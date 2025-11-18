ایران
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه انتقاد کرد
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه انتقاد کرد
2025-11-18T08:36+0330
2025-11-18T08:41+0330
سازمان ملل متحد
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه که به ابتکار ایالات متحده تصویب شده بود، انتقاد کرد و آن را "کیسه ای پر از فریب" خواند.این دیپلمات این رأی‌گیری را "روزی غم‌انگیز برای شورا" خواند و ابراز نگرانی کرد که این سند می‌تواند "پوششی برای آزمایش‌های کنترل نشده اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین" باشد.روز سه‌شنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را در حمایت از طرح جامع دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای شهرک‌سازی در غزه تصویب کرد. سیزده عضو از 15 عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند و روسیه و چین رأی ممتنع دادند. این سند خواستار ایجاد یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی در نوار غزه و همچنین یک مکانیسم انتقالی و یک "شورای صلح" است.
08:36 18.11.2025 (بروز رسانی شده: 08:41 18.11.2025)
© Sputnik / Nancy Siesel /  مراجعه به بانک تصاویر واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل
© Sputnik / Nancy Siesel
/
مراجعه به بانک تصاویر
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه که به ابتکار ایالات متحده تصویب شده بود، انتقاد کرد و آن را "کیسه ای پر از فریب" خواند.
این دیپلمات این رأی‌گیری را "روزی غم‌انگیز برای شورا" خواند و ابراز نگرانی کرد که این سند می‌تواند "پوششی برای آزمایش‌های کنترل نشده اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین" باشد.
روز سه‌شنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را در حمایت از طرح جامع دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای شهرک‌سازی در غزه تصویب کرد. سیزده عضو از 15 عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند و روسیه و چین رأی ممتنع دادند. این سند خواستار ایجاد یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی در نوار غزه و همچنین یک مکانیسم انتقالی و یک "شورای صلح" است.
