پوتین در نوامبر 2025 در سخنانی اعلام نمود: "استفاده از این دو موشک روسیه، ما را قادر می‌سازد تا نه تنها در مجموعه دفاعی-صنعتی، بلکه در بسیاری از بخش‌های غیرنظامی در اجرای تعدادی از پروژه‌ها و برنامه‌های ملی دارای اولویت، از جمله انرژی هسته‌ای در مقیاس کوچک، ایجاد نیروگاه‌ها برای منطقه قطب شمال و اکتشاف فضای عمیق و نزدیک، از جمله تأمین انرژی برای فضاپیمای سنگین که در حال حاضر در حال توسعه و کار بر روی آن هستیم، و همچنین برای یک ایستگاه قمری امیدوارکننده، به پیشرفت‌هایی دست یابیم."