نداد بلکه به صورت علنی و رسانه ای دو طرف بارها و بارها به همدیگر تاختند وحتی به یکدیگر توهین هم کردند.ترامپ حتی تهدید کرده بود که در صورت انتخاب ممدانی همه بودجه های فدرالی شهر نیویورک را قطع خواهد کرد و حتی خودش هم برج معروف ترامپ در نیویورک را ترک خواهد کرد و تا زمانی که ممدانی شهردار است در نیویورک زندگی نخواهد کرد.اما ظاهرا شرایط تغییر کرد.ممدانی به کاخ سفید رفت و حد اقل در کنفرانس مطبوعاتی دو طرف بسیار صمیمی با هم برخورد کردند و حتی با هم شوخی های دوستانه می کردند.بسیاری این روزها سوال می کنند چه شده ماجرا چیست؟واقعیت امر بسیار ساده است، جهان به قدرتمندان احترام می گذارد، ممدانی نسلی را در ایالات متحده نمایندگی می کند که نسل جدید این کشور هستند، نسلی که ممدانی به وضوح در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره شان صحبت کرد نسلی که "مخالف هزینه کردن آمریکا در جنگ های خارجی و طرفدار هزینه کردن پول مالیات دهندگان در داخل آمریکا هستند" نسلی که به گفته ممدانی مخالف "حمایت های کورکورانه آمریکا از اسرائیل و طرفدار تحقق قوانین و مقررات حقوق بشری و بین المللی هستند" نسلی که از عملکرد نسل های قدیمی و سیاست های لابی های قدرت آمریکا بی زار هستند.بسیاری از آنهایی که در انتخابات به ترامپ رای داده بودند در این انتخابات و علیرغم تلاش های مخالف ترامپ در این انتخابات به ممدانی رای دادند.علیرغم همه تلاش های نتانیاهو و لابی صهیونیستی در آمریکا که پایگاه قدرت اش در نیویورک است اما بسیاری از یهودی های نیویورک که با سیاست های اسرائیل مخالف هستند از لابی صهیونیستی تبعیت نکردند و به ممدانی رای دادند.ترامپ هم بسیار فردی باهوش است و متوجه است که باید به جای اینکه در جبهه مقابل ممدانی و پایگاه رای او قرار گیرد در کنار او قرار گیرد و به این دلیل به یکباره با یک چرخش 180 درجه ای به سمت قدرت حرکت کرد.بسیار معروف است که ترامپ به افراد قدرتمند احترام می گذارد و افراد ضعیف را زیر پایش له می کند.کافی است به ملاقات های ترامپ با پوتین و یا شی جین پی و با محمد بن سلمان و... نگاه کنید و رفتارش را در ملاقات هایش با رهبران کشورهای اروپایی و یا زلنسکی مقایسه کنید تا متوجه شوید منظور من چیست.هر کسی که اقتدار داشته باشد مورد احترام او است و هر کسی ضعیف باشد مورد تحقیق او قرار می گیرد.البته این امروزه شرایط جهان است.اگر رهبری در جهان اقتدار داشته باشد و با اقتدار رفتار کند و صحبت کند می بینید که جهان به او احترام می گذارد واگر رهبری با ضعف رفتار کند و صحبت کند نه فقط جهان به او احترام نمی گذارد بلکه حتی کشور او را نیز زیر پا پایمال می کند.

