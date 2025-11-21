ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251121/وزارت-امور-خارجه-ترانسنیستریا-دخالت-ملداوی-در-انتخابات-این-جمهوری-را-غیرقابل-قبول-اعلام-کرد-26588308.html
وزارت امور خارجه ترانس‌نیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد
وزارت امور خارجه ترانس‌نیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد
اسپوتنیک ایران
ویتالی ایگناتیف، رئیس وزارت امور خارجه جمهوری ملداوی پریدنسترویا، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت: هرگونه دخالت ملداوی در انتخابات ترانس‌نیستریا نقض قوانین... 21.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-21T08:49+0330
2025-11-21T08:49+0330
مولداوی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/15/26588294_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_840ba7bc45ed5ac2d798dedece7c64a7.jpg
ویتالی ایگناتیف، رئیس وزارت امور خارجه جمهوری ملداوی پریدنسترویا، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت: هرگونه دخالت ملداوی در انتخابات ترانس‌نیستریا نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود.در 30 نوامبر، یک روز رأی‌گیری، اهالی ترانس‌نیستریا 33 نماینده شورای عالی ترانس‌نیستریا، 469 نماینده شورای محلی و 76 رئیس روستا و شهر را انتخاب خواهند کرد.ترانس‌نیستریا که 60 درصد از جمعیت آن روس و اوکراینی تبار هستند، حتی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از ترس اینکه این جمهوری با موجی از ناسیونالیسم به رومانی بپیوندد، به دنبال جدایی از ملداوی بود. در سال 1992، پس از تلاش ناموفق کیشیناو برای حل مسئله با زور، عملاً به سرزمینی خارج از کنترل آن تبدیل شد.
مولداوی
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/15/26588294_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_98d7f405b37b4ae3034ecd16bbc5be96.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مولداوی
مولداوی

وزارت امور خارجه ترانس‌نیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد

08:49 21.11.2025
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko /  مراجعه به بانک تصاویر وزارت امور خارجه ترانس‌نیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد
وزارت امور خارجه ترانس‌نیستریا دخالت ملداوی در انتخابات این جمهوری را غیرقابل قبول اعلام کرد - اسپوتنیک ایران , 1920, 21.11.2025
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
ویتالی ایگناتیف، رئیس وزارت امور خارجه جمهوری ملداوی پریدنسترویا، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت: هرگونه دخالت ملداوی در انتخابات ترانس‌نیستریا نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود.
در 30 نوامبر، یک روز رأی‌گیری، اهالی ترانس‌نیستریا 33 نماینده شورای عالی ترانس‌نیستریا، 469 نماینده شورای محلی و 76 رئیس روستا و شهر را انتخاب خواهند کرد.
ترانس‌نیستریا که 60 درصد از جمعیت آن روس و اوکراینی تبار هستند، حتی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از ترس اینکه این جمهوری با موجی از ناسیونالیسم به رومانی بپیوندد، به دنبال جدایی از ملداوی بود. در سال 1992، پس از تلاش ناموفق کیشیناو برای حل مسئله با زور، عملاً به سرزمینی خارج از کنترل آن تبدیل شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала