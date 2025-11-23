https://spnfa.ir/20251123/بقایی-هیچ-مذاکره-ای-در-کار-نیست-26616791.html
بقایی: هیچ مذاکره ای در کار نیست
اسپوتنیک ایران
2025-11-23T13:44+0330
2025-11-23T13:44+0330
2025-11-23T13:44+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1c/26214658_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_3d30ec398d8c56525337590c7354ceee.jpg
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری دوم آذر 1404 به موضوعات مهمی از جمله روابط ایران و آمریکا، توضیح درباره نامه رئیس جمهور ایران به عربستان و قطعنامه اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی پرداخت.اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره مذاکرات با آمریکا تاکید کرد که با رویکرد فعلی آمریکا، هیچ مذاکره معناداری شکل نخواهد گرفت. وی علت این امر را عدم جدیت آمریکا و رویکرد تحمیلی این کشور دانست و بیان کرد: "نگاه آمریکا به مذاکره بیش از آنکه بر مبنای امر متعارف دیپلماتیک و بر اساس داد و ستد باشد، بر مبنای دیکته کردن است" . وی همچنین هرگونه میانجیگری برای مذاکره با آمریکا، از جمله نقش احتمالی عربستان، را موضوعی ثانویه خواند و مشکل اصلی را در سیاست واشنگتن دانست .اسماعیل بقایی در ادامه با رد شایعات درباره محتوای سیاسی نامه رییس جمهور ایران به عربستان، اعلام کرد این نامه صرفاً نامهای معمولی در چارچوب مراودات دوجانبه و در ارتباط با موضوع حج بوده است. محتوای نامه، قدردانی ایران از عربستان بابت خدمات ارائه شده در مراسم حج سال گذشته و اعلام آمادگی برای تداوم همکاریها در این زمینه بوده است . او تاکید کرد این نامه ربطی به میانجیگری برای مذاکره با آمریکا ندارد .سخنگوی وزارت خارجه، در ادامه قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران را به شدت محکوم کرد و آن را "لکه ننگی بر بانیان و حامیان آن" خواند. وی این قطعنامه را مغایر با رویههای آژانس و شورای امنیت دانست که به جای حل مشکل، تنها به پیچیده تر شدن اوضاع میانجامد . او تصریح کرد که ایران پیش از این به آژانس هشدار داده بود که در صورت هرگونه اقدام ناپسند، تفاهم قاهره "کانلمیکن" تلقی خواهد شد و این اقدام صورت گرفته است .همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در خصوص همکاری هستهای ایران با روسیه نیز بیان کرد: تعاملات و مذاکرات برای تقویت و گسترش همکاریهای ایران و روسیه در حوزه انرژی صلح آمیز هستهای با قوت و جدیت ادامه دارد.وی در ادامه بر جنایتهای اسرائیل در غزه و استفاده از سلاحهای ممنوعه تاکید کرد و گفت: "جهان در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی بیدار شده است".بقایی همچنین اظهار داشت: ایران با کشورهایی مانند ترکیه و روسیه برای کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان در حال گفتگو است و هدف، حل و فصل موضوع از طریق چارچوب منطقهای عنوان شده است.
ایران
