14.11.2025
جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که اقدامات دموکراتهای آمریکا در جلوگیری از بازگشایی دولت بیهوده بود.ونس در مصاحبهای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "زیرا دموکراتها در واقع به این نتیجه رسیدند که فشار زیادی بر ارتش ما وارد کردند. آنها کارمندان ترافیک هوایی را مجبور به کار بدون حقوق کردند. آنها باعث لغو پروازهای متعدد شدند. آنها باعث شدند بسیاری از مردم فکر کنند که قرار نیست حقوق خود را دریافت کنند و همه اینها بیهوده بود".صبح پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بودجه موقت دولت مصوب کنگره تا 30 ژانویه را امضا کرد و به این ترتیب به طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده که 43 روز به طول انجامید، به پایان رسید.
ونس در مصاحبهای با یک کانال تلویزیونی آمریکایی گفت: "زیرا دموکراتها در واقع به این نتیجه رسیدند که فشار زیادی بر ارتش ما وارد کردند. آنها کارمندان ترافیک هوایی را مجبور به کار بدون حقوق کردند. آنها باعث لغو پروازهای متعدد شدند. آنها باعث شدند بسیاری از مردم فکر کنند که قرار نیست حقوق خود را دریافت کنند و همه اینها بیهوده بود".
صبح پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بودجه موقت دولت مصوب کنگره تا 30 ژانویه را امضا کرد و به این ترتیب به طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده که 43 روز به طول انجامید، به پایان رسید.