https://spnfa.ir/20251117/ترامپ-آمریکا-ممکن-است-همکاری-با-ایران-را-ممنوع-کند-26519377.html
ترامپ: آمریکا ممکن است همکاری با ایران را ممنوع کند
ترامپ: آمریکا ممکن است همکاری با ایران را ممنوع کند
اسپوتنیک ایران
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده همچنین ممکن است ممنوعیت همکاری با ایران را به لایحه تشدید تحریمها علیه روسیه اضافه کند. 17.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-17T08:45+0330
2025-11-17T08:45+0330
2025-11-17T08:45+0330
آمریکا
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0d/26469555_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_f904cb29ff0d0fb688540d373b86143c.jpg
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده همچنین ممکن است ممنوعیت همکاری با ایران را به لایحه تشدید تحریمها علیه روسیه اضافه کند.پیش از این، جان تون، رهبر جمهوریخواهان سنا، اظهار داشت که حزبش آماده است تا هر زمان که دولت ترامپ لازم بداند، لایحه اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه را به رأی بگذارد.ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این اظهار داشت که سیاست مهار و تضعیف روسیه یک استراتژی بلندمدت غرب است و تحریمها ضربه جدی به کل اقتصاد جهانی وارد کرده است. او اظهار داشت که هدف اصلی غرب بدتر کردن زندگی میلیونها نفر است.4
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0d/26469555_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_04ec7462bcb4df2eebc2ec17915b7ad6.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا, ایران
ترامپ: آمریکا ممکن است همکاری با ایران را ممنوع کند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده همچنین ممکن است ممنوعیت همکاری با ایران را به لایحه تشدید تحریمها علیه روسیه اضافه کند.
پیش از این، جان تون، رهبر جمهوریخواهان سنا، اظهار داشت که حزبش آماده است تا هر زمان که دولت ترامپ لازم بداند، لایحه اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه را به رأی بگذارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این اظهار داشت که سیاست مهار و تضعیف روسیه یک استراتژی بلندمدت غرب است و تحریمها ضربه جدی به کل اقتصاد جهانی وارد کرده است. او اظهار داشت که هدف اصلی غرب بدتر کردن زندگی میلیونها نفر است.