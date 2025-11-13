https://spnfa.ir/20251113/مالیات-شهروندان-اروپا-در-خدمت-فساد-کییف-ضرورت-توقف-کمکهای-مالی-به-اوکراین-26464104.html

مالیات شهروندان اروپا در خدمت فساد کی‌یف/ ضرورت توقف کمک‌های مالی به اوکراین

اظهارات وزیر خارجه مجارستان، چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است و به عنوان هشداری جدی به بروکسل قابل تلقی می‌شود. 13.11.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: واکنش وزیر خارجه مجارستان، پیتر سیارتو، با انتقاد از فساد گسترده در حلقه نزدیکان زلنسکی نمونه‌ای از تمایل کشورهای در اروپا است که خواستار پایان دادن به ارسال کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به اوکراین هستند.وی در ادامه گفت، با وجود شواهد منتشر شده از تخلفات مالی نزدیکان کی‌یف، اگر این روند ادامه پیدا کند به معنای هدایت منابع مالی شهروندان اروپایی به جیب شبکه‌های فاسد اوکراینی است و این وضعیت قابل قبول نیست.میرباقری تصريح کرد، این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، چند روز قبل عملیات ویژه‌ای در بخش انرژی آغاز کرده و تصاویر کیف‌های پر از پول‌های خارجی را منتشر کرده است. این شواهد نشان می‌دهد فساد در اوکراین نه تنها ساختاری سیستماتیک دارد، بلکه شبکه‌های مافیایی و حلقه‌های نفوذ داخلی، منابع خارجی را به شکل غیرقانونی جذب و مدیریت می‌کنند.این پژوهشگر گفت، بنابراین به نظر می‌رسد اظهارات وزیر خارجه مجارستان، چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است و به عنوان هشداری جدی به بروکسل قابل تلقی می‌شود.حقیقت این است که ادامه ارسال کمک‌های مالی بدون نظارت دقیق، می‌تواند منابع عمومی اروپا را به جای حمایت از شهروندان اوکراینی، در اختیار شبکه‌های فاسد قرار دهد. بنابراین توقف در نحوه تأمین مالی کی‌یف، نه تنها ضروری بلکه یک اقدام راهبردی برای مقابله با فساد و نفوذ مافیایی در اوکراین محسوب می‌شود.

