https://spnfa.ir/20251121/کارشناس-روسیه-ابتکار-عمل-در-جبهه-های-شرقی-اوکراین-را-به-دست-گرفته-است-26595598.html

کارشناس: روسیه ابتکار عمل در جبهه های شرقی اوکراین را به دست گرفته است

کارشناس: روسیه ابتکار عمل در جبهه های شرقی اوکراین را به دست گرفته است

اسپوتنیک ایران

فراموش نکنید که تا به امروز هنوز روسیه اعلام جنگ نکرده و هنوز خود را در شرایط انجام عملیات ویژه می دارد چون اصلا اوکراین را در حد و قواره جنگ نمی داند. 21.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-21T13:37+0330

2025-11-21T13:37+0330

2025-11-21T13:44+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/14/26584758_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2812a4d28bc3e968c6ebe7a89e356204.jpg

روز گذشته آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و فرمانده کل قوای این کشور با لباس رزم در خطوط مقدم جبهه ها ظاهر شد وبا فرماندهان نظامی این کشور ملاقات داشت.این رفتار آقای پوتین توجه تمام رسانه های بین المللی را به خود جلب کرد.این روزها صحبت های زیادی درباره طرح جدید ترامپ برای صلح در اوکراین مطرح است اما همه می دانند که برخی رهبران کشورهای اروپایی تلاش دارند تا جلوی صلح را بگیرند.در واقع می توان گفت که این رفتار آقای پوتین به نوعی پیغامی برای اینها به حساب می آید، پیغامی به این معنا که روسیه علیرغم همراهی با ایالات متحده در تلاش ها برای برقراری صلح آماده جنگ هم می باشد و آنها نباید از سیاست های صلح طلبانه روسیه تصور اشتباهی داشته باشند.فراموش نکنید که تا به امروز هنوز روسیه اعلام جنگ نکرده و هنوز خود را در شرایط انجام عملیات ویژه می دارد چون اصلا اوکراین را در حد و قواره جنگ نمی داند.علیرغم جمع شدن کل نیرو و توان ناتو در اوکراین برای مقابله با روسیه اما طبق بر آوردها روسیه هنوز کمتر از 7% توانمندی های نظامی خود را در مقابله با کل ناتو استفاده کرده.در حالی که مقامات حاکم بر اوکراین هیچ توجهی به وضعیت سربازان اوکراینی ندارند آقای پوتین در ملاقات با فرماندهان خود اظهار داشته: "نیروهای اوکراینی باید فرصت داشته باشند تا سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند".این اظهارات آقای پوتین عملا به دلیل آن می باشد که روسیه ابتکار عمل در جبهه های شرقی اوکراین را به دست گرفته و کاملا فضا در اختیار مسکو است و روسیه به هیچ وجه به دنبال این نیست که اوکراینی های بیشتری به خاطر منافع برخی اولیگارشی حاکم بر اوکراین کشته شوند.فراموش نکنید که اوکراین برای صدها سال پاره تن روسیه بوده و یک پیوند خونی جدا نا پذیر میان مردم اوکراین و روسیه وجود دارد و در حالی که کشورهای غربی به دنبال کشتار مردم اوکراین به خاطر این پیوند خونی می باشند روسیه به هیچ وجه به دنبال چنین چیزی نیست واین امر نشانمی دهد که مشتی خائن و جنایتکار امروزه بر سر مردم اوکراین حاکم شده اند که به جز منافع خود و محقق نمودن منافع چند کشور غربی هیچ منافعی را ندارند.البته آقای پوتین هم در اظهاراتی چنین امری را بیان داشت و گفت: "رهبری سیاسی اوکراین از مارس سال گذشته چیزی بیش از یک گروه جنایتکار که قدرت را غصب کرده، نبوده است".دوره ریاست جمهوری زلنسکی ماه مارس گذشته تمام شده و طبق نظر سنجی ها زلنسکی و کشورهای غربی مطمئن هستند اگر انتخاباتی در اوکراین برگزار شود امکان ندارد مردم اوکراین به زلنسکی و باند او رای دهند و به این دلیل زلنسکی از برگزاری انتخابات فرار می کند.در شرایطی که انتخاباتی در اوکراین برای تعیین رئیس جمهوری و یا حتی نمایندگان پارلمان برگزار نمی شود باند مافیایی ای مخوف امروزه بر سر مردم اوکراین حکومت می کند که تنها هدف اش چپاول کمک هایی که برای مردم اوکراین ارسال می شود می باشد.در واقع اوکراین امروزه تبدیل به محلل دزدی های برخی رهبران کشورهای غربی از کشورهای خود شده و اینها به بهانه کمک به اوکراین ملیاردها دلار اموال را از کشورهای خود خارج می کنند و وقتی که این پولها به اوکراین می رسد و از حسابرسی داخلی این کشورها خارج می شود باند مافیایی حاکم بر اوکراین شروع می کند این پولها را تقسیم کردن و میان اعضای این باند مافیایی تقسیم کردن.اخیرا هم تحقیقاتی در این باره در اوکراین شروع و FBI آمریکا هم پشت آن را گرفته و به این دلیل باند زلنسکی توان اینکه بخواهند سر و ته قضیه را هم بیاورند را ندارند وبرای اینکه زلنسکی بتواند انظار را از ماجرا دور کند وانمود می کند که با طرح های صلح موافق است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران