ترامپ: آمریکا ممکن است همکاری با ایران را ممنوع کند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده همچنین ممکن است ممنوعیت همکاری با ایران را به لایحه تشدید تحریم‌ها علیه روسیه اضافه کند. 17.11.2025, اسپوتنیک ایران
آمریکا, ایران
08:45 17.11.2025
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده همچنین ممکن است ممنوعیت همکاری با ایران را به لایحه تشدید تحریم‌ها علیه روسیه اضافه کند.
پیش از این، جان تون، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، اظهار داشت که حزبش آماده است تا هر زمان که دولت ترامپ لازم بداند، لایحه اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را به رأی بگذارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این اظهار داشت که سیاست مهار و تضعیف روسیه یک استراتژی بلندمدت غرب است و تحریم‌ها ضربه جدی به کل اقتصاد جهانی وارد کرده است. او اظهار داشت که هدف اصلی غرب بدتر کردن زندگی میلیون‌ها نفر است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
