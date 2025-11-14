https://spnfa.ir/20251114/زاخارووا-اولویت-مطلق-ما-آزادسازی-هرچه-بیشتر-پتانسیل-کریدور-حمل-و-نقل-بینالمللی-شمال-جنوب-است-26483457.html

زاخارووا: اولویت مطلق ما، آزادسازی هرچه بیشتر پتانسیل کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب است

زاخارووا: اولویت مطلق ما، آزادسازی هرچه بیشتر پتانسیل کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب است

اسپوتنیک ایران

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت: هدف ما اتصال شمال اوراسیا، منطقه خزر، آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و شرق آفریقا با ایجاد مسیرهای... 14.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-14T15:30+0330

2025-11-14T15:30+0330

2025-11-14T15:30+0330

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0e/26473554_32:0:768:414_1920x0_80_0_0_77206050dc9dac27fbb3f9a25e9f54d1.jpg

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت: هدف ما اتصال شمال اوراسیا، منطقه خزر، آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و شرق آفریقا با ایجاد مسیرهای حمل و نقل از طریق مراکز اصلی لجستیک در سواحل خلیج فارس و اقیانوس هند است.ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در ادامه افزود: کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب همچنان رشد پایداری را نشان می‌دهد، ترافیک بار از طریق بخش روسیه تا پایان سال 2024، 37 درصد افزایش یافته است و افق‌های جدیدی را برای مشاغل روسی و بین‌المللی علاقه‌مند به ورود به بازارهای امیدوارکننده ایران، هند و کشورهای آسیایی و آفریقایی با جمعیت ترکیبی 3.5 میلیارد نفر، می‌گشاید.سومین مجمع بین‌المللی آستراخان "کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب: فرصت‌ها و افق‌های جدید" از 26 تا 28 نوامبر برگزار خواهد شد. این رویداد از سال 2023 برگزار می‌شود. این مجمع یک بستر بحث معتبر است که نمایندگان سازمان‌های دولتی، مشاغل و جامعه متخصص را گرد هم می‌آورد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران