گزارش و تحلیل
تنها 35 درصد از دیابتی های ایران تحت کنترل هستند
تنها 35 درصد از دیابتی های ایران تحت کنترل هستند
اسپوتنیک ایران
20.11.2025
دکتر علیرضا مهدوی، معاون مرکز بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت در ایران، در خصوص کمبود انسولین در ایران و اثر تحریم ها در این زمینه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: بدون شک تحریم‌ها در سال‌های گذشته بر تمامی بخش‌های سلامت، از جمله دسترسی به دارو، تاثیر داشته است. این مشکل از حتی قبل از پاندمی کووید آغاز شد. با این حال، تاکنون دسترسی به انسولین مشکل خاصی نداشته است. دولت سعی کرده به دلیل تفاوت قیمت ارز، قیمت انسولین را در حد مناسبی نگه دارد، روی آن یارانه قابل توجهی می‌دهد و پوشش بیمه‌ای آن بالاست (حدود 90 درصد، برخلاف بسیاری از داروها که 70 درصد پوشش دارند).نگرانی اصلی از همین تفاوت قیمت ارز ناشی می‌شود که خود نتیجه تحریم‌هاست. وی افزود: اگرچه دارو مستقیماً تحریم نیست، اما محدودیت‌های مالی ایجاد مشکل می‌کند. بخشی از انسولین در داخل تولید و بخشی دیگر واردات می‌شود که ممکن است گاهی در توزیع یا دسترسی، مشکلات مقطعی پیش بیاید، اما در کل در حال حاضر نگرانی جدی برای کمبود وجود ندارد. امیدواریم دولت بتواند کماکان این شرایط را کنترل کند، چرا که انسولین یک داروی حیاتی برای جمعیت قابل توجهی از بیماران است.دکتر علیرضا مهدوی، معاون مرکز بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت در ایران، همچنین بیان کرد: ذکر این نکته ضروری است که فقط شناسایی تعداد بیماران کافی نیست. در همان پیمایش کشوری، تنها 30 تا 35 درصد از دیابتی‌ها تحت کنترل هستند. در مقابل، برنامه کشوری دیابت که 20 سال است اجرا می‌شود، نشان می‌دهد اگر بیماران از مراقبت‌های پایگاه‌های سلامت استفاده و به درمان پایبند باشند، این میزان کنترل به بالای 50 درصد می‌رسد و سلامتی بهتری را تجربه خواهند کرد.کنترل دیابت مانند فشار خون نیست که با مصرف یک دارو و کاهش نمک به راحتی کنترل شود. محور اصلی کنترل دیابت، خود بیمار است. مشارکت، دانش و آگاهی فرد دیابتی اهمیت بسیار زیادی دارد. موفقیت تیم درمانی (شامل پزشک، کارشناس تغذیه و مشاور) در گرو این است که خود فرد توانمند باشد و به درمانش پایبند بماند.
شیوا آبشناس
تنها 35 درصد از دیابتی های ایران تحت کنترل هستند

20.11.2025
شیوا آبشناس
کنترل دیابت مانند فشار خون نیست که با مصرف یک دارو و کاهش نمک به راحتی کنترل شود. محور اصلی کنترل دیابت، خود بیمار است.
دکتر علیرضا مهدوی، معاون مرکز بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت در ایران، در خصوص کمبود انسولین در ایران و اثر تحریم ها در این زمینه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: بدون شک تحریم‌ها در سال‌های گذشته بر تمامی بخش‌های سلامت، از جمله دسترسی به دارو، تاثیر داشته است. این مشکل از حتی قبل از پاندمی کووید آغاز شد. با این حال، تاکنون دسترسی به انسولین مشکل خاصی نداشته است. دولت سعی کرده به دلیل تفاوت قیمت ارز، قیمت انسولین را در حد مناسبی نگه دارد، روی آن یارانه قابل توجهی می‌دهد و پوشش بیمه‌ای آن بالاست (حدود 90 درصد، برخلاف بسیاری از داروها که 70 درصد پوشش دارند).
نگرانی اصلی از همین تفاوت قیمت ارز ناشی می‌شود که خود نتیجه تحریم‌هاست. وی افزود: اگرچه دارو مستقیماً تحریم نیست، اما محدودیت‌های مالی ایجاد مشکل می‌کند. بخشی از انسولین در داخل تولید و بخشی دیگر واردات می‌شود که ممکن است گاهی در توزیع یا دسترسی، مشکلات مقطعی پیش بیاید، اما در کل در حال حاضر نگرانی جدی برای کمبود وجود ندارد. امیدواریم دولت بتواند کماکان این شرایط را کنترل کند، چرا که انسولین یک داروی حیاتی برای جمعیت قابل توجهی از بیماران است.
دکتر علیرضا مهدوی، معاون مرکز بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت در ایران، همچنین بیان کرد: ذکر این نکته ضروری است که فقط شناسایی تعداد بیماران کافی نیست. در همان پیمایش کشوری، تنها 30 تا 35 درصد از دیابتی‌ها تحت کنترل هستند. در مقابل، برنامه کشوری دیابت که 20 سال است اجرا می‌شود، نشان می‌دهد اگر بیماران از مراقبت‌های پایگاه‌های سلامت استفاده و به درمان پایبند باشند، این میزان کنترل به بالای 50 درصد می‌رسد و سلامتی بهتری را تجربه خواهند کرد.
کنترل دیابت مانند فشار خون نیست که با مصرف یک دارو و کاهش نمک به راحتی کنترل شود. محور اصلی کنترل دیابت، خود بیمار است.
مشارکت، دانش و آگاهی فرد دیابتی اهمیت بسیار زیادی دارد. موفقیت تیم درمانی (شامل پزشک، کارشناس تغذیه و مشاور) در گرو این است که خود فرد توانمند باشد و به درمانش پایبند بماند.
