ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251122/بزرگترین-مسابقه-برنامه-نویسی-هوش-مصنوعی-جهان-در-ایران-26605920.html
بزرگترین مسابقه برنامه‌ نویسی هوش مصنوعی جهان در ایران
بزرگترین مسابقه برنامه‌ نویسی هوش مصنوعی جهان در ایران
اسپوتنیک ایران
بزرگترین مسابقه برنامه‌ نویسی هوش مصنوعی جهان در ایران برگزار میشود 22.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-22T15:21+0330
2025-11-22T15:21+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/20/46/204674_68:0:3709:2048_1920x0_80_0_0_5146e80b0bf61ab40bc6bdf0738460c7.jpg
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در آذر ماه سال ۱۴۰۴ شمسی (2025 میلادی) بزرگ‌ترین مسابقه جهانی برنامه‌نویسی و مهندسی هوش مصنوعی با عنوان "Rayan AI Contest" به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد. این رقابت که تاکنون بیش از ۱۳۷ کشور را در بر می‌گیرد، با جوایز نقدی چشمگیر (قهرمان ۱۵ هزار دلار، نایب‌قهرمان ۱۰ هزار دلار و نفر سوم ۵ هزار دلار) و همچنین جوایز رتبه‌های چهارم تا دهم، یکی از معتبرترین رویدادهای حوزه هوش مصنوعی در سطح جهان خواهد بود. تاکنون بیش از ۴۶ کشور از اروپا، ۳۸ کشور از آسیا، ۲۴ کشور از آفریقا و کشورهای متعددی از آمریکا و اقیانوسیه در این مسابقه ثبت‌نام کرده‌اند. مسابقه در دو بخش اصلی برگزار می‌شود: "ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ" و "مهندسی قابل‌اعتماد هوش مصنوعی (Trustworthiness in Deep Learning)". شرکت‌کنندگان از سراسر جهان از جمله آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، ویتنام و بسیاری کشورهای دیگر حضور دارند. ایران نیز با مشارکت گسترده برنامه‌نویسان و محققان خود یکی از کشورهای فعال در این رقابت است و تاکنون چندین کشور همسایه و منطقه نیز به لیست شرکت‌کنندگان پیوسته‌اند. این مسابقه فرصتی بی‌نظیر برای برنامه‌نویسان، محققان و دانشجویان ایرانی و بین‌المللی است تا توانایی‌های خود را در بالاترین سطح جهانی به نمایش بگذارند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/20/46/204674_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_14dc0581381904ebc3c194eb03c363cc.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

بزرگترین مسابقه برنامه‌ نویسی هوش مصنوعی جهان در ایران

15:21 22.11.2025
© Fotolia / ranczandrasحمله سایبری - کامپیوتر - هکر
حمله سایبری - کامپیوتر - هکر - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.11.2025
© Fotolia / ranczandras
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
بزرگترین مسابقه برنامه‌ نویسی هوش مصنوعی جهان در ایران برگزار میشود
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در آذر ماه سال ۱۴۰۴ شمسی (2025 میلادی) بزرگ‌ترین مسابقه جهانی برنامه‌نویسی و مهندسی هوش مصنوعی با عنوان "Rayan AI Contest" به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد.
این رقابت که تاکنون بیش از ۱۳۷ کشور را در بر می‌گیرد، با جوایز نقدی چشمگیر (قهرمان ۱۵ هزار دلار، نایب‌قهرمان ۱۰ هزار دلار و نفر سوم ۵ هزار دلار) و همچنین جوایز رتبه‌های چهارم تا دهم، یکی از معتبرترین رویدادهای حوزه هوش مصنوعی در سطح جهان خواهد بود.
تاکنون بیش از ۴۶ کشور از اروپا، ۳۸ کشور از آسیا، ۲۴ کشور از آفریقا و کشورهای متعددی از آمریکا و اقیانوسیه در این مسابقه ثبت‌نام کرده‌اند.
مسابقه در دو بخش اصلی برگزار می‌شود: "ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ" و "مهندسی قابل‌اعتماد هوش مصنوعی (Trustworthiness in Deep Learning)". شرکت‌کنندگان از سراسر جهان از جمله آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، ویتنام و بسیاری کشورهای دیگر حضور دارند. ایران نیز با مشارکت گسترده برنامه‌نویسان و محققان خود یکی از کشورهای فعال در این رقابت است و تاکنون چندین کشور همسایه و منطقه نیز به لیست شرکت‌کنندگان پیوسته‌اند. این مسابقه فرصتی بی‌نظیر برای برنامه‌نویسان، محققان و دانشجویان ایرانی و بین‌المللی است تا توانایی‌های خود را در بالاترین سطح جهانی به نمایش بگذارند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала