وزارت امور خارجه ترانس‌نیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد

وزارت امور خارجه ترانس‌نیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد

ویتالی ایگناتیف، رئیس وزارت امور خارجه جمهوری ملداوی پریدنسترویا، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت: هرگونه دخالت ملداوی در انتخابات ترانس‌نیستریا نقض قوانین... 21.11.2025

ویتالی ایگناتیف، رئیس وزارت امور خارجه جمهوری ملداوی پریدنسترویا، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت: هرگونه دخالت ملداوی در انتخابات ترانس‌نیستریا نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود.در 30 نوامبر، یک روز رأی‌گیری، اهالی ترانس‌نیستریا 33 نماینده شورای عالی ترانس‌نیستریا، 469 نماینده شورای محلی و 76 رئیس روستا و شهر را انتخاب خواهند کرد.ترانس‌نیستریا که 60 درصد از جمعیت آن روس و اوکراینی تبار هستند، حتی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از ترس اینکه این جمهوری با موجی از ناسیونالیسم به رومانی بپیوندد، به دنبال جدایی از ملداوی بود. در سال 1992، پس از تلاش ناموفق کیشیناو برای حل مسئله با زور، عملاً به سرزمینی خارج از کنترل آن تبدیل شد.

