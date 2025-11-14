https://spnfa.ir/20251114/مقاماتی-که-غیرت-ملی-ندارند-26478568.html

مقاماتی که غیرت ملی ندارند

در بسیاری از کشورها بحث چند تابعیتی یکی از بحث های بسیار داغ است چرا که وقتی فردی میخواهد تابعیت کشوری را بگیرد باید حد اقل به وفاداری به آن کشور و منافع آن قسم بخورد.سوالی که بسیار پیش می آید این است که اگر احیانا منافع کشورهایی که فرد هویت آنها را حمل می کند با هم در تناقض و یا تداخل باشد آنوقت آن فرد کدام طرف را خواهد گرفت.همچنین بسیار پیش می آید که افرادی، مخصوصا آنهایی که خوی جنایتکاری دارند، می روند تابعیت کشوری دیگر را دریافت می کنند و از کشور مبدا دزدی و سوء استفاده می کنند و بعد می روند در کشور دوم بدون هیچ مشکلی زندگی می کنند و پولها و ثروت های کشور مبدا را به کشور دوم منتقل می کنند.علیرغم اینکه همه کشورها ادعا می کنند که با جرم و جنایت مخالف هستند و به مقابله با پولشویی و انتقال اموال نا مشروع می پردازند اما واقعیت امر این است که برخی کشورها عملا تلاش می کنند این جنایتکاران را جذب کنند وحتی در مواردی از آنها حمایت می کنند تا هر آنچه در کشور اول خود دارند را بدزدند و به کشور دوم منتقل کنند.در این راستا برخی کشورهای غربی سرآمد و زبانزد هستند.از کانادا و آمریکا و انگلیس گرفته تا اسرائیل و...اسرائیل حتی به یهودی های سراسر جهان بدون هیچ پروسه ای شناسنامه می دهد و آنها را تشویق میکند هر آنچه دارند را به اسرائیل منتقل کنند و برایشان مهم نیست که مصدر و منبع این پولها از کجا است.اسرائیل جزو معدود کشورهای جهان است که عضو هیچ معاهده بین المللی نمی شود نه NPT نه FATF نه...حال شاید برخی سوال کنند که دلیل این مقدمه چیست؟طی چند سال اخیر برخی در اوکراین قدرت را در دست گرفته اند که وفاداری شان به منافع اوکراین نیست بلکه به منافع دیگر کشورها است.از همان ابتدا آمریکایی ها اعلام کردند که دلیل حمایت شان از اوکراین تامین منافع آمریکا است و عملا همه اقدامات زلنکسی و باند او برای تامین منافع آمریکا است.زلنسکی و باند او تقریبا همه گی هویت های مزدوج در اختیار دارند.رسما زلنسکی به دلیل یهودی بودن اتوماتیک هویت اسرائیلی را در کنار اوکراینی در اختیار دارد.یعنی می داند که کارش با اوکراین تمام شد حد اقل خیلی راحت می تواند به اسرائیل برود و هر آنچه در اوکراین به دست آورده را نیز به آنجا منتقل کند.البته این احتمال هم وجود دارد که وی هویت کشورهای دیگر غربی مانند انگلیس و یا حتی ایالات متحده یا... را نیز داشته باشد ولی خوب رسما اعلام نکرده باشند.دلیل این بحث هم این است که اگر زلنسکی و باند وی کوچکترین غیرتی نسبت به هویت اوکراینی داشتند حد اقل اش این بود که تلاش می کردند از راه دیپلماتیک و مذاکره و توافق سیاسی اختلافات با روسیه را حل کنند، آنها به خوبی می دانند که اوکراین که هیچ کل ناتو با هم هم جمع شوند شانسی در مقابل روسیه ندارند.آقای رادیون میروشنیک، سفیر سیار وزارت امور خارجه در امور جنایات رژیم کی‌یف، اظهار داشت که اوکراین از همان ابتدا علاقه‌ای برای مذاکرات صلح با روسیه نداشت.عملکرد رژیم حاکم بر کی یف عملا نشان می دهد که آنها تلاش دارند تا هر چه قدر می توانند به بحران اوکراین ادامه دهند چون نان دانی آنها در ادامه این بحران است و از این طریق اینها می توانند پولهای زیادی به جیب بزنند و وقتی که اوکراین نابود شد هر کدام می توانند بروند کشور دوم خود زندگی مرفه ای داشته باشند وامروزه هم خانواده آنها با پولهایی که اینها از بابت سرقت کمک ها به مردم اوکراین به جیب زده اند، زندگی بسیار لوکس و مرفه دارند.دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار داشته، اگر اوکراین از گفتگو امتناع ورزد، از موضع بدتری به مذاکرات باز خواهد گشت، قطعا هم حاکمان اوکراین این را می دانند اما فکر می کنند "بگذار چند صباحی که در قدرت هستیم هر چه بتوانیم به جیب بزنیم و بعد از آن هر بلایی سر مردم اوکراین آمد مهم نیست، ما از صحنه می رویم کنار وبگذار هر کسی آمد مشکل را خودش حل کند".

