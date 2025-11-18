https://spnfa.ir/20251118/26553990.html

برندگان یازدهمین دوره رقابت‌های بین‌المللی عکاسی خبری به نام آندری استنین معرفی شدند

اسپوتنیک ایران

مراسم اهدای جوایز در 18 نوامبر در موزه دولتی تاریخ روسیه در میدان سرخ مسکو برگزار شد. 18.11.2025, اسپوتنیک ایران

یکاترینا یاکل، عکاس اهل مسکو برنده جایزه بزرگ یازدهمین دوره رقابت‌های بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین شد. هیئت داوران بین‌المللی به اتفاق آرا بالاترین جایزه مسابقه را برای بخش مجموعه عکس وی با عنوان "شخصیت روسی: دو با مانع" درباره کهنه‌سربازان جنگ که مجروح و زخمی شده‌اند و در زندگی صلح‌آمیز نیز نمونه‌های شجاعت و قدرت را به نمایش می‌گذارند، به او اعطا کردند.بخش مجموعه عکس در بخش "پرتره. قهرمان زمان ما" به نمایش گذاشته شد.یکاترینا یاکل:همراه با جایزه بزرگ، جوایز همه شرکت کنندگان در فهرست نهایی 2025 اعلام شد.در بخش "اخبار اصلی" در میان بخش تک عکس، اثر رضا سیف‌الله (RezaSaifullah) عکاس اهل اندونزی با عنوان "قایق واژگون‌شده روهینگیا" برنده شد. این عکس به پناهندگان روهینگیایی می‌پردازد که روی یک قایق واژگون در سواحل آچه غربی در اندونزی در انتظار کمک نجات‌گران هستند.در بخش مجموعه عکس‌ " اخبار اصلی"، جایزه اول به عبدالرحمان الکحلوت (Abdelrahman Alkahlout) از فلسطین برای مجموعه عکس "غزه: پژواک نسل‌کشی" تعلق گرفت که به تراژدی هولناک در فلسطین می‌پردازد.در بخش ورزش، جایزه اول در بخش "تک‌عکس" به اثر "آخرین دویدن: سقوط یک قهرمان" اس. ام. الموظتبی رسول (S.M. Al Muztaba Rosul) از بنگلادش تعلق گرفت که اسبی را که جان باخته و روی زمین افتاده، در میان جمعیت به تصویر کشیده است.در بخش مجموعه‌عکس‌های "سیاره من"، مجموعه‌عکس مصطفی عبدالهادی (Mustafa AbdulHadi) از بحرین که لحظه‌های مراسم سوگواری روز عاشورا در کربلا را به تصویر کشیده است، به عنوان بهترین اثر انتخاب شد. این مراسم همه‌ساله توسط شیعیان در عراق برگزار می‌شود.در بخش "سیاره من" که پرطرفدارترین بخش مسابقه در میان شرکت‌کنندگان است، بهترین تک عکس، تصویر "درختان میوه زیر سایه بان ها" اثر منگدان جو(Mengdan Zhu) از چین بود که زندگی کشاورزانی را نشان می دهد که برای محافظت از درختان آلو در برابر شرایط آب و هوایی شدید، بر روی آنها سایه بان نصب می کنند.در بخش مجموعه‌عکس‌های "سیاره من"، مجموعه‌عکس مصطفی عبدالهادی (Mustafa AbdulHadi) از بحرین که لحظه‌های مراسم سوگواری روز عاشورا در کربلا را به تصویر کشیده است، به عنوان بهترین اثر انتخاب شد. این مراسم همه‌ساله توسط شیعیان در عراق برگزار می‌شود.در بخش "پرتره. قهرمان زمان ما" آثار عکاسان خبری از میانمار و روسیه برنده شدند. "خانواده ماهیگیر" نام اثر ناین ناین هت (Nyein Nyein Htwe) از میانمار است که پدر خانواده را پس از ماهیگیری در حال دادن ماهی به همسرش به تصویر کشیده است.و بخش مجموعه عکس "زمزمه در سکوت" اثر پلاگیا تیخونووا، روزنامه‌نگار روسی، درباره زندگی دخترانی است که در صومعه نیکولو-سولبینسکی زندگی می‌کنند. عکاس بیننده را به تفکر درباره چگونگی تأثیر نهادهای مذهبی بر شکل‌گیری فردیت و معنای رشد و یادگیری در چنین محیطی دعوت می‌کند.جالبترین عکس ها در بخش "نگاهی از بالا. بخش تک عکس" ارائه شدند. هیئت داوران این جایزه را به عکسی مسحورکننده از آنسلمو کونها دوس سانتوس (Anselmo Cunha dos Santos) از برزیل با عنوان "هواپیما در باند فرودگاه سیل زده" در ریو گراند دو سول اعطا کرد.معرفی سایر رتبه ها در بخش‌های مختلف، در نسخه‌های روسی http://stenincontest.ru و نسخه انگلیسی http://stenincontest.com سایت منتشر شده است.برگزاری مراسم در مسکو، شروع تور نمایشگاهی سنتی عکس‌های برندگان مسابقه خواهد بود. برگزاری تور نمایش بین‌المللی در گالری‌های اتیوپی، صربستان و آرژانتین برنامه‌ریزی شده است اما جغرافیای تور بین‌المللی گسترش بیشتری خواهد یافت.درباره مسابقهمسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین، که توسط گروه رسانه‌ای "روسیه امروز" و تحت نظر کمیسیون روسیه در یونسکو برگزار می‌شود، هدف خود را حمایت از عکاسان جوان و جلب توجه عمومی به وظایف عکاسی خبری معاصر قرار داده است. این رویداد بستری است برای عکاسان جوان بااستعداد، همدل و پذیرای نوآوری است که در آن که توجه ما را به مردم و رویدادهای اطرافمان جلب می‌کنند.شرکای اطلاع رسانی داخلی مسابقه عبارتند از : "VGTRK" (شرکت سراسری پخش تلویزیونی و رادیویی روسیه) (روسیه)، پلتفرم آنلاین "SMOTRIM" (روسیه) و کانال تلویزیونی "Moscow 24" (روسیه).· شرکای اطلاع رسانه ای بین‌المللی این مسابقه عبارت‌اند از: خبرگزاری و رادیو اسپوتنیک ( بخش بین‌المللی)، شبکه تلویزیونی و پورتال آرتی (بخش بین‌المللی)، هلدینگ رسانه‌ای ایندپندنت مدیا (آفریقای جنوبی)، آژانس خبری اِی‌اِن‌اِی (آفریقای جنوبی)،گروه شانگهای یونایتد مدیا (چین)، پورتال اینترنتی روزنامه چاینا دیلی (چین)، پورتال اینترنتی تی پیپر (چین) و شبکه رسانه‌ای المیادین (لبنان).این مسابقه همچنین توسط شرکای مرتبط حمایت می‌شود: اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه (روسیه)، پورتال اطلاعاتی YOung JOURNALITS(روسیه)، پورتال Russian Photo(روسیه) و پورتال Photo-study.ru (روسیه).

