تصویب طرحی که شانس برقراری صلح در غزه را نخواهد داشت

عصر دوشنبه به وقت نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد با 13 رای مثبت و 2 رای ممتنع چین و روسیه، طرح ترامپ برای صلح در غزه را تصویب کرد، طرحی که به گفته واسلی... 18.11.2025

گزارش و تحلیل

سیاسی

خودداری روسیه و چین از وتو کردن این طرح به این دلیل بوده که بسیاری کشورهای عربی و برخی اسلامی اصرار داشته اند که این طرح تصویب شود تا بلکه راهکاری برای صلح در غزه باشد اما محتوای این طرح نمی تواند راه حلی برای مبنای یک توافق بلند مدت به حساب آید چون یک سری نیاز های کلیدی حل بحران میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را در خود ندارد.مهم ترین نیاز برای حل بحران این است که شورای امنیت تصمیم بگیرد به صورت قطعی تکلیف مردم فلسطین باید معلوم شود چه یک دولتی چه دو دولتی و هیچ منطقی وجود ندارد که فلسطینی ها با شرایط موجود و شرایط قبل از 7 اکتبر در در حالی که در ذیل اشغال هستند و در یک زندان بزرگ بشری زندگی می کنند، بخواهند دست از مقاومت بردارند.این شرایط نمی تواند درگیری ها را متوقف کند فقط یک فرصت تنفس می دهد که هر لحظه می تواند دوباره از فرصت از دست برود چون هیچ بحثی درباره توقف جنگ و یا آتش بس و یا... نشده و حتی بحثی درباره تکلیف وضعیت روی زمین هم نشده.طبق این طرق قرار است نیروی بین المللی در غزه مستقر شوند و شورای صلح برای مدیرت بازسازی را تشکیل دهند ومهمترین وظیفه اینها خلع سلاح غزه و واگذاری تدریجی اداره امنیت منطقه به پلیس فلسطین می باشد.یعنی عملا قرار است این نیروها کاری را انجام دهند که اسرائیل موفق نشد انجام دهند و این نیروها قرار است نیروهای نیابتی اسرائیل برای محقق کردن خواست اسرائیل، یعنی خلع سلاح مقاومت فلسطین شوند.این در حالی است که معلوم نیست اگر مردم فلسطین خلع سلاح شوند چه کسی قرار است امنیت آنها را تامین کند.حماس از این طرح انتقاد و دولت خودگردان فلسطین از آن حمایت کرده چرا که حکومت خودگردان متصور است آنچه را که در انتخابات موفق نشد به دست آورد حالا از طریق این طرح می تواند به دست آورد و آن کنترل غزه است.برخی کشورها مانند ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، قطر و مصر وامارات عربی متحده و آذربایجان... از این طرح حمایت کرده اند اما معلوم نیست که آیا اینها قرار است نیرو به غزه اعزام کنند یا نه و آیا اصلا اسرائیل حضور نیروهای اینها در غزه را می پذیرد یا نه.به استناد وب ‌سایت سازمان ملل، قطعنامه 2803 از طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس ایالات متحده امریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه (منتشر شده در 29 سپتامبر 2025 ) استقبال کرد و خواستار اجرای کامل این طرح و حفظ آتش‌بس شد.طرح تصویب شده در شورای امنیت از تأسیس شورای صلح برای نظارت بر بازسازی غزه تا زمان تکمیل اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین استقبال می‌کند در حالی که معلوم نیست که این بازسازی چگونه و به حساب که انجام خواهد شد.قطعنامه شورای امنیت پایان سال 2027 را به عنوان مهلت ماموریت شورای صلح و حضور غیرنظامی و امنیتی بین‌المللی در نوار غزه تکمیل اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین و پیشرفت در بازسازی می‌توانند شرایط را برای تعیین سرنوشت و تاسیس کشور فلسطین فراهم کند اما چه شرایطی؟ هنوز معلوم نیست.بر اساس گزارش وب سایت سازمان ملل این نیروی تثبیت ‌کننده برای غیرنظامی کردن غزه (خلع سلاح غزه)، محافظت از غیرنظامیان و آموزش پلیس فلسطین تلاش خواهد کرد.به گفته این وبسایت سازمان ملل خواستار ایجاد یک نیروی موقت بین‌المللی تثبیت‌کننده در غزه هستیم که تحت فرماندهی واحد و با هماهنگی مصر و اسرائیل فعالیت کند هست نیروهایی که قرار است تثبیت ‌کننده به تأمین امنیت کریدورهای بشردوستانه در نوار غزه باشند.اما معلوم نیست که این نیروها با چه پشتیبانی لژستیک و تسلیحاتی حضور خواهند داشت و آیا اجازه دارند از غیر نظامیان فلسطینی در مقابل نیروهای اسرائیلی دفاع کنند یا نه و آیا ماموریت آنها فقط سرکوبی مقاومت فلسطین است؟به گفته این وبسایت با افزایش کنترل نیروی تثبیت‌کننده، ارتش اسرائیل طبق استانداردهای توافق‌شده و یک جدول زمانی عقب‌نشینی خواهد کرد، یعنی هیچ زمان بندی برای خروج اسرائیل از نوار غزه نیست.شورای صلح قرار است هر 6 ماه یک بار گزارشی کتبی در مورد پیشرفت‌های حاصل‌شده به شورای امنیت ارائه دهدوکشورهای مشارکت کننده و شورای صلح می توانند نهادهای عملیاتی با اختیارات بین المللی برای اداره و حکمرانی انتقالی ایجاد کنند.سازمان ملل در گزارش خود بر لزوم از سرگیری کمک به غزه با همکاری شورای صلح و تضمین استفاده از آن فقط برای اهداف صلح‌آمیز تأکید داشته و تاکید داشته نهادهای عملیاتی تحت نظارت شورای صلح فعالیت خواهند کرد و توسط کمک‌های داوطلبانه و اهدا کنندگان تأمین مالی می‌شوند.این گزارش همچنین از بانک جهانی و مؤسسات مالی خواسته از بازسازی غزه حمایت کرده و صندوقی برای این منظور ایجاد کنند.یعنی توجه داشته باشید هیچ الزامی برای اسرائیل در این قطعنامه وجود ندارد اما وهیچ کشوری تعهد نکرده که برای بازسازی غزه کمکی انجام دهد و حتی تکلیف صندوق بازسازی هم معلوم نیست و این نیروها فقط یک ماموریت مشخص دارند، خلع سلاح مقاومت فلسطین نکته ای که توسط سفیر اسرائیل در سازمان ملل کاملا با وضوح بیان شده و وی گفته: "خلع سلاح حماس یک پیش‌نیاز است"، پیش نیاز چه؟ معلوم نیست.وی فقط تاکید کرده " تا زمانی که حماس سلاح داشته باشد، آینده‌ای در غزه وجود نخواهد داشت."پیش از این، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود "منطقه غزه تا آخرین تونل، خلع سلاح خواهد شد و حماس در خط زرد توسط نیروی بین‌المللی یا ارتش اسرائیل خلع سلاح خواهد شد".

