ناکامی جدید کی‌یف،چرا اوکراین به ترور روی آورده است؟

ناکامی جدید کی‌یف،چرا اوکراین به ترور روی آورده است؟

اسپوتنیک ایران

به نظر می‌رسد که رجوع اوکراین به ترور ریشه در سه ضعف اساسی دارد. 14.11.2025

گزارش و تحلیل

ایران

سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفتگو با اسپوتنیک ناکامی اخیر سرویس‌های امنیتی اوکراین در اجرای طرح ترور یکی از مقامات عالی‌رتبۀ روسیه را نشانه‌ای روشن از برتری اطلاعاتی و ضدتروریستی روسیه می‌دانست.کی‌یف در این عملیات به استفاده از یک گلدان مجهز به دوربین استتار‌شده و نیروهای کم‌تجربه، از جمله یک مهاجر آسیای مرکزی، متوسل شده بود.پسندیده در ادامه گفت، این سطح از شتاب‌زدگی و اتکا به عوامل غیرحرفه‌ای نشان می‌دهد که ساختار اطلاعاتی اوکراین زیر فشارهای سنگین میدانی و سیاسی دچار فروپاشی عملکردی شده و دیگر توان عملیات پیچیده را ندارد.این پژوهشگر تأکید می‌کند که انتخاب مکانی چون گورستان ترویکوروفسکی و هدف قرار دادن یک مقام ارشد هنگام زیارت مقبره خانوادگی، بیشتر شبیه به تلاشی برای ایجاد یک شوک روانی و القای حس ناامنی در داخل روسیه به نظر می‌رسد. وی معتقد است که ناکامی‌های زنجیره‌ای اوکراین در جبهه‌های نبرد، کاهش ذخایر تسلیحاتی و عقب‌نشینی‌های میدانی، کی‌یف را به سمت تاکتیک‌های نامتقارن و پرریسک سوق داده است.حال در این میان اقدامات نامتقارن و غیر عقلانی کی‌یف با تشویق حامیان غربی آن‌ها تقویت می‌شود. بعبارتی آنها حاضرند حتی شده از طریق اقدامات تروریستی نیز تمرکز روسیه را برهم بزنند.پسندیده در تحلیل نهایی خود گفت، به نظر می‌رسد که رجوع اوکراین به ترور ریشه در سه ضعف اساسی دارد. ناتوانی در تغییر معادلات نظامی، بی‌اعتباری روزافزون دستگاه سیاسی زلنسکی در برابر افکار عمومی داخلی و خارجی، و کاهش وزن دیپلماتیک کی‌یف در نظام بین‌الملل این سه نقطه ضعف برجسته است.به باور وی، وقتی راهبردهای کلاسیک شکست می‌خورند، کی‌یف تلاش می‌کند از طریق ایجاد رعب، پروژه بی‌ثبات‌سازی را ادامه دهد. اما غافل از اینکه این رویکرد نه‌تنها کمکی به اوکراین نمی‌کند، بلکه مشروعیت آن را بیش از گذشته زیر سؤال می‌برد و حتی جایگاه روسیه را در مبارزه با تروریسم تقویت می‌کند.

ایران