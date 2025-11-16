https://spnfa.ir/20251116/خطیب-زاده-ایران-تمام-تلاش-خود-را-برای-جلوگیری-از-جنگ-کرد-26508487.html

خطیب زاده: ایران تمام تلاش خود را برای جلوگیری از جنگ کرد

خطیب زاده: ایران تمام تلاش خود را برای جلوگیری از جنگ کرد

اسپوتنیک ایران

جمهوری اسلامی از تمامی ابزارهای خودش استفاده کرد تا در سطح نظام بین‌المللی مواردی که مورد نظر خودش است را به گوش همه برساند. 16.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-16T12:05+0330

2025-11-16T12:05+0330

2025-11-16T12:05+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/14/10/141091_0:86:519:378_1920x0_80_0_0_203f32ec579dc6bfa36a5a509285e8b3.jpg

به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک‌ در تهران، سعید خطیب‌زاده، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در حاشیه کنفرانس بین المللی "حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع" در جمع خبرنگاران گفت:ایالات متحده تا به امروز در هیچ یک از گفته‌های خود آمادگی یک مذاکره واقعی نتیجه‌محور را نداشته است.وی افزود:مردم ما باید بدانند ایران تمام تلاش خود را پیش از حملات کرد تا از جنگ و از تشدید جنگ جلوگیری کند اما آنچه رخ داد توهم و انحرافات ادراکی بود.خطیب‌زاده همچنین تاکید کرد: ایران همواره آمادگی داشته است تا در شرایط و چارچوب مشخص و طبق فرمایشات رهبری حرکت کند. ما منافع عالیه مردم ایران را مد نظر داریم.رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه مطرح کرد: درحالی که طرف مقابل تمامی سلاح‌های نظامی خود را علیه سایر کشورها به کار گرفته و آرایش تهدید برای سایر طرف‌ها می‌کند، مذاکره بی‌طرف نیست. به نیات و اقدامات طرف مقابل باید توجه کرد. اگر روزی قرار باشد مذاکره با آمریکا در چارچوب‌های مد نظر رخ دهد، این مذاکره مسلح است.وی ادامه داد: این همایش در زمانی برگزار می‌شود که متاسفانه موج جدیدی از استفاده از زور در نظام بین‌الملل را شاهد هستیم. حدود 5 ماه قبل، ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند و سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که صلح آمیز بود و زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی بود را مورد هدف قرار دادند و باعث شدند که بزرگ‌ترین نقض حقوق بین‌الملل از جنگ جهانی دوم تا الان، در سایت‌های هسته‌ای کشور اتفاق بیافتد.خطیب‌زاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی از تمامی ابزارهای خودش استفاده کرد تا در سطح نظام بین‌المللی مواردی که مورد نظر خودش است را به گوش همه برساند و همگرایی در مقابل انحصارطلبی رئیس‌جمهور آمریکا و برخی کارگزارانش در منطقه از جمله رژیم صهیونیستی ایجاد کند، تاکید کرد: آنچه که رئیس‌جمهور ایالات متحده به عنوان صلح نامید در واقع برتری‌جویی و هژمونی‌طلبی بود و آنچه که به عنوان اقتدار و قدرت از آن نام می‌برد، استفاده از زور بود که امروز در بسیاری از بخش‌های مختلف دنیا می‌بینید و این روند باید متوقف شود. نظامی‌گری در بالاترین سطح خودش در نظام بین‌الملل قرار گرفته و این از جنگ جهانی دوم تا به الان بی‌سابقه است.رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پاسخ به اینکه آمریکایی‌ها مطرح می‌کنند اگر جنگی صورت گرفته برای کشاندن ایران به میز مذاکره است، گفت: آنچه که آمریکایی‌ها می‌گویند یک طرف ماجراست و آنچه که عمل می‌کنند طرف واقعی ماجرا است. ایالات متحده تنها ساعاتی پس از اینکه داشتیم پیام‌هایی با ایالات متحده رد و بدل می‌کردیم و برنامه را برای نشست ششم در مسقط آماده می‌کردیم به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد.وی ادامه داد: شما بدانید ما نیمه شب جمعه وارد تهران شدیم و من شخصاً ساعت 1 شب رسیدم به منزل و 1 شب در حالی که ما آماده می‌شدیم برای دور ششم مذاکرات، ایالات متحده و رژیم اسرائیل در یک حمله کاملاً هماهنگ شده به ایران تجاوز کردند. طبیعتاً کسی که میز مذاکره را به هم زده، کسی که به صلح و امنیت و آرامش یک ملت شبیه‌خون زده، نمی‌تواند دم از مذاکره بزند. همه مردم ایران می‌دانند مذاکره یک فرایند دادن و ستاندن است، مذاکره در چارچوب اتفاق می‌افتد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران