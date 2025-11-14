https://spnfa.ir/20251114/بازدید-معاون-دیپلماسی-اقتصادی-وزارت-امور-خارجه-ایران-از-منطقه-آزاد-ارس-26490263.html

بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران از منطقه آزاد ارس

بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران از منطقه آزاد ارس

اسپوتنیک ایران

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، در ادامه سفر خود به آذربایجان شرقی، امروز جمعه 23 آبان ماه با حضور در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس،... 14.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-14T22:57+0330

2025-11-14T22:57+0330

2025-11-14T22:57+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0e/26490108_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_7126de3c38eb12e991f7bdf64b652f16.jpg

وی با حضور در سازمان منطقه آزاد ارس، از پایانه مرزی جلفا، بازارهای محلی و مراکز تجاری این منطقه دیدار کرد. قنبری در گفتگو با مدیرعامل منطقه آزاد ارس و مدیران منطقه ای، راه‌های فعال سازی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تجاری منطقه با تکیه بر گسترش دیپلماسی همسایگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد. وی ضمن بازدید از پایانه مرزی جلفا با نخجوان، درخصوص تسهیل تبادلات تجاری با جمهوری آذربایجان به تبادل نظر پرداخت‌.معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در ادامه بازدید از منطقه آزاد ارس، از پایانه مرزی نوردوز بازدید به عمل آورد و در نشستی با حضور مدیران منطقه ای، به بررسی مسائل مرزی از قبیل تعرفه های ترانزیتی و راه های تسهیل تبادلات تجاری با ارمنستان پرداخت. وی همچنین با حضور در مزار شهدای 1320 در جریان تجاوز بیگانگان به ایران در جنگ دوم جهانی، به مقام والای این شهیدان و همه حافظان امنیت سرزمینی ایران ادای احترام کرد. معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران همچنین، در راستای بررسی ظرفیت‌های تجاری شرکت‌های منطقه در حوزه کشاورزی، از یکی از بزرگترین گلخانه‌های منطقه غرب آسیا با ظرفیت تولید 54 هزارتن صیفی جات و میوه‌های استوایی، و 80 درصد ظرفیت صادرات کل محصولات، بازدید به عمل آورد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60