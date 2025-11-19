ایران
گزارش و تحلیل
خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای
خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای
اعلامیه اولین اجلاس استانداران استان‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در گیلان (رشت) صادر شد 19.11.2025
خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای اعلامیه اولین اجلاس استانداران استان‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در گیلان (رشت) صادر شد تهیه شده توسط شیوا آبشناس به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اعلامیه اولین اجلاس استانداران استان‌های کشورهای ساحلی دریای خزر نتیجه مذاکرات و توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر می‌باشد. به دعوت استاندار گیلان، استانداران/ روسا و نمایندگان عالی‌رتبه استان‌های/مناطق ساحلی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شهر رشت گرد هم آمدند. این اجلاس با هدف تقویت همکاری‌ها میان استان‌های/ مناطق ساحلی دریای خزر برگزار شد. شرکت‌کنندگان پس از بررسی موضوعات مطرح‌شده در میزگردهای تخصصی، بر موارد زیر تاکید نمودند: ۱. اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان استان‌های/مناطق ساحلی دریای خزر در زمینه‌های تجارت، کشاورزی، صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری‌های متقابلا سودمند مشترک و گردشگری دریایی مورد تاکید قرار گرفت. ۲. اهمیت مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی و زیست محیطی که در استان‌ها/ مناطق ساحلی دریای خزر برگزار می‌شود و به موضوع خزر اختصاص دارند، خاطر نشان شد. ۳. حمایت خود را از توسعه گردشگری پایدار اعلام کردند. ۴. از گسترش همکاری‌های علمی تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان‌های/ مناطق ساحلی خزر استقبال شد. ۵. دریای خزر به عنوان عامل کلیدی در توسعه ظرفیت‌های حمل و نقلی و لجستیکی در منطقه خزر مورد تاکید قرار گرفت. ۶. از تلاش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر جهت ساخت و نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل استقبال نمودند. ۷. بر ضرورت حفظ و استفاده صحیح از منابع زیستی دریایی و جلوگیری از صید غیر مجاز تأکید نمودند. ۸. اهمیت مبارزه با آلودگی دریایی، انجام پایش زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی مورد تاکید قرار گرفت. ۹. بر اهمیت مطالعه علل کاهش سطح آب دریای خزر تاکید گردید. ۱۰. از مقامات استان گیلان به خاطر برگزاری موفقیت‌آمیز این اجلاس تقدیر است.
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
اعلامیه اولین اجلاس استانداران استان‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در گیلان (رشت) صادر شد
