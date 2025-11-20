https://spnfa.ir/20251120/تلاش-های-تحریک-آمیز-غرب-بر-علیه-ایران-26580538.html

تمام گزارش های بین المللی تاکید می کند که اسرائیل ده ها کلاهک هسته ای در اختیار دارد اما حتی یک گزارش هم وجود ندارد که اثبات کند ایران اقدامی برای انحراف از... 20.11.2025, اسپوتنیک ایران

در حالی که همه عقلا در جهان متفق القول هستند که تنها راهکار حل مساله هسته ای ایران دیپلماسی است و در حالی که غرب از همه ابزار خود از حمله نظامی گرفته تا تحریم های کذایی و فشارهای سیاسی و تروریسم اقتصادی و... استفاده کرده و نتیجه نگرفته می بینیم دوباره سه کشور اروپایی به عنوان ابزار ایالات متحده عمل می کنند و یک هیاهوی جدید در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای راه انداخته اند تا آنچه را که از طریق برجام و اجرای بند ماشه به دست نیاورده اند از طریق شورای حکام به دست بیاورند. طبق همه مقررات و موازین بین المللی اقدام کشورهای غربی در این زمینه غیر قانونی است و آنها هیچ حقی ندارند که الزامات بالاتر از تعهدات ایران را بر این کشور تحمیل کنند و اگر اینها صداقت داشتند چه بسا باید اقداماتی برای وادار کردن اسرائیل به عضویت در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای و بازکردن تاسیسات هسته ای اش برای بازرسان بین المللی انجام می دادند. توجه داشته باشید که همه گزارش های بین المللی تاکید می کند که اسرائیل ده ها کلاهک هسته ای در اختیار دارد اما حتی یک گزارش هم وجود ندارد که اثبات کند ایران اقدامی برای انحراف از برنامه صلح آمیز هسته ای خود داشته اما همه هم و غم کشورهای غربی تبدیل شده به فشار بر علیه ایران و زورگویی بر علیه این کشور. بیش از 45% کل بازرسی های تاریخی آژانس بین المللی انرژی هسته ای از زمان تاسیس اش تا به حال در ایران انجام شده وبازرسان این آژانس حتی یک مورد هم که ثابت کند ایران از روند صلح آمیز هسته ای منحرف شده پیدا نکرده اند ولی درمقابل همه اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای ایران را بر خلاف تعهدات آژانس در اختیار دشمنان ایران قرار داده اند و اطلاعات بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای منجر به آن شده که اسرائیل و ایالات متحده به ایران حمله کنند و تاسیسات هسته ای ایران را هدف قرار دهند. آژانس بین المللی انرژی هسته ای حتی به ساده ترین تعهدات خود در قبال اعضای NPT یعنی تامین چتر امنیت بین المللی برای تاسیسات زیر نظر آژانس عمل نکرده و حتی مدیر کل این آژانس حاضر نشده حمله به تاسیسات هسته ای ایران را محکوم کند مبادا حمایت ایالات متحده و اسرائیل و اروپا برای اینکه دبیر کل سازمان ملل شود را از دست بدهد. همه کارشناسان متفق القول هستند که اگر ایران بپذیرد بدون وجود توافقی تضمین شده به بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای اجازه بازرسی از تاسیسات خود و پیدا کردن مکان وجود اورانیوم های غنی سازی شده را بدهد قطعا به چند روز نکشیده اینها دوباره به ایران حمله خواهند کرد تا این اورانیوم ها را نابود کنند. امروزه ایران سیاست استراتژی گنگ هسته ای را پیش گرفته و دلیل اش همان عدم پایبندی کشورهای غربی به قوانین و مقررات بین المللی است و هیچ منطقی وجود ندارد که ایران بدون وجود یک توافق شامل و تضمین شده حاضر باشد خارج از این استراتژی عمل کند. به هر حال این اورانیوم ها به نوعی یک ضامن، هر چند ضعیف، برای آن است که ایرانی ها با حمله اتمی مواجه نشوند.

