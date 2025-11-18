https://spnfa.ir/20251118/نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-متحد-از-قطعنامه-شورای-امنیت-سازمان-ملل-متحد-در-مورد-غزه-انتقاد-کرد-26534472.html

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه انتقاد کرد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه انتقاد کرد

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه که به ابتکار ایالات متحده تصویب شده بود، انتقاد کرد و... 18.11.2025, اسپوتنیک ایران

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه که به ابتکار ایالات متحده تصویب شده بود، انتقاد کرد و آن را "کیسه ای پر از فریب" خواند.این دیپلمات این رأی‌گیری را "روزی غم‌انگیز برای شورا" خواند و ابراز نگرانی کرد که این سند می‌تواند "پوششی برای آزمایش‌های کنترل نشده اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین" باشد.روز سه‌شنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را در حمایت از طرح جامع دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای شهرک‌سازی در غزه تصویب کرد. سیزده عضو از 15 عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند و روسیه و چین رأی ممتنع دادند. این سند خواستار ایجاد یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی در نوار غزه و همچنین یک مکانیسم انتقالی و یک "شورای صلح" است.

