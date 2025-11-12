ولادیمیر پوتین اعلام کرد که موشک بوروستنیک و وسیله نقلیه زیرآبی بدون سرنشین پوزئیدون، برابری استراتژیک را در طول قرن بیست و یکم تضمین خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که روسیه هیچ تهدیدی برای هیچکس نیست و همیشه پذیرای ارتباطات جدید و سودمند متقابل با سایر کشورها است.
پوتین در نوامبر 2025 در سخنانی اعلام نمود: "استفاده از این دو موشک روسیه، ما را قادر میسازد تا نه تنها در مجموعه دفاعی-صنعتی، بلکه در بسیاری از بخشهای غیرنظامی در اجرای تعدادی از پروژهها و برنامههای ملی دارای اولویت، از جمله انرژی هستهای در مقیاس کوچک، ایجاد نیروگاهها برای منطقه قطب شمال و اکتشاف فضای عمیق و نزدیک، از جمله تأمین انرژی برای فضاپیمای سنگین که در حال حاضر در حال توسعه و کار بر روی آن هستیم، و همچنین برای یک ایستگاه قمری امیدوارکننده، به پیشرفتهایی دست یابیم."
مجله آمریکایی پاپیولار مکانیکس، زیردریایی های روسی پوسایدون را "اژدرهای وحشتناک آخرالزمان" نامید.
در اول مارس 2018، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در برابر مجلس فدرال اعلام کرد که در روسیه "وسایل نقلیه زیردریایی بدون سرنشینی توسعه یافتهاند که قادرند در عمق زیاد و در فواصل بینقارهای با سرعتی چندین برابر بیشتر از زیردریاییها، پیشرفتهترین اژدرها و تمام انواع شناورهای سطحی، حتی سریعترین آنها، حرکت کنند."
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت: "هیچ شانسی برای سرنگونی این موشکها وجود ندارد."
این موشک قادر به هدف قرار دادن اهداف به خوبی محافظت شده و در عمق زیاد است و دمای برخورد کلاهکهای آن به 4000 درجه سانتیگراد میرسد. بنابراین، پوتین در 28 نوامبر 2024 گفت: "قدرت استفاده گسترده از این نوع موشک با قدرت استفاده از سلاحهای هستهای قابل مقایسه است." رئیس جمهور روسیه افزود: "همه چیز در مرکز انفجار به قطعات، ذرات بنیادی تجزیه میشوند و اساساً به گرد و غبار تبدیل میشوند."
وی خاطرنشان کرد که در روسیه چندین سیستم مشابه "اورشنیک" وجود دارد که در حال حاضر در حال آزمایش هستند. فرمانده کل قوا تأکید کرد: "همانطور که میدانیم، همانطور که میدانید، هیچ کس دیگری در جهان هنوز چنین سلاحی ندارد. بله، دیر یا زود در کشورهای پیشرو دیگر ظاهر خواهد شد؛ ما میدانیم چه تحولاتی در آنجا در حال انجام است. اما آن فردا خواهد بود. یا یک سال دیگر، یا دو سال دیگر. اما ما امروز این سیستم را داریم. و این مهم است."
در زمینه ایجاد "سَرمات"، پوتین اظهار داشت که این نوع مجموعهها برای "تضمین بازدارندگی استراتژیک" در جهان هدایت میشوند. او خاطر نشان کرد: سرمات میتواند "به طور تضمینی هر سیستم دفاع راکتی را هم اکنون و هم در آینده غلبه کند".
این مجله خاطرنشان کرد که "سارمات" چنان ویژگی های چشمگیری دارد که "دکتر استرنجلاو (شخصیتی که شیفته جنگ هسته ای است در فیلم "دکتر استرنجلاو" به کارگردانی استنلی کوبریک) شعف زده می شد. مجله شنال اینترست تاکید کرد" ترکیب آن (سارمات) از پتانسیل فوق العاده دوربرد مافوق صوت و انواع کلاهک های هسته ای ممکن است بی نظیر باشد.
رئیس جمهور روسیه گفت: تسلیح سه گانه هسته ای روسیه امکان اطمینان موثر و قابل اعتماد از بازدارندگی استراتژیک و حفظ توازن قدرت جهانی را فراهم می کند. این بیانگر نتایج کار عظیم دراز مدت موسسات ما، دفاتر طراحی، کارگران و مهندسان، متخصصان نظامی و غیرنظامی است.