https://spnfa.ir/20251121/وزارت-امور-خارجه-ترانسنیستریا-دخالت-ملداوی-در-انتخابات-این-جمهوری-را-غیرقابل-قبول-اعلام-کرد-26588308.html
وزارت امور خارجه ترانسنیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد
وزارت امور خارجه ترانسنیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد
اسپوتنیک ایران
ویتالی ایگناتیف، رئیس وزارت امور خارجه جمهوری ملداوی پریدنسترویا، در مصاحبهای با اسپوتنیک اظهار داشت: هرگونه دخالت ملداوی در انتخابات ترانسنیستریا نقض قوانین... 21.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-21T08:49+0330
2025-11-21T08:49+0330
2025-11-21T08:49+0330
مولداوی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/15/26588294_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_840ba7bc45ed5ac2d798dedece7c64a7.jpg
ویتالی ایگناتیف، رئیس وزارت امور خارجه جمهوری ملداوی پریدنسترویا، در مصاحبهای با اسپوتنیک اظهار داشت: هرگونه دخالت ملداوی در انتخابات ترانسنیستریا نقض قوانین بینالمللی خواهد بود.در 30 نوامبر، یک روز رأیگیری، اهالی ترانسنیستریا 33 نماینده شورای عالی ترانسنیستریا، 469 نماینده شورای محلی و 76 رئیس روستا و شهر را انتخاب خواهند کرد.ترانسنیستریا که 60 درصد از جمعیت آن روس و اوکراینی تبار هستند، حتی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از ترس اینکه این جمهوری با موجی از ناسیونالیسم به رومانی بپیوندد، به دنبال جدایی از ملداوی بود. در سال 1992، پس از تلاش ناموفق کیشیناو برای حل مسئله با زور، عملاً به سرزمینی خارج از کنترل آن تبدیل شد.
مولداوی
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/15/26588294_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_98d7f405b37b4ae3034ecd16bbc5be96.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مولداوی
وزارت امور خارجه ترانسنیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد
ویتالی ایگناتیف، رئیس وزارت امور خارجه جمهوری ملداوی پریدنسترویا، در مصاحبهای با اسپوتنیک اظهار داشت: هرگونه دخالت ملداوی در انتخابات ترانسنیستریا نقض قوانین بینالمللی خواهد بود.
در 30 نوامبر، یک روز رأیگیری، اهالی ترانسنیستریا 33 نماینده شورای عالی ترانسنیستریا، 469 نماینده شورای محلی و 76 رئیس روستا و شهر را انتخاب خواهند کرد.
ترانسنیستریا که 60 درصد از جمعیت آن روس و اوکراینی تبار هستند، حتی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از ترس اینکه این جمهوری با موجی از ناسیونالیسم به رومانی بپیوندد، به دنبال جدایی از ملداوی بود. در سال 1992، پس از تلاش ناموفق کیشیناو برای حل مسئله با زور، عملاً به سرزمینی خارج از کنترل آن تبدیل شد.