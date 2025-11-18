https://spnfa.ir/20251118/رسانهها-ترامپ-آماده-است-در-صورت-تصمیمگیری-نهایی-تحریمها-علیه-روسیه-را-تصویب-کند-26534581.html

رسانه‌ها: ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی، تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند

رسانه‌ها: ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی، تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند

18.11.2025

آمریکا

رسانه‌های غربی به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش می‌دهند که ترامپ آماده است در صورت تصمیم‌گیری نهایی در مورد محدودیت‌ها، قانونی را برای اعمال تحریم‌ها به دلیل همکاری با روسیه امضا کند.دیروز، رئیس جمهور ایالات متحده از لایحه‌ای در مورد تحریم‌ها علیه روسیه که توسط کنگره در حال بررسی است، حمایت کرد که محدودیت‌هایی را برای هر کشوری که نفت روسیه را خریداری می‌کند و با مسکو تجارت می‌کند، اعمال می‌کند. او همچنین اظهار داشت که این لایحه می‌تواند شامل ممنوعیت همکاری با ایران باشد.ولادیمیر پوتین اظهار داشت که اقدامات محدودکننده جدید تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد روسیه نخواهد داشت. رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد که این تحریم‌ها برای تقویت روابط روسیه و آمریکا که تازه شروع به بهبود کرده‌اند، مفید نیستند. با این وجود، مسکو از تمایل خود برای برقراری گفتگو با واشنگتن دست نمی‌کشد.

