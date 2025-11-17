https://spnfa.ir/20251117/افزودن-ایران-به-لایحه-تحریمها-تهدید-جدید-آمریکا-در-چارچوب-استراتژی-مهار-روسیه-26524209.html

افزودن ایران به لایحه تحریم‌ها، تهدید جدید آمریکا در چارچوب استراتژی مهار روسیه

افزودن ایران به لایحه تحریم‌ها، تهدید جدید آمریکا در چارچوب استراتژی مهار روسیه

اسپوتنیک ایران

اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: به نظر می‌رسد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است ممنوعیت... 17.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-17T13:34+0330

2025-11-17T13:34+0330

2025-11-17T13:34+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/05/26348357_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b0825cca1cf58ed2ec38cc7a80cdaab6.jpg

اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: به نظر می‌رسد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است ممنوعیت همکاری با ایران را نیز به لایحه تشدید تحریم‌ها علیه روسیه اضافه کند، حاکی از آن است که واشنگتن می‌خواهد هزینه هر نوع همکاری راهبردی با کرملین را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش دهد.کاظمي افزود، این تهدید، در ادامه مواضع جمهوری‌خواهان در سنا از جمله جان تون است و نشان می‌دهد که روند تحریم‌های ضدروسی تبدیل به یک اجماع حزبی در واشنگتن شده و ترامپ قصد دارد این ابزار را به میدان گسترده‌تری بکشاند.در چنین فضایی، افزودن ایران به عنوان هدف جانبی نه تنها یک فشار دوگانه ایجاد می‌کند، بلکه تلاش دارد محورها و شراکت‌هایی را که طی سال‌های اخیر در حال تقویت بوده‌اند، با هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگین مواجه کند.کاظمی تصريح کرد، در سوی دیگر ماجرا، اقدام احتمالی واشنگتن تطابق کامل با تحلیلی دارد که ولادیمیر پوتین بارها بیان کرده مبنی بر اینکه سیاست مهار و تضعیف روسیه یک استراتژی بلندمدت غرب است و تحریم‌ها، برخلاف ادعای آمریکا، نه تنها روسیه را هدف گرفته‌اند بلکه به کل اقتصاد جهانی ضربه زده‌اند.این ارزیابی پوتین، با تهدید دولت آمریکا علیه کشورهایی که با روسیه همکاری می‌کنند، از جمله ایران به شکلی ملموس تأیید می‌شود. اینطور به نظر می‌رسد که هدف، نه فقط محدودسازی توان اقتصادی و نظامی روسیه، بلکه ایجاد اثرات دومینو وار بر متحدان و شرکای مسکو است تا شبکه‌های همکاری پیرامونی کرملین نیز هزینه‌بر و پرریسک شوند.بنابراین، افزودن نام ایران به این لایحه را می‌توان حلقه‌ای دیگر از همان راهبردی دانست که پوتین آن را بدتر کردن زندگی میلیون‌ها نفر دانست و به عنوان هدف آن معرفی کرده است.کاظمی در پایان خاطر نشان‌ کرد، تحریم‌هایی از این جنس، معمولاً از اقتصادهای ملی فراتر می‌روند و با تأثیرگذاری بر تجارت انرژی، زنجیره تأمین جهانی، و روابط مالی منطقه‌ای، مخاطرات گسترده‌ای ایجاد می‌کنند. معتقدم چنین اقداماتی از منظر مسکو نه‌تنها موقعیت روسیه را هدف قرار می‌دهد، بلکه در پی بی‌ثبات‌سازی ساختارهای هم‌پیمانی است که در سال‌های اخیر به‌تدریج در برابر نفوذ غرب شکل گرفته‌اند. به همین دلیل است که سخنان پوتین درباره "استراتژی بلندمدت غرب" اکنون بیش از هر زمان دیگری با واقعیت سیاست‌های عملی واشنگتن هم‌خوانی پیدا می‌کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران