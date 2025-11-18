https://spnfa.ir/20251118/غریبآبادی-از-مشارکت-موثر-هیات-ایرانی-در-اجلاس-نخست-وزیران-سازمان-همکاری-شانگهای-در-مسکو-خبر-داد-26540917.html
غریبآبادی از مشارکت موثر هیات ایرانی در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای در مسکو خبر داد
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران و هماهنگ کننده ارشد کشورمان در امور... 18.11.2025
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران و هماهنگ کننده ارشد کشورمان در امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس، از تصویب بیانیه پایانی بیست و چهارمین نشست نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای در مسکو خبر داد.ریاست هیئت ایرانی در این نشست، برعهده دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور، بود.در اعلامیه مشترک اجلاس، برخی پیشنهادات ایران درخصوص موضوعات زیر، مورد اشاره قرار گرفت:- مخالفت با اقدامات قهری یکجانبه، از جمله اقدامات اقتصادی، که مغایر با منشور سازمان ملل و سایر هنجارهای حقوق بینالملل هستند و مانع همکاری بینالمللی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل میشوند.- تاکید بر اهمیت حفظ روحیه همکاری و چندجانبهگرایی که منجر به تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع شد، و خاطرنشان ساختن این امر که مطابق بند 8 قطعنامه، تمام مفاد آن خاتمه یافته اند.- ایجاد مرکز راهبردی مطالعات امنیتی در ایران- ایجاد کمیته فناوریهای نوظهور و تحول آفرین در قالب سازمان همکاری شانگهای- ایجاد اتحادیه بیمه گران اعتبار صادراتی و سرمایهگذاری سازمان همکاری شانگهای- ایجاد آژانس ایمنی هوانوردی توسط کشورهای عضو سازمان- حمایت از همکاریهای بینالمللی برابر، پایدار و متقابلاً سودمند در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای- اهمیت تامین حقوق فرهنگی و تاریخی کشورهای عضو در تمامی فعالیتهای مرتبط با حفظ و ارائه میراث فرهنگی مادی و غیر مادیغریب آبادی تصریح کرد: در اسناد امضا شده توسط نخست وزیران کشورهای عضو نیز برخی پیشنهادات و ابتکارات ایران به شرح زیر در اسناد درج شد:- با پیشنهاد ایران، پرداخت حق عضویت با ارزی غیر از دلار مجاز و ممکن می شود.- در سند برنامه عملیاتی تعامل بین نهادهای راه آهن کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2027-2026، به پیشنهاد ایران بندی در زمینه "هم افزایی در همکاری های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه حمل و نقل ریلی" با هدف انتقال تجربیات فنی و علمی و انتقال فناوری ریلی بین اعضای سازمان، اضافه شد.- در سند نقشه راه توسعه همکاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه توسعه و حمایت اجتماعی برای سالهای 2028-2026، به پیشنهاد ایران بندی در رابطه با برگزاری مذاکرات به منظور انعقاد موافقت نامه های دوجانبه در حوزه "تامین اجتماعی" گنجانده شود.معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: در این نشست، نخست وزیران و مقامات کشورهای عضو، درخصوص طیف گستردهای از موضوعات و مسائل مندرج در دستورکار نشست از جمله روندهای جاری اقتصاد جهانی و تقویت بیشتر بعد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای، توسعه همکاریهای تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه در چارچوب سازمان، تقویت همکاری با کشورهای ناظر و شرکای گفتگو، نوسازی فعالیتهای سازمان، مسائل مالی و بودجه ای سازمان و همچنین نتایج اجلاس سران سازمان در تیانجین چین، بحث و تبادل نظر کردند. دکتر عارف در سخنرانی خود به بیان مواضع و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با یکجانبه گرایی در حوزه اقتصاد و تجارت، حمل و نقل و انژری و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، توسعه زیرساخت های مالی سازمان از جمله ایجاد بانک توسعه و همچنین ابتکارات طرف ایرانی جهت بهبود و ارتقا فعالیت های سازمان همکاری شانگهای مانند ایجاد مجمع پارلمانی، ایجاد رمز ارزهای مشترک مبتنی بر فناوری بلاک چین و ... پرداختند.در پایان نشست، علاوه بر اعلامیه پایانی اجلاس، 11 مصوبه و سند در حوزه های مختلف همکاری های اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسائل مالی، بودجه ای و ساختاری سازمان توسط روسای هیات ها امضا شد. با این اجلاس، ریاست دوره ای روسیه بر شورای نخست وزیران به پایان رسید و ریاست شورا به مدت یکسال به تاجیکستان واگذار شد.
