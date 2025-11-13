https://spnfa.ir/20251113/مالیات-شهروندان-اروپا-در-خدمت-فساد-کییف-ضرورت-توقف-کمکهای-مالی-به-اوکراین-26464104.html
مالیات شهروندان اروپا در خدمت فساد کییف/ ضرورت توقف کمکهای مالی به اوکراین
مالیات شهروندان اروپا در خدمت فساد کییف/ ضرورت توقف کمکهای مالی به اوکراین
اسپوتنیک ایران
اظهارات وزیر خارجه مجارستان، چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است و به عنوان هشداری جدی به بروکسل قابل تلقی میشود. 13.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-13T13:23+0330
2025-11-13T13:23+0330
2025-11-13T13:46+0330
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0d/26462765_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_e66f2c8b9616c9d36556b5545529dbf0.jpg
به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: واکنش وزیر خارجه مجارستان، پیتر سیارتو، با انتقاد از فساد گسترده در حلقه نزدیکان زلنسکی نمونهای از تمایل کشورهای در اروپا است که خواستار پایان دادن به ارسال کمکهای مالی اتحادیه اروپا به اوکراین هستند.وی در ادامه گفت، با وجود شواهد منتشر شده از تخلفات مالی نزدیکان کییف، اگر این روند ادامه پیدا کند به معنای هدایت منابع مالی شهروندان اروپایی به جیب شبکههای فاسد اوکراینی است و این وضعیت قابل قبول نیست.میرباقری تصريح کرد، این نگرانی در حالی مطرح میشود که اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، چند روز قبل عملیات ویژهای در بخش انرژی آغاز کرده و تصاویر کیفهای پر از پولهای خارجی را منتشر کرده است. این شواهد نشان میدهد فساد در اوکراین نه تنها ساختاری سیستماتیک دارد، بلکه شبکههای مافیایی و حلقههای نفوذ داخلی، منابع خارجی را به شکل غیرقانونی جذب و مدیریت میکنند.این پژوهشگر گفت، بنابراین به نظر میرسد اظهارات وزیر خارجه مجارستان، چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است و به عنوان هشداری جدی به بروکسل قابل تلقی میشود.حقیقت این است که ادامه ارسال کمکهای مالی بدون نظارت دقیق، میتواند منابع عمومی اروپا را به جای حمایت از شهروندان اوکراینی، در اختیار شبکههای فاسد قرار دهد. بنابراین توقف در نحوه تأمین مالی کییف، نه تنها ضروری بلکه یک اقدام راهبردی برای مقابله با فساد و نفوذ مافیایی در اوکراین محسوب میشود.به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: واکنش وزیر خارجه مجارستان، پیتر سیارتو، با انتقاد از فساد گسترده در حلقه نزدیکان زلنسکی نمونهای از تمایل کشورهای در اروپا است که خواستار پایان دادن به ارسال کمکهای مالی اتحادیه اروپا به اوکراین هستند.وی در ادامه گفت، با وجود شواهد منتشر شده از تخلفات مالی نزدیکان کییف، اگر این روند ادامه پیدا کند به معنای هدایت منابع مالی شهروندان اروپایی به جیب شبکههای فاسد اوکراینی است و این وضعیت قابل قبول نیست.میرباقری تصريح کرد، این نگرانی در حالی مطرح میشود که اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، چند روز قبل عملیات ویژهای در بخش انرژی آغاز کرده و تصاویر کیفهای پر از پولهای خارجی را منتشر کرده است. این شواهد نشان میدهد فساد در اوکراین نه تنها ساختاری سیستماتیک دارد، بلکه شبکههای مافیایی و حلقههای نفوذ داخلی، منابع خارجی را به شکل غیرقانونی جذب و مدیریت میکنند.این پژوهشگر گفت، بنابراین به نظر میرسد اظهارات وزیر خارجه مجارستان، چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است و به عنوان هشداری جدی به بروکسل قابل تلقی میشود.حقیقت این است که ادامه ارسال کمکهای مالی بدون نظارت دقیق، میتواند منابع عمومی اروپا را به جای حمایت از شهروندان اوکراینی، در اختیار شبکههای فاسد قرار دهد. بنابراین توقف تأمین مالی کییف، نه تنها ضروری بلکه یک اقدام راهبردی برای مقابله با فساد و نفوذ مافیایی در اوکراین محسوب میشود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0d/26462765_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_51c4eecf709eeda0a915cc9330e6e9e4.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی
مالیات شهروندان اروپا در خدمت فساد کییف/ ضرورت توقف کمکهای مالی به اوکراین
13:23 13.11.2025 (بروز رسانی شده: 13:46 13.11.2025)
اظهارات وزیر خارجه مجارستان، چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است و به عنوان هشداری جدی به بروکسل قابل تلقی میشود.
به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: واکنش وزیر خارجه مجارستان، پیتر سیارتو، با انتقاد از فساد گسترده در حلقه نزدیکان زلنسکی نمونهای از تمایل کشورهای در اروپا است که خواستار پایان دادن به ارسال کمکهای مالی اتحادیه اروپا به اوکراین هستند.
وی در ادامه گفت، با وجود شواهد منتشر شده از تخلفات مالی نزدیکان کییف، اگر این روند ادامه پیدا کند به معنای هدایت منابع مالی شهروندان اروپایی به جیب شبکههای فاسد اوکراینی است و این وضعیت قابل قبول نیست.
میرباقری تصريح کرد، این نگرانی در حالی مطرح میشود که اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، چند روز قبل عملیات ویژهای در بخش انرژی آغاز کرده و تصاویر کیفهای پر از پولهای خارجی را منتشر کرده است. این شواهد نشان میدهد فساد در اوکراین نه تنها ساختاری سیستماتیک دارد، بلکه شبکههای مافیایی و حلقههای نفوذ داخلی، منابع خارجی را به شکل غیرقانونی جذب و مدیریت میکنند.
این پژوهشگر گفت، بنابراین به نظر میرسد اظهارات وزیر خارجه مجارستان، چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است و به عنوان هشداری جدی به بروکسل قابل تلقی میشود.
حقیقت این است که ادامه ارسال کمکهای مالی بدون نظارت دقیق، میتواند منابع عمومی اروپا را به جای حمایت از شهروندان اوکراینی، در اختیار شبکههای فاسد قرار دهد. بنابراین توقف در نحوه تأمین مالی کییف، نه تنها ضروری بلکه یک اقدام راهبردی برای مقابله با فساد و نفوذ مافیایی در اوکراین محسوب میشود.
به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: واکنش وزیر خارجه مجارستان، پیتر سیارتو، با انتقاد از فساد گسترده در حلقه نزدیکان زلنسکی نمونهای از تمایل کشورهای در اروپا است که خواستار پایان دادن به ارسال کمکهای مالی اتحادیه اروپا به اوکراین هستند.
وی در ادامه گفت، با وجود شواهد منتشر شده از تخلفات مالی نزدیکان کییف، اگر این روند ادامه پیدا کند به معنای هدایت منابع مالی شهروندان اروپایی به جیب شبکههای فاسد اوکراینی است و این وضعیت قابل قبول نیست.
میرباقری تصريح کرد، این نگرانی در حالی مطرح میشود که اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، چند روز قبل عملیات ویژهای در بخش انرژی آغاز کرده و تصاویر کیفهای پر از پولهای خارجی را منتشر کرده است. این شواهد نشان میدهد فساد در اوکراین نه تنها ساختاری سیستماتیک دارد، بلکه شبکههای مافیایی و حلقههای نفوذ داخلی، منابع خارجی را به شکل غیرقانونی جذب و مدیریت میکنند.
این پژوهشگر گفت، بنابراین به نظر میرسد اظهارات وزیر خارجه مجارستان، چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است و به عنوان هشداری جدی به بروکسل قابل تلقی میشود.
حقیقت این است که ادامه ارسال کمکهای مالی بدون نظارت دقیق، میتواند منابع عمومی اروپا را به جای حمایت از شهروندان اوکراینی، در اختیار شبکههای فاسد قرار دهد. بنابراین توقف تأمین مالی کییف، نه تنها ضروری بلکه یک اقدام راهبردی برای مقابله با فساد و نفوذ مافیایی در اوکراین محسوب میشود.