تغییرات اقلیمی مستلزم تغییرات مدیریتی است نمره ی عملکرد دولت در موضوع آب 30 شد

متخصص مدیریت منابع آب و نماینده مجلس شورای اسلامی: ما هم از لحاظ فرهنگ‌سازی متأسفانه جامعه‌مان به این باور نرسیده که کشور ما در اقلیم خشک است و کم‌آب داریم... 13.11.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

حامد یزدیان، متخصص مدیریت منابع آب و نماینده مجلس شورای اسلامی، در خصوص معضل آب در ایران، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: نوع مصرفی که تعریف شده، اعم از توسعه‌های بی‌رویه‌ای که داده شده و تصور پرآبی، حتی نوع ریزه‌کاری‌هایی که مردم شاید بالاخره مشاهده می‌کنند؛ مثلاً صبح به صبح در بسیاری از ادارات، وقتی مردم مراجعه می‌کنند، می‌بینند حیاط را با آب آبپاشی می‌کنند یا فضای سبز و چمن آب می‌خورد. این موارد، مردم را به این باور نمی‌رساند که ما دچار مشکل آب هستیم. وی افزود: برخی از این موارد، بالاخره بحث‌های فرهنگی است، خصوصاً همانطور که گفتم در پایتخت و در تهران. این که سرانه مصرف‌ تهران نسبت به سرانه مصرف کل کشور، عدد قابل توجهی بالاتر است، نشانه همین موضوع است. بخشی از آن نیز بالاخره مربوط به اقتصاد آب است. یعنی در جاهایی که می‌خواستیم اعمال مدیریت کنیم، یکی از ابزارها این بوده که پرمصرف‌ها احساس کنند دارند بیشتر از میانگین مصرف می‌کنند. یکی از آن ابزارها می‌تواند بحث تعرفه‌گذاری باشد. یعنی پلکان‌های تعرفه آب در کشور ما، در حقیقت تفاوت محسوسی ایجاد نمی‌کند که منجر به تغییر رفتار شود. ما باید هم در بحث فرهنگ‌سازی و هم در بحث اقتصاد آب و تعرفه‌گذاری، این اقدامات را انجام دهیم. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ایران در ادامه برخی از معضلات آب در ایران را مربوط به حاکمیت عنوان کرد و اظهار داشت: به عنوان مثال در تهران، حجم قابل توجهی آب صرف فضای سبز می‌شود. ما مخالف فضای سبز در شهرهای مختلف نیستیم؛ بالاخره باید سبزینگی وجود داشته باشد. اما سؤال این است که آیا این آبیاری باید با آب شرب انجام شود؟ یا این که می‌توان از پسآب ها استفاده کرد؟ یا این که در همه شهرها باید از محصولات، درختان و به ویژه چمن‌های کم‌آب‌بر استفاده کنیم؟ متأسفانه این اتفاقات هم نیفتاده است. این رفتارها قطعاً بر نگاه مردم تأثیرگذار است. خود حاکمیت باید این تغییرات را آغاز کند که خب این اتفاق بسیار ضروری است. وی در ادامه بر لزوم تغییر رفتار در مصرف آب شرب تاکید کرد و افزود: بخش اول آن که بیشتر به بحث آب شرب برمی‌گردد، این است که ما باید تغییر رفتار دهیم تا بتوانیم این بحران را مدیریت کنیم که بخش زیادی از آن به همان بحث استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف آب و موارد مشابه برمی‌گردد. باید مجموعه حاکمیت و مردم در کنار هم به سمت مصرف بهینه حرکت کنیم. بحث تغییرات اقلیمی را هم نمی‌توانیم انکار کنیم. البته اتفاقات رخ‌داده، هم نتیجه تغییر اقلیم و هم نتیجه بحث‌های مدیریتی است. در مورد تغییرات اقلیمی نمی‌توانیم بگوییم بارش‌هایمان خیلی کم شده، اما "رژیم بارش" تغییر کرده است. ما قبلاً معمولاً در پاییز و زمستان، بارندگی‌هایمان عمدتاً به صورت برف بود. تغییرات اقلیمی موجب شده اولاً بارندگی‌ها عمدتاً به باران تبدیل شود، باران‌هایی که در حقیقت بیشتر به صورت سیل‌آسا است؛ یعنی در مدت زمان کم، شدت باران زیادی دارد. همچنین، زمان بسیاری از بارش‌ها از زمستان و پاییز به سمت بهار منتقل شده است. این تغییرات اقلیمی مستلزم تغییرات مدیریتی در زمینه‌سازی برای ذخیره آب و همچنین نوع مدیریت آب است. در سال‌های گذشته معمولاً در این مواقع از پاییز، بارندگی‌ها در کشور شروع می‌شد، اما متأسفانه امسال شاهدیم که هنوز بارندگی‌ها شروع نشده و پیش‌بینی‌ها هم حاکی از تأخیر است. حامد یزدیان، متخصص مدیریت منابع آب و نماینده مجلس شورای اسلامی، به تداوم کشاورزی سنتی در ایران با وجود کمبود آب اشاره کرد و اظهار داشت: ضریب نفوذ دانش و تکنولوژی در کشاورزی ما در نقطه مطلوبی نیست. ما از کشورهایی هستیم که راندمان آبیاری و همچنین بهره‌وری‌ پایین است و باید به سمت اصلاح آن حرکت کنیم. متأسفانه این روزها یک سری نسخه‌ها و توصیه‌هایی تجویز می‌شود که مثلاً کشاورزی در کشورمان را تعطیل کنیم. به نظر من چنین چیزی صحیح نیست. اولاً بالاخره بحث امنیت غذایی برای کشور ما مهم است. ما معتقدیم راهکار داریم و می‌توانیم بهره‌وری در کشاورزی را بالاتر ببریم. ما نباید کشاورزی را تعطیل کنیم، بلکه باید راندمان آن را افزایش دهیم. به عنوان کشوری که بحث امنیت غذایی برایش مهم است، باید حتماً الگوی کشت را رعایت کنیم، ببینیم در کجای کشور بهره‌وری بالاتر است و بحث خاک، آب، هوا و ملاحظات محیط زیستی را همزمان در نظر بگیریم.

