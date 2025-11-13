https://spnfa.ir/20251113/تلاش-برای-تحریک-روسیه-به-جنگ-با-ناتو-26467316.html

تلاش برای تحریک روسیه به جنگ با ناتو

رئیس شورای امنیت روسیه فاش کرد که کشورهای عضو ناتو در اروپا ممکن است سناریوی تحریک‌آمیز علیه روسیه را مدنظر قرار دهند. 13.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-13T18:21+0330

چند روز قبل جاسوسان انگلیسی و اوکراینی تلاش کردند که یک بمب افکن میگ 31 روسیه را بربایند و با یک موشک پیشرفته که حمل می کرده آن را به رومانی ببرند.آنها به خلبانان روسی قول داده بودند سه ملیون دلار به آنها بدهند و پاسپورت وهویت یک کشور اروپایی را برایشان فراهم کنند تا آنها بتوانند در غرب به راحتی زندگی کنند اما خلبانان روسی حاضر نشدند که وجدان خود را بفروشند و با هماهنگی سازمان امنیت فدرال روسیه جاسوسان اوکراین و انگلیس را تا لحظه آخر بازی دادند تا همه برگه هایشان را بسوزانند.اگر چنین امری محقق می شد عملا نه فقط اوکراین و انگلیس بلکه حتی رومانی هم درگیر این ماجرا می شد و شاید روسیه مجبور می شد تا بمب افکن را در خاک رومانی نابود کند تا اطلاعات جنگنده و یا موشک درون آن دست غربی ها نیافتد و با توجه به اینکه رومانی عضو ناتو می باشد عملا ناتو هم ممکن بود وارد درگیری شود.البته باید به این نکته اشاره کرد که در حالحاضر هم روسیه با کل ناتو درگیر است و گو اینکه آنها سربازان خود را به صورت رسمی به اوکراین نمی فرستند اما به صورت غیر رسمی سربازان کشورهای عضو ناتو به عنوان داوطلب در حال جنگ با روسیه می باشند.با توجه به شرایط به وجود آمده امروزه اوکراین با بحران شدید نیروی انسانی مواجه شده و برخی کشورهای اروپایی تلاش دارند این کمبود را به هر شکلی که شده پوشش دهند.اطلاعات فاش شده از منفجر کردن لوله نفت نورد استریم هم نشان می دهد که ماجرا کار انگلیس و آلمان بوده و افسرانی از این کشورها مسئولیت این کار را عهده دار بودند.علیرغم توافقاتی که میان ترامپ و پوتین در آلاسکا انجام شد اما هنوز هم برخی اروپایی ها تلاش دارند که این توافق ها را به هم بزنند چون توقف درگیری عملا به ضرر آنها می باشد.آنها همچنین تمایل دارند که جنگ گسترده تر شود و یک جنگ فراگیر توسط ناتو با روسیه انجام شود چون اوکراین آنقدر شکست خورده که دیگر نمیتواند پاسخگو باشد.بدیهی است که روسیه توان مقباله با این سیاست ها را دارد اما کاسه صبر روسیه هم حد و مرز دارد و ممکن است به یکباره کاسه صبر مسکو لبریز شود و دست به واکنش بزند.به هر حال جنگ به نفع هیچ طرفی نمی باشد و فقط به ضرر مردم است.تنها دلیل ای که تا به حال جنگی فراگیر رخ نداده این است که روسیه به قوانین و مقررات بین المللی پایدار است و در آن زمینه قدم بر می دارد.

