تأمین مالی کورکورانه اوکراین اروپا را در مسیر بحران فرسایشی علیه روسیه قرار میدهد
2025-11-18T13:42+0330
2025-11-18T13:42+0330
2025-11-18T13:42+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0f/26504532_0:35:800:485_1920x0_80_0_0_c1a47bb0af7d4b157b8c6eaed031081d.jpg
علی شیریزدانی پژوهشگرمسائل بینالملل درباره"پیشنهاد اخیر اورزولا فون درلاین" برای افزایش کمکهای مالی به اوکراین در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این اظهارات واکنشهای شدیدی را در اروپا برانگیخته است و پس از این اظهارات کارشناسان و سیاستمداران، از جمله اوربان، هشدار دادند که در شرایطی که مافیای جنگ در حال بلعیدن منابع مالیاتدهندگان اروپایی است، ادامه تأمین مالی بدون نظارت و شفافیت، نه تنها نتیجه ملموسی بر روند درگیری ندارد، بلکه واقعیتهای میدانی را نادیده میگیرد.علی شیر یزدانی، در این باره معتقد است، ادامه حمایتهای بیقید و شرط اروپا از کییف، در واقع معنایی جز تحمیل یک بحران فرسایشی علیه روسیه ندارد. اما این بحران فرسایشی بیش از همه به خود کشورهای غربی آسیب میرساند، چرا که بودجههای کلان صرف مالیاتدهندگان میشود در حالی که تغییر واقعی در خطوط درگیری رخ نمیدهد.به گفته یزدانی، سیاستهای فعلی اتحادیه اروپا نه تنها به تحولات میدانی کمکی نمیکند، بلکه اروپا را درگیر یک دور باطل اقتصادی و سیاسی میسازد و این کمکهای بیپایان، بدون ارزیابی شفاف نتایج و بدون استراتژی مشخص، بیش از آنکه اوکراین را قدرتمند کند، کشورهای کمککننده را تحت فشار اقتصادی و اجتماعی قرار میدهد.این تحلیل نشان میدهد که اروپا با تمرکز بر ادامه مناقشات و تأمین مالی بیمحدودیت، به جای تلاش برای راهحلهای سیاسی و صلحآمیز، خود را در معرض شکستهای اقتصادی و سیاسی گسترده قرار داده است.
