برندگان یازدهمین دوره رقابتهای بینالمللی عکاسی خبری به نام آندری استنین معرفی شدند
18:12 18.11.2025 (بروز رسانی شده: 12:23 19.11.2025)
Победительница фотоконкурса имени Андрея Стенина Екатерина Якель с Марией Захаровой и Дмитрием Киселевым
© Sputnik / Евгений Биятов/
مراسم اهدای جوایز در 18 نوامبر در موزه دولتی تاریخ روسیه در میدان سرخ مسکو برگزار شد.
یکاترینا یاکل، عکاس اهل مسکو برنده جایزه بزرگ یازدهمین دوره رقابتهای بینالمللی عکاسی خبری آندری استنین شد. هیئت داوران بینالمللی به اتفاق آرا بالاترین جایزه مسابقه را برای بخش مجموعه عکس وی با عنوان "شخصیت روسی: دو با مانع" درباره کهنهسربازان جنگ که مجروح و زخمی شدهاند و در زندگی صلحآمیز نیز نمونههای شجاعت و قدرت را به نمایش میگذارند، به او اعطا کردند.
بخش مجموعه عکس در بخش "پرتره. قهرمان زمان ما" به نمایش گذاشته شد.
یکاترینا یاکل:
قهرمانی تنها در عملیاتهای رزمی و نظامی نمود ندارد، بلکه در زندگی روزمره و عادی نیز متجلی میشود. متأسفانه برای بسیاری از رزمندگان، حضور در خط مقدم بیاثر نمیماند. پس از مجروحیتها و آسیب دیدگیها، کهنهسربازان باید به معنای واقعی کلمه راه رفتن را از نو بیاموزند. ورزش نه تنها به بهبودی کمک میکند، بلکه در یافتن هویت جدید پس از بازگشت به خانه نیز نقش دارد. این مجموعه عکس هنگام برگزاری مدرسه "فراخوان قهرمان" که توسط مرکز ورزشی تطبیقی "اورتو-اسپورت" سازماندهی شده بود، گرفته شده است. قهرمانان تنها کسانی نیستند که از میهن در خط مقدم دفاع میکنند، بلکه شامل کسانی نیز میشوند که نیروی لازم برای ادامه زندگی را در خود مییابند.
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo
همراه با جایزه بزرگ، جوایز همه شرکت کنندگان در فهرست نهایی 2025 اعلام شد.
در بخش "اخبار اصلی" در میان بخش تک عکس، اثر رضا سیفالله (RezaSaifullah) عکاس اهل اندونزی با عنوان "قایق واژگونشده روهینگیا" برنده شد. این عکس به پناهندگان روهینگیایی میپردازد که روی یک قایق واژگون در سواحل آچه غربی در اندونزی در انتظار کمک نجاتگران هستند.
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo
در بخش مجموعه عکس " اخبار اصلی"، جایزه اول به عبدالرحمان الکحلوت (Abdelrahman Alkahlout) از فلسطین برای مجموعه عکس "غزه: پژواک نسلکشی" تعلق گرفت که به تراژدی هولناک در فلسطین میپردازد.
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo / HAITHAMIMAD
در بخش ورزش، جایزه اول در بخش "تکعکس" به اثر "آخرین دویدن: سقوط یک قهرمان" اس. ام. الموظتبی رسول (S.M. Al Muztaba Rosul) از بنگلادش تعلق گرفت که اسبی را که جان باخته و روی زمین افتاده، در میان جمعیت به تصویر کشیده است.در بخش مجموعهعکسهای "سیاره من"، مجموعهعکس مصطفی عبدالهادی (Mustafa AbdulHadi) از بحرین که لحظههای مراسم سوگواری روز عاشورا در کربلا را به تصویر کشیده است، به عنوان بهترین اثر انتخاب شد. این مراسم همهساله توسط شیعیان در عراق برگزار میشود.
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo
در بخش "سیاره من" که پرطرفدارترین بخش مسابقه در میان شرکتکنندگان است، بهترین تک عکس، تصویر "درختان میوه زیر سایه بان ها" اثر منگدان جو(Mengdan Zhu) از چین بود که زندگی کشاورزانی را نشان می دهد که برای محافظت از درختان آلو در برابر شرایط آب و هوایی شدید، بر روی آنها سایه بان نصب می کنند.
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo
در بخش "پرتره. قهرمان زمان ما" آثار عکاسان خبری از میانمار و روسیه برنده شدند. "خانواده ماهیگیر" نام اثر ناین ناین هت (Nyein Nyein Htwe) از میانمار است که پدر خانواده را پس از ماهیگیری در حال دادن ماهی به همسرش به تصویر کشیده است.
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo
و بخش مجموعه عکس "زمزمه در سکوت" اثر پلاگیا تیخونووا، روزنامهنگار روسی، درباره زندگی دخترانی است که در صومعه نیکولو-سولبینسکی زندگی میکنند. عکاس بیننده را به تفکر درباره چگونگی تأثیر نهادهای مذهبی بر شکلگیری فردیت و معنای رشد و یادگیری در چنین محیطی دعوت میکند.
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo / Pelagiya Tihonova
جالبترین عکس ها در بخش "نگاهی از بالا. بخش تک عکس" ارائه شدند. هیئت داوران این جایزه را به عکسی مسحورکننده از آنسلمو کونها دوس سانتوس (Anselmo Cunha dos Santos) از برزیل با عنوان "هواپیما در باند فرودگاه سیل زده" در ریو گراند دو سول اعطا کرد.
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
ХI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Photo / Anselmo Cunha
معرفی سایر رتبه ها در بخشهای مختلف، در نسخههای روسی http://stenincontest.ru و نسخه انگلیسی http://stenincontest.com سایت منتشر شده است.
برگزاری مراسم در مسکو، شروع تور نمایشگاهی سنتی عکسهای برندگان مسابقه خواهد بود. برگزاری تور نمایش بینالمللی در گالریهای اتیوپی، صربستان و آرژانتین برنامهریزی شده است اما جغرافیای تور بینالمللی گسترش بیشتری خواهد یافت.
درباره مسابقه
مسابقه بینالمللی عکاسی خبری آندری استنین، که توسط گروه رسانهای "روسیه امروز" و تحت نظر کمیسیون روسیه در یونسکو برگزار میشود، هدف خود را حمایت از عکاسان جوان و جلب توجه عمومی به وظایف عکاسی خبری معاصر قرار داده است. این رویداد بستری است برای عکاسان جوان بااستعداد، همدل و پذیرای نوآوری است که در آن که توجه ما را به مردم و رویدادهای اطرافمان جلب میکنند.
شرکای اطلاع رسانی داخلی مسابقه عبارتند از : "VGTRK" (شرکت سراسری پخش تلویزیونی و رادیویی روسیه) (روسیه)، پلتفرم آنلاین "SMOTRIM" (روسیه) و کانال تلویزیونی "Moscow 24" (روسیه).
· شرکای اطلاع رسانه ای بینالمللی این مسابقه عبارتاند از: خبرگزاری و رادیو اسپوتنیک ( بخش بینالمللی)، شبکه تلویزیونی و پورتال آرتی (بخش بینالمللی)، هلدینگ رسانهای ایندپندنت مدیا (آفریقای جنوبی)، آژانس خبری اِیاِناِی (آفریقای جنوبی)،
گروه شانگهای یونایتد مدیا (چین)، پورتال اینترنتی روزنامه چاینا دیلی (چین)، پورتال اینترنتی تی پیپر (چین) و شبکه رسانهای المیادین (لبنان).
این مسابقه همچنین توسط شرکای مرتبط حمایت میشود: اتحادیه روزنامهنگاران روسیه (روسیه)، پورتال اطلاعاتی YOung JOURNALITS(روسیه)، پورتال Russian Photo(روسیه) و پورتال Photo-study.ru (روسیه).