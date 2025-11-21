https://spnfa.ir/20251121/نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-میزان-تلفات-نیروهای-مسلح-اوکراین-عملیات-ویژه-نظامی-را-اعلام-کرد-26587651.html
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، میزان تلفات نیروهای مسلح اوکراین عملیات ویژه نظامی را اعلام کرد
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای اوکراینی از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی بیش از 1.7 میلیون نفر از نیروهای خود را از دست دادهاند.سایر اظهارات نبنزیا:یگانهای اوکراینی متحمل تلفات و از دست دادن اثربخشی رزمی خود میشوند؛شکستهای آنها با ظلم نسبت به غیرنظامیان همراه است؛کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای مسلح اوکراین فراتر از شر است؛زلنسکی اذعان به از دست دادن شهرها را ممنوع کرده و دستور داده است که مواضع تا آخرین سرباز حفظ شوند؛کییف از تابستان به پیشنهادهای مسکو پاسخ نداده است؛روسیه هیچ تمایل واقعی از سوی اوکراین برای نشستن پای میز مذاکره نمیبیند.یک روز قبل، والری گراسیموف، رئیس ستاد کل، در مورد آزادسازی شهر کوپیانسک در منطقه خارکف به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گزارش داد. به گفته وزارت دفاع، نیروهای روسی همچنین روستای وسله در منطقه زاپاروژیه را تصرف کردند.
2025
