ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251118/رسانهها-ترامپ-آماده-است-در-صورت-تصمیمگیری-نهایی-تحریمها-علیه-روسیه-را-تصویب-کند-26534581.html
رسانه‌ها: ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی، تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند
رسانه‌ها: ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی، تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند
اسپوتنیک ایران
رسانه‌های غربی به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش می‌دهند که ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی در مورد محدودیت‌ها، قانونی را برای اعمال تحریم‌ها به... 18.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-18T08:45+0330
2025-11-18T08:45+0330
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0e/25946008_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_c738949bbe00a0c7886bc50bebb71086.jpg
رسانه‌های غربی به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش می‌دهند که ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی در مورد محدودیت‌ها، قانونی را برای اعمال تحریم‌ها به دلیل همکاری با روسیه امضا کند.دیروز، رئیس جمهور ایالات متحده از لایحه‌ای در مورد تحریم‌ها علیه روسیه که توسط کنگره در حال بررسی است، حمایت کرد که محدودیت‌هایی را برای هر کشوری که نفت روسیه را خریداری می‌کند و با مسکو تجارت می‌کند، اعمال می‌کند. او همچنین اظهار داشت که این لایحه می‌تواند شامل ممنوعیت همکاری با ایران باشد.ولادیمیر پوتین اظهار داشت که اقدامات محدودکننده جدید تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد روسیه نخواهد داشت. رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد که این تحریم‌ها برای تقویت روابط روسیه و آمریکا که تازه شروع به بهبود کرده‌اند، مفید نیستند. با این وجود، مسکو از تمایل خود برای برقراری گفتگو با واشنگتن دست نمی‌کشد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0e/25946008_60:0:1221:871_1920x0_80_0_0_4e6fa2fc993ab89dc39f09b1c5d28747.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
آمریکا
آمریکا

رسانه‌ها: ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی، تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند

08:45 18.11.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر رسانه‌ها: ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی، تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند
رسانه‌ها: ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی، تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.11.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
رسانه‌های غربی به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش می‌دهند که ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی در مورد محدودیت‌ها، قانونی را برای اعمال تحریم‌ها به دلیل همکاری با روسیه امضا کند.
دیروز، رئیس جمهور ایالات متحده از لایحه‌ای در مورد تحریم‌ها علیه روسیه که توسط کنگره در حال بررسی است، حمایت کرد که محدودیت‌هایی را برای هر کشوری که نفت روسیه را خریداری می‌کند و با مسکو تجارت می‌کند، اعمال می‌کند. او همچنین اظهار داشت که این لایحه می‌تواند شامل ممنوعیت همکاری با ایران باشد.
ولادیمیر پوتین اظهار داشت که اقدامات محدودکننده جدید تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد روسیه نخواهد داشت. رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد که این تحریم‌ها برای تقویت روابط روسیه و آمریکا که تازه شروع به بهبود کرده‌اند، مفید نیستند. با این وجود، مسکو از تمایل خود برای برقراری گفتگو با واشنگتن دست نمی‌کشد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала