معاون رئیس جمهور آمریکا: اقدامات دموکرات‌ها برای تمدید تعطیلی بیهوده بود
معاون رئیس جمهور آمریکا: اقدامات دموکرات‌ها برای تمدید تعطیلی بیهوده بود
جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که اقدامات دموکرات‌های آمریکا در جلوگیری از بازگشایی دولت بیهوده بود. 14.11.2025
2025-11-14T09:00+0330
2025-11-14T09:00+0330
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/18/24828806_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_0d4a8bd7b60bdcde0bf56773a45c8a3d.jpg
جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که اقدامات دموکرات‌های آمریکا در جلوگیری از بازگشایی دولت بیهوده بود.ونس در مصاحبه‌ای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "زیرا دموکرات‌ها در واقع به این نتیجه رسیدند که فشار زیادی بر ارتش ما وارد کردند. آنها کارمندان ترافیک هوایی را مجبور به کار بدون حقوق کردند. آنها باعث لغو پروازهای متعدد شدند. آنها باعث شدند بسیاری از مردم فکر کنند که قرار نیست حقوق خود را دریافت کنند و همه اینها بیهوده بود".صبح پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بودجه موقت دولت مصوب کنگره تا 30 ژانویه را امضا کرد و به این ترتیب به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده که 43 روز به طول انجامید، به پایان رسید.
آمریکا
09:00 14.11.2025
© telegram ir_sputnik / معاون رئیس جمهور آمریکا: اقدامات دموکرات‌ها برای تمدید تعطیلی بیهوده بود
معاون رئیس جمهور آمریکا: اقدامات دموکرات‌ها برای تمدید تعطیلی بیهوده بود - اسپوتنیک ایران , 1920, 14.11.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که اقدامات دموکرات‌های آمریکا در جلوگیری از بازگشایی دولت بیهوده بود.
ونس در مصاحبه‌ای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "زیرا دموکرات‌ها در واقع به این نتیجه رسیدند که فشار زیادی بر ارتش ما وارد کردند. آنها کارمندان ترافیک هوایی را مجبور به کار بدون حقوق کردند. آنها باعث لغو پروازهای متعدد شدند. آنها باعث شدند بسیاری از مردم فکر کنند که قرار نیست حقوق خود را دریافت کنند و همه اینها بیهوده بود".
صبح پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بودجه موقت دولت مصوب کنگره تا 30 ژانویه را امضا کرد و به این ترتیب به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده که 43 روز به طول انجامید، به پایان رسید.
