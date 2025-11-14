https://spnfa.ir/20251114/زاخارووا-اولویت-مطلق-ما-آزادسازی-هرچه-بیشتر-پتانسیل-کریدور-حمل-و-نقل-بینالمللی-شمال-جنوب-است-26483457.html
زاخارووا: اولویت مطلق ما، آزادسازی هرچه بیشتر پتانسیل کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب است
زاخارووا: اولویت مطلق ما، آزادسازی هرچه بیشتر پتانسیل کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب است
اسپوتنیک ایران
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت: هدف ما اتصال شمال اوراسیا، منطقه خزر، آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و شرق آفریقا با ایجاد مسیرهای... 14.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-14T15:30+0330
2025-11-14T15:30+0330
2025-11-14T15:30+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0e/26473554_32:0:768:414_1920x0_80_0_0_77206050dc9dac27fbb3f9a25e9f54d1.jpg
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت: هدف ما اتصال شمال اوراسیا، منطقه خزر، آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و شرق آفریقا با ایجاد مسیرهای حمل و نقل از طریق مراکز اصلی لجستیک در سواحل خلیج فارس و اقیانوس هند است.ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در ادامه افزود: کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب همچنان رشد پایداری را نشان میدهد، ترافیک بار از طریق بخش روسیه تا پایان سال 2024، 37 درصد افزایش یافته است و افقهای جدیدی را برای مشاغل روسی و بینالمللی علاقهمند به ورود به بازارهای امیدوارکننده ایران، هند و کشورهای آسیایی و آفریقایی با جمعیت ترکیبی 3.5 میلیارد نفر، میگشاید.سومین مجمع بینالمللی آستراخان "کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب: فرصتها و افقهای جدید" از 26 تا 28 نوامبر برگزار خواهد شد. این رویداد از سال 2023 برگزار میشود. این مجمع یک بستر بحث معتبر است که نمایندگان سازمانهای دولتی، مشاغل و جامعه متخصص را گرد هم میآورد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0e/26473554_124:0:676:414_1920x0_80_0_0_19daaaf15cb76b56fac1186f4432d2f5.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
زاخارووا: اولویت مطلق ما، آزادسازی هرچه بیشتر پتانسیل کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب است
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت: هدف ما اتصال شمال اوراسیا، منطقه خزر، آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و شرق آفریقا با ایجاد مسیرهای حمل و نقل از طریق مراکز اصلی لجستیک در سواحل خلیج فارس و اقیانوس هند است.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در ادامه افزود: کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب همچنان رشد پایداری را نشان میدهد، ترافیک بار از طریق بخش روسیه تا پایان سال 2024، 37 درصد افزایش یافته است و افقهای جدیدی را برای مشاغل روسی و بینالمللی علاقهمند به ورود به بازارهای امیدوارکننده ایران، هند و کشورهای آسیایی و آفریقایی با جمعیت ترکیبی 3.5 میلیارد نفر، میگشاید.
سومین مجمع بینالمللی آستراخان "کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب: فرصتها و افقهای جدید" از 26 تا 28 نوامبر برگزار خواهد شد. این رویداد از سال 2023 برگزار میشود. این مجمع یک بستر بحث معتبر است که نمایندگان سازمانهای دولتی، مشاغل و جامعه متخصص را گرد هم میآورد.