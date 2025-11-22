https://spnfa.ir/20251122/بزرگترین-مسابقه-برنامه-نویسی-هوش-مصنوعی-جهان-در-ایران-26605920.html

بزرگترین مسابقه برنامه‌ نویسی هوش مصنوعی جهان در ایران

بزرگترین مسابقه برنامه‌ نویسی هوش مصنوعی جهان در ایران برگزار میشود 22.11.2025

2025-11-22T15:21+0330

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در آذر ماه سال ۱۴۰۴ شمسی (2025 میلادی) بزرگ‌ترین مسابقه جهانی برنامه‌نویسی و مهندسی هوش مصنوعی با عنوان "Rayan AI Contest" به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد. این رقابت که تاکنون بیش از ۱۳۷ کشور را در بر می‌گیرد، با جوایز نقدی چشمگیر (قهرمان ۱۵ هزار دلار، نایب‌قهرمان ۱۰ هزار دلار و نفر سوم ۵ هزار دلار) و همچنین جوایز رتبه‌های چهارم تا دهم، یکی از معتبرترین رویدادهای حوزه هوش مصنوعی در سطح جهان خواهد بود. تاکنون بیش از ۴۶ کشور از اروپا، ۳۸ کشور از آسیا، ۲۴ کشور از آفریقا و کشورهای متعددی از آمریکا و اقیانوسیه در این مسابقه ثبت‌نام کرده‌اند. مسابقه در دو بخش اصلی برگزار می‌شود: "ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ" و "مهندسی قابل‌اعتماد هوش مصنوعی (Trustworthiness in Deep Learning)". شرکت‌کنندگان از سراسر جهان از جمله آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، ویتنام و بسیاری کشورهای دیگر حضور دارند. ایران نیز با مشارکت گسترده برنامه‌نویسان و محققان خود یکی از کشورهای فعال در این رقابت است و تاکنون چندین کشور همسایه و منطقه نیز به لیست شرکت‌کنندگان پیوسته‌اند. این مسابقه فرصتی بی‌نظیر برای برنامه‌نویسان، محققان و دانشجویان ایرانی و بین‌المللی است تا توانایی‌های خود را در بالاترین سطح جهانی به نمایش بگذارند.

