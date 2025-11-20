https://spnfa.ir/20251120/افشای-فساد-مالی-اوکراین-محصول-شبکهای-سازمانیافته-با-مشارکت-غرب-و-ناتو-است-26575797.html

افشای فساد مالی اوکراین محصول شبکه‌ای سازمان‌یافته با مشارکت غرب و ناتو است

به گزارش اسپوتنیک- روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: بارها تأکید کرده بودم که زلنسکی یک عروسک خیمه‌شب‌بازی است که محور... 20.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-20T12:40+0330

به گزارش اسپوتنیک- روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: بارها تأکید کرده بودم که زلنسکی یک عروسک خیمه‌شب‌بازی است که محور آنگلوساکسونی به رهبری بریتانیا او را با ابزارهای تبلیغاتی، قدرت نرم و فضاسازی رسانه‌ای بر ملت اوکراین تحمیل کرد تا بتواند سیاست‌های کلان و ضدبشری متعددی را در این کشور، به‌ویژه در حوزه فساد سازمان‌یافته مالی، پیش ببرد و در این میان نیز بهره‌های مالی کلانی را در اختیار زلنسکی و فرقه تبهکار رژیم کی‌یف قرار دهد. مدبر افزود، امروز در شرایطی که ابعاد مختلف رسوایی بزرگ مالی در کی‌یف در حال افشا شدن است، باید توجه داشت که این فساد سیستماتیک صرفاً توسط باند فاشیست نئونازی در رژیم کی‌یف انجام نشده، بلکه تماماً با همکاری اربابان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی و همچنین اتاق‌های فکر امنیتی ناتو صورت گرفته است. چراکه این بازیگران بحران اوکراین را عمداً ایجاد کردند تا در خلال آن، پول‌های کلان و بدون حساب‌وکتاب وارد اوکراین شود و یک شبکه گسترده پول‌شویی شکل بگیرد. وی خاطرنشان کرد، آنچه امروز تحت عناوینی مانند پول‌شویی در نیروگاه‌های برق، خرید واکسن، فروش تسلیحات، کمک‌های عام‌المنفعه و موارد مشابه مطرح می‌شود، در واقع پوششی بود برای انتقال بودجه‌های ویژه به اوکراین و توزیع آن در ساختار دولتی که به یک نظام مافیایی تبدیل شده بود. به گفته او، این شبکه با مشارکت مقامات اروپایی، مسئولان رژیم کی‌یف و برخی افراد ذی‌نفوذ در سایر کشورها اداره می‌شد. مدبر در پایان تصریح کرد، اروپا نمی‌تواند وانمود کند از این روند بی‌اطلاع بوده است. ملت اوکراین عملاً گروگان سیاست‌های خصمانه آنگلوساکسون‌ها شدند تا زلنسکی به‌عنوان عروسک خیمه‌شب‌بازی آن‌ها اهداف تعیین‌شده را پیش ببرد. اکنون که تاریخ مصرف زلنسکی برای غرب رو به پایان است و قصد دارند مهره دیگری را جایگزین او کنند، این افشاگری‌ها شدت یافته است. او همچنین تأکید کرد که وزیر دفاع اوکراین نیز در این شبکه فساد سازمان‌یافته نقش داشته، در حالی‌که مردم را با زور و تهدید به جبهه‌های جنگ می‌فرستند اما خودِ مقامات ارشد نظامی درگیر فساد سیستماتیک بوده‌اند که نمونه‌ای بی‌سابقه از جنایت سازمان‌یافته در تاریخ معاصر است.

