فرصت ویژه تهران برای تقویت همگرایی با روسیه و بهرهبرداری از ظرفیت سازمان شانگهای در نشست مسکو
عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای با حمایت ویژه فدراسیون روسیه محقق شد و اگر این حمایت وجود نداشت، با توجه به اقدامات مخرب و فشارهای غرب بر اعضای شانگهای،... 17.11.2025, اسپوتنیک ایران
روحالله مدبر کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت که نشست مهم سران سازمان همکاری شانگهای در مسکو، به ریاست میخائیل میشوستین نخستوزیر روسیه برگزار میشود و همراه با جلسه اعضای سازمان با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور فدراسیون روسیه خواهد بود.به گفته این کارشناس، نشست مسکو فرصتی ویژه برای هیئت ایرانی، بهویژه برای محمدرضا عارف است تا در حضور رئیسجمهور روسیه، گزارشی از اقدامات ایران در بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان شانگهای و همچنین راهکارهای گسترش همکاری و همگرایی تهران و مسکو ارائه کند.مدبر تأکید کرد، عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای با حمایت ویژه فدراسیون روسیه محقق شد و اگر این حمایت وجود نداشت، با توجه به اقدامات مخرب و فشارهای غرب بر اعضای شانگهای، ایران نمیتوانست به عضویت دائم این سازمان درآید.وی افزود، بار دیگر ثابت شد که روسیه دوست حقیقی ایران است. در شرایطی که غرب با ابزارهایی همچون تحریم و سیاست منزویسازی ایران تلاش میکرد تهران را تحت فشار بگذارد، روسیه نه تنها از عضویت دائم ایران در شانگهای، بلکه از پیوستن ایران به بریکس و عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز حمایت کرد.این کارشناس با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی گفت، مکانیسم ماشه در نتیجه اعتماد جریان غربگرا به آمریکا بر ایران تحمیل شد.اکنون، برای عبور از مجموعه برنامههای تحریمی اروپا و آمریکا، تهران باید از ظرفیت ساختاری و عملیاتی سازمان شانگهای استفاده کند، چرا که بهرهگیری صحیح از این سازوکار میتواند دستاوردهای گستردهای برای ایران به همراه داشته باشد.مدبر در ادامه افزود، شانگهای برای ایران یک فرصت ترانزیتی بیبدیل ایجاد کرده است. اگر تهران بتواند موانع موجود در مسیر ترانزیت را رفع و به شبکه حملونقل و ترانزیتی کشورهای عضو بپیوندد، بخش مهمی از آثار تحریمها را میتواند دور بزند. ظرفیت شانگهای بار دیگر اثبات میکند که همکاری منطقهای میتواند نقش کلیدی در کاهش فشارهای خارجی داشته باشد.این کارشناس در پایان اظهار داشت، روسیه همواره دوست واقعی ایران بوده و این فرصتها را برای تهران فراهم کرده است. امیدوارم آقای عارف با یک برنامه اجرایی دقیق و گزارش عملکرد شفاف در نشست مسکو حاضر شود تا ایران بتواند از این مزیتها بهخوبی بهرهبرداری کند.نباید این فرصتهای طلایی قربانی امیدهای واهی به برقراری رابطه با غرب شود، چرا که امروز کاملاً روشن است سیاست غرب در تضاد با منافع ایران قرار دارد. بنابراین، تهران باید از ظرفیتهای مهمی همچون شانگهای و همچنین گفتوگوهای سطح بالا با مقامات ارشد روسیه، از جمله رئیسجمهور این کشور، نهایت استفاده را ببرد.
روح الله مدبر
روح الله مدبر
روح الله مدبر
روح الله مدبر
دکتری روابط بین الملل
عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای با حمایت ویژه فدراسیون روسیه محقق شد و اگر این حمایت وجود نداشت، با توجه به اقدامات مخرب و فشارهای غرب بر اعضای شانگهای، ایران نمیتوانست به عضویت دائم این سازمان درآید.
روحالله مدبر کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت که نشست مهم سران سازمان همکاری شانگهای در مسکو، به ریاست میخائیل میشوستین نخستوزیر روسیه برگزار میشود و همراه با جلسه اعضای سازمان با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور فدراسیون روسیه خواهد بود.
به گفته این کارشناس، نشست مسکو فرصتی ویژه برای هیئت ایرانی، بهویژه برای محمدرضا عارف است تا در حضور رئیسجمهور روسیه، گزارشی از اقدامات ایران در بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان شانگهای و همچنین راهکارهای گسترش همکاری و همگرایی تهران و مسکو ارائه کند.
مدبر تأکید کرد، عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای با حمایت ویژه فدراسیون روسیه محقق شد و اگر این حمایت وجود نداشت، با توجه به اقدامات مخرب و فشارهای غرب بر اعضای شانگهای، ایران نمیتوانست به عضویت دائم این سازمان درآید.
وی افزود، بار دیگر ثابت شد که روسیه دوست حقیقی ایران است. در شرایطی که غرب با ابزارهایی همچون تحریم و سیاست منزویسازی ایران تلاش میکرد تهران را تحت فشار بگذارد، روسیه نه تنها از عضویت دائم ایران در شانگهای، بلکه از پیوستن ایران به بریکس و عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز حمایت کرد.
این کارشناس با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی گفت، مکانیسم ماشه در نتیجه اعتماد جریان غربگرا به آمریکا بر ایران تحمیل شد.
اکنون، برای عبور از مجموعه برنامههای تحریمی اروپا و آمریکا، تهران باید از ظرفیت ساختاری و عملیاتی سازمان شانگهای استفاده کند، چرا که بهرهگیری صحیح از این سازوکار میتواند دستاوردهای گستردهای برای ایران به همراه داشته باشد.
مدبر در ادامه افزود، شانگهای برای ایران یک فرصت ترانزیتی بیبدیل ایجاد کرده است. اگر تهران بتواند موانع موجود در مسیر ترانزیت را رفع و به شبکه حملونقل و ترانزیتی کشورهای عضو بپیوندد، بخش مهمی از آثار تحریمها را میتواند دور بزند. ظرفیت شانگهای بار دیگر اثبات میکند که همکاری منطقهای میتواند نقش کلیدی در کاهش فشارهای خارجی داشته باشد.
این کارشناس در پایان اظهار داشت، روسیه همواره دوست واقعی ایران بوده و این فرصتها را برای تهران فراهم کرده است. امیدوارم آقای عارف با یک برنامه اجرایی دقیق و گزارش عملکرد شفاف در نشست مسکو حاضر شود تا ایران بتواند از این مزیتها بهخوبی بهرهبرداری کند.
نباید این فرصتهای طلایی قربانی امیدهای واهی به برقراری رابطه با غرب شود، چرا که امروز کاملاً روشن است سیاست غرب در تضاد با منافع ایران قرار دارد. بنابراین، تهران باید از ظرفیتهای مهمی همچون شانگهای و همچنین گفتوگوهای سطح بالا با مقامات ارشد روسیه، از جمله رئیسجمهور این کشور، نهایت استفاده را ببرد.