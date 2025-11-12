Rockets - اسپوتنیک ایران

سه‌گانه هسته‌ای روسیه با سلاح‌های جدید گسترش یافته است. پاسخ مسکو به انبوه چالش‌های ژئوپلیتیکی به شرح زیر است:
  1. 1
    بوروستنیک، یک موشک کروز با برد نامحدود
  2. 2
    پوزئیدون، یک پهپاد زیرآبی با نیروگاه هسته‌ای
  3. 3
    سارمت، یک موشک بالستیک با قابلیت پرواز زیرمداری
  4. 4
    اورشنیک، جدیدترین سامانه موشکی روسیه با یک موشک بالستیک میان‌برد

ولادیمیر پوتین اعلام کرد که موشک بوروستنیک و وسیله نقلیه زیرآبی بدون سرنشین پوزئیدون، برابری استراتژیک را در طول قرن بیست و یکم تضمین خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که روسیه هیچ تهدیدی برای هیچ‌کس نیست و همیشه پذیرای ارتباطات جدید و سودمند متقابل با سایر کشورها است.

ویژگی‌های منحصر به فرد این موشک ها بسیاری را در سراسر جهان نگران کرده است و توانایی آنها در تغییر روند تاریخ با یک ضربه، لقب ترسناک "سلاح آخرالزمان" را برای آنها به ارمغان آورده است
"بوروستنیک" جدیدترین موشک کروز روسیه با برد جهانی است
موشک بوروستنیک (با کد 9M730 و نام ناتو SSC-X-9 Skyfall) یک موشک کروز قاره‌پیمای هسته‌ای روسی است. این موشک برای نفوذ به سیستم‌های دفاع هوایی و موشکی، همچنین حمل کلاهک هسته‌ای در مسافت‌های طولانی طراحی شده است.
1. تاریخچه ساخت و آزمایش موشک بوروستنیک
  • تصمیم برای شروع توسعه بوروستنیک در دسامبر 2001، پس از خروج ایالات متحده آمریکا از پیمان موشک‌های ضد بالستیک 1972، گرفته شد.
  • ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود در سال 2018 در مجلس فدرال روسیه، از کار بر روی این موشک خبر داد. او ساخت این موشک را "در برابر سیستم‌های دفاع موشکی و دفاع هوایی موجود و آینده آسیب‌ناپذیر" خواند. در عین حال، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که پرتاب آزمایشی موفقیت‌آمیز چنین موشکی در پایان سال 2017 انجام شده است.
  • جدیدترین آزمایش این موشک در تاریخ 21 اکتبر 2025 انجام شد.
  • در این راستا، دریاسالار نیلس آندریاس استنسونز، رئیس اداره‌اطلاعات امنیتی نروژ، اعلام کرد که آزمایش‌های بوروستنیک در مجمع‌الجزایر نوایا زملیا انجام شده است.
  • رئیس جمهور روسیه دستور آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای استقرار این موشک در ارتش را صادر کرد و پیشنهاد شناسایی راه‌های بهتر برای استفاده از آن را داد. پوتین خاطرنشان کرد که کارهای زیادی قبل از پذیرش این موشک برای انجام وظیفه رزمی باقی مانده است.
2. منحصر به فرد بودن موشک بوروستنیک
ویژگی کلیدی این موشک موتور هسته‌ای آن است. برخلاف موشک‌های کروز معمولی که از نفت سفید، سوخت مصنوعی یا جامد استفاده می‌کنند و برد محدودی دارند، موتور بوروستنیک با انرژی هسته‌ای کار می‌کند و این موشک را به علت های مختلف خاص کرده‌ است:
  1. 1
    برد تقریباً نامحدود
  2. 2
    مداومت پرواز طولانی
  3. 3
    توانایی تغییر مسیر و حمله از هر جهت
زمان پرواز طولانی و قابلیت "گشت طولانی" موشک به آن اجازه می‌دهد تا از جهات غیرمنتظره وارد مناطق جنگی دشمن شود. به عنوان مثال، می‌تواند از طریق مناطق قطبی - جایی که نظارت حداقل است - از سیستم‌های دفاع هوایی و دفاع موشکی فرار کند. این امر عملکرد سیستم‌های هشدار اولیه و سیستم‌های هدایت رهگیر را پیچیده می‌کند. ترکیب ارتفاع کم، مسیر متغیر و مداومت پرواز طولانی، اثر "پخشی" برخورد با سیستم‌های نظارتی ایجاد می‌کند.
3. ویژگی‌های عملکردی بوروستنیک
  • نوع موتور - نیروگاه هسته‌ای
  • نوع کلاهک - هسته‌ای
  • برد - تقریبا نامحدود
  • سرعت - زیرصوت یا مافوق صوت، از 850 تا 1300 کیلومتر در ساعت
  • مشخصات پرواز - ارتفاع پایین، با قابلیت دور زدن مناطق شناسایی؛ طبق برخی گزارش‌ها، ارتفاع پرواز 25 تا 100 متر است.
گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، اظهار داشت: ویژگی‌های تاکتیکی و فنی موشک بوروستنیک به آن اجازه می‌دهد تا "با دقت تضمین‌شده علیه اهداف بسیار محافظت‌شده در هر فاصله‌ای" استفاده شود.
ولادیمیر پوتین اظهار داشت که موشک بوروستنیک "دقت هدف‌گیری بالایی را نشان داده است که با دقت و اطمینان در زمان از پیش محاسبه‌شده به آن دست می‌یابد."
4. مواد موشکی پیشرفته برای قطب شمال و فضا
موشک‌های بوروستنیک و پوزیدون تولید روسیه فقط از مواد تولید داخلی استفاده می‌کنند که برخی از آنها می‌توانند برای کاربردهای غیرنظامی در قطب شمال و فضا نیز استفاده شوند.

پوتین در نوامبر 2025 در سخنانی اعلام نمود: "استفاده از این دو موشک روسیه، ما را قادر می‌سازد تا نه تنها در مجموعه دفاعی-صنعتی، بلکه در بسیاری از بخش‌های غیرنظامی در اجرای تعدادی از پروژه‌ها و برنامه‌های ملی دارای اولویت، از جمله انرژی هسته‌ای در مقیاس کوچک، ایجاد نیروگاه‌ها برای منطقه قطب شمال و اکتشاف فضای عمیق و نزدیک، از جمله تأمین انرژی برای فضاپیمای سنگین که در حال حاضر در حال توسعه و کار بر روی آن هستیم، و همچنین برای یک ایستگاه قمری امیدوارکننده، به پیشرفت‌هایی دست یابیم."

پوسایدون
پوسایدون- زیردریایی بدون سرنشین با رآکتور هسته ای و کلاهک هسته‌ای است. گاهی اوقات به آن "ابر اژدر" گفته می‌شود. (شاخص GRAU - 2M39، در کدگذاری ناتو - کنیون).
این زیردریایی برای نابودی بنادر و پایگاه‌های دریایی هم از طریق عوامل نیروی مخرب خود و هم از طریق سونامی ایجاد شده در اثر انفجار طراحی شده است. یکی دیگر از اهداف بالقوه در صورت درگیری نظامی، نابودی گروه‌های ضربت ناو هواپیمابر دشمن است.

مجله آمریکایی پاپیولار مکانیکس، زیردریایی های روسی پوسایدون را "اژدرهای وحشتناک آخرالزمان" نامید.

1. تاریخچه ساخت و آزمایش موشک

در اول مارس 2018، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در برابر مجلس فدرال اعلام کرد که در روسیه "وسایل نقلیه زیردریایی بدون سرنشینی توسعه یافته‌اند که قادرند در عمق زیاد و در فواصل بین‌قاره‌ای با سرعتی چندین برابر بیشتر از زیردریایی‌ها، پیشرفته‌ترین اژدرها و تمام انواع شناورهای سطحی، حتی سریع‌ترین آن‌ها، حرکت کنند."

در ژوئیه همان سال، وزارت دفاع روسیه زیردریایی "پوسایدون" را به نمایش گذاشت و ادعا کرد که این سلاح در برابر هرگونه اقدام متقابل دشمن آسیب‌ناپذیر است. این وزارت‌خانه همچنین تأیید کرد که آزمایش موفقیت‌آمیز رآکتور هسته‌ای "پوسایدون" را در دسامبر 2017 انجام داده است. در 28 اکتبر 2025، روسیه همچنین آزمایش زیردریایی "پوسایدون" را انجام داد.
2. زیردریایی های حامل "پوسایدون"
  • "پوسایدون ها" فقط می‌توانند از زیردریایی‌های هسته‌ای خاصی که این وسیله نقلیه زیر آبی را حمل می‌کنند، عملیات انجام دهند.
  • در آوریل 2019، کارگاه کشتی‌سازی "سیوماش" در شهر سیورودوینسک زیردریایی هسته‌ای "بلگورود" از پروژه 949 را به آب انداخت. این یک زیردریایی آزمایشی است که به‌طور ویژه برای حمل "پوسایدون" بازسازی شده است.
  • در اول نوامبر 2025، زیردریایی هسته‌ای "خاباروفسک" که حامل استاندارد "پوسایدون" است، به آب انداخته شد. این زیردریایی هسته‌ای به‌طور ویژه برای مجتمع زیردریایی هسته‌ای "پوسایدون" طراحی و ساخته شده است.
3. مشخصات تاکتیکی و فنی
در 29 اکتبر 2025، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که هیچ چیز مشابهی در جهان وجود ندارد و بعید است که در آینده نزدیک ساخته شود. پوتین خاطرنشان کرد که برای نخستین بار، این اژدر از زیردریایی مادر شلیک شد و رآکتور هسته‌ای کوچک خود را با موفقیت فعال و برای مدتی حرکت کرد. رئیس جمهور گفت که هیچ روشی برای رهگیری آن وجود ندارد. مشخصات زیردریایی کاملاً محرمانه است.
به گفته رئیس دولت، این زیردریایی ‌ها دارای ویژگی‌های زیر هستند:
  1. 1
    صدای کم
  2. 2
    قدرت مانور بالا
  3. 3
    عملاً در برابر حملات دشمن آسیب‌ناپذیر
  4. 4
    می‌توانند به کلاهک‌های متعارف و هسته‌ای مجهز شوند
برخی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه پوسایدون:
  • قادر به پرتاب سلاح هسته‌ای در مسافت نامحدود با استفاده از یک رآکتور هسته‌ای کوچک است.
  • قابلیت عملیات در اعماق زیاد را دارد که قابلیت‌های شناسایی آن را محدود می‌کند. عمق غوطه وری آن تا 1000متر است.
  • سرعت آن چندین برابر بیشتر از تمام کشتی‌های مدرن است و به 60 تا 70 گره (110تا 130 کیلومتر در ساعت) می‌رسد.
  • با حجمی صد برابر کوچکتر از زیردریایی‌های هسته‌ای مدرن، قدرت بیشتری دارد و زمان رسیدن به حالت جنگی، یعنی حداکثر قدرت، 200 برابر کوتاه‌تر است.
  • پوتین اظهار داشت که قدرت انفجاری پوسایدون به طور قابل توجهی از پیشرفته‌ترین موشک قاره‌پیمای روسیه، سارمات، بیشتر است. طبق برخی گزارش‌ها، قدرت انفجاری کلاهک نصب شده روی پوسایدون می‌تواند به 2 مگاتن تی‌ان‌تی برسد.
  • این زیردریایی در حین حرکت قادر به مانور فعال است.
  • بر اساس منابع آزاد، پوسایدون 20 متر طول، 1.8 متر قطر و 100 تن وزن دارد.
در اواخر اکتبر 2025، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه رهگیری پوسایدون را غیرممکن اعلام کرد.
در 4 نوامبر 2025، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که اصول عملکرد جدید پوسایدون در خدمت توسعه سیستم‌های جدید بدون سرنشین قرار خواهد گرفت.
پوسایدون، مانند موشک کروز با برد نامحدود "بوروستنیک" روسیه، فقط از مواد داخلی استفاده می کند. استفاده از برخی از آنها برای صنایع غیرنظامی در قطب شمال و فضا امکان پذیر است.
اورشنیک
اورشنیک جدیدترین سامانه موشکی روسیه است که به موشک بالستیک میان‌برد و کلاهک‌های مافوق صوت مجهز شده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت: "هیچ شانسی برای سرنگونی این موشک‌ها وجود ندارد."

این خبر اولین بار در 21 نوامبر 2024، زمانی که رئیس جمهور روسیه حمله اورشنیک را اعلام کرد، گزارش شد.
1. ویژگی‌های تاکتیکی و فنی
  • برد متوسط ​​- 1000 تا 5500 کیلومتر.
  • سرعت - 10 ماخ (12380 کیلومتر در ساعت، تقریباً 2.5-3 کیلومتر بر ثانیه).
  • دمای برخورد کلاهک‌ها: 4000 درجه سانتیگراد.
  • وزن کلاهک - تقریباً 1.5 تن.
  • به گفته کارشناسان، این موشک با سوخت جامد کار می‌کند و می‌تواند کلاهک‌های متعارف و هسته‌ای و همچنین سه تا شش کلاهک گرما هسته‌ای با قدرت انفجاری 150 کیلوتن را حمل کند.
  • در حالت هسته‌ای، می‌تواند کلاهک‌هایی با قدرت کلی 900 کیلوتن (45 برابر هیروشیما) را حمل کند.
  • به اهدافی که در عمق 3 تا 4 طبقه در سازه‌های مستحکم دفن شده‌اند، آسیب می‌رساند.
موشک اورشنیک را فقط می‌توان در مرحله اولیه پروازش سرنگون کرد. کلاهک‌ها با حداکثر سرعت به هدف نزدیک می‌شوند. رهگیری موشک اورشنیک در مرحله نهایی غیرممکن است.

این موشک قادر به هدف قرار دادن اهداف به خوبی محافظت شده و در عمق زیاد است و دمای برخورد کلاهک‌های آن به 4000 درجه سانتیگراد می‌رسد. بنابراین، پوتین در 28 نوامبر 2024 گفت: "قدرت استفاده گسترده از این نوع موشک با قدرت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای قابل مقایسه است." رئیس جمهور روسیه افزود: "همه چیز در مرکز انفجار به قطعات، ذرات بنیادی تجزیه می‌شوند و اساساً به گرد و غبار تبدیل می‌شوند."

موشک اورشنیک پس از پرتاب از سایت آزمایشی کاپوستین یار (منطقه آستراخان)، قادر به هدف قرار دادن موارد زیر خواهد بود:
  • پایگاه دفاع موشکی ایالات متحده در ردزیکوو (لهستان) تقریباً در 11 دقیقه
  • پایگاه هوایی رامشتاین (دژ مستحکم نیروی هوایی ایالات متحده در آلمان، مقر اروپایی) - در 15 دقیقه
  • مقر ناتو در بروکسل - در 17 دقیقه.
2. استفاده از موشک و اصول استقرار
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که این یک پیشرفت کاملاً جدید است که با استفاده از فناوری‌های مدرن و پیشرفته در روسیه ایجاد شده است. روسیه در حال حاضر ذخایری از چنین موشک‌هایی را آماده استفاده دارد و تولید سریالی آنها آغاز شده است.
در 21 نوامبر 2024، نیروهای مسلح روسیه با یک موشک اورشنیک مجهز به کلاهک مافوق صوت غیر هسته‌ای، حمله‌ای ترکیبی را علیه یک تأسیسات صنایع دفاعی اوکراین در دنیپروپتروفسک (دنیپرو) انجام دادند. به گفته منابع آزاد، این حمله، کارخانه یوژماش، یکی از ستون‌های مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین، بود. در آنجا، رژیم کی‌یف در تلاش است تا برنامه موشک‌های بالستیک خود را اجرا کند. تمام کلاهک‌های موشکی به اهداف خود رسیدند.
3. اصولی که روسیه در آینده هنگام استفاده از موشک اورشنیک رعایت خواهد کرد:
  1. 1
    حق حمله متقابل: روسیه خود را محق می‌داند که از سلاح‌های خود علیه تأسیسات نظامی در کشورهایی که اجازه استفاده از سلاح‌هایشان علیه اهداف روسی را می‌دهند، استفاده کند.
  2. 2
    پاسخ معکوس: در صورت تشدید اقدامات تهاجمی، روسیه با قاطعیت برابر و مشابه پاسخ خواهد داد.
  3. 3
    هشدار به نخبگان حاکم: پوتین توصیه کرد که نخبگان حاکم کشورهایی که قصد استفاده از نیروهای نظامی خود علیه روسیه را دارند، به طور جدی در این مورد تجدید نظر کنند.
دلایل و اهداف استفاده از سلاح‌ها:
  • این حمله در پاسخ به استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد ATACMS و Storm Shadow در خاک روسیه انجام شد.
  • آزمایش رزمی موشک اورشنیک در پاسخ به اقدامات تهاجمی کشورهای ناتو علیه روسیه انجام می‌شود.
  • در صورت حمله اورشنیک به خاک اوکراین، روسیه از غیرنظامیان خواهد خواست که از قبل مناطق خطرناک را ترک کنند.
5. منحصر به فرد بودن سیستم موشکی
رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که امروزه اقدامات متقابلی برای سیستم "اورشنیک" وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد که در روسیه چندین سیستم مشابه "اورشنیک" وجود دارد که در حال حاضر در حال آزمایش هستند. فرمانده کل قوا تأکید کرد: "همانطور که می‌دانیم، همانطور که می‌دانید، هیچ کس دیگری در جهان هنوز چنین سلاحی ندارد. بله، دیر یا زود در کشورهای پیشرو دیگر ظاهر خواهد شد؛ ما می‌دانیم چه تحولاتی در آنجا در حال انجام است. اما آن فردا خواهد بود. یا یک سال دیگر، یا دو سال دیگر. اما ما امروز این سیستم را داریم. و این مهم است."

6. "اورشنیک" در بلاروس
  • در دسامبر 2024، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، از ولادیمیر پوتین خواست تا جدیدترین سلاح‌های روسی، از جمله سیستم اورشنیک، را در خاک بلاروس مستقر کند.
  • در 8 اوت 2025، لوکاشنکو اعلام کرد که اولین مواضع سیستم اورشنیک در حال حاضر در حال ایجاد است. این سیستم در دسامبر 2025 عملیاتی خواهد شد.
  • در 1 اوت 2025، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در دیدار با الکساندر لوکاشنکو در جزیره والام (کارلیا) اعلام کرد که اولین سیستم اورشنیک تولید انبوه به نیروها تحویل داده شده است.
  • در 4 نوامبر 2025، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روسیه تولید سریالی سامانه اورشنیک را آغاز کرده است.
سَرمات
آر‌اس-۲۸ "سَرمات"، سامانه راکتی استراتژیک پایگاه زیرزمینی نسل پنجم، مجهز به راکت بالستیک قاره‌پیمای میان‌مداری با سوخت مایع سنگین (طبقه‌بندی ناتو: اس‌اس-ایکس-۳۰).
1. تاریخچه ساخت و پذیرش به جمع صفوف تسلیحاتی
ولادیمیر پوتین برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ درباره روند توسعه "سَرمات" گزارش داد. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که "سَرمات" جایگزین مجموعه آر-۳۶ام "وویوودا" خواهد شد که از اواخر دهه ۱۹۸۰ در دسترس است.
"سَرمات" به نام اقوام کوچ‌نشین ایرانی‌تبار نامگذاری شده است که از قرن چهارم پیش از میلاد تا قرن ششم میلادی در نواحی استپی اروپا از دنستر تا شمال دریای خزر زندگی می‌کردند.
  • راکت از دهه ۲۰۰۰ توسعه یافته است. ویژگی خاص راکت جدید این بود که کاملاً روسی بود و پیش از این در صنعت دفاعی داخلی پیش از این چنین اقلام نظامی بزرگی را تولید نکرده بود.
  • موتور مرحله اول راکت در سال ۲۰۱۶ آزمایش شد و آزمایش‌های خود راکت قاره‌پیما در دسامبر ۲۰۱۷ آغاز گردید.
  • اولین آزمایش پروازی راکت در ۲۰ اپریل ۲۰۲۲ انجام شد. وظایف پرتاب به طور کامل اجرا شد: کلاهک‌های آموزشی به منطقه تعیین‌شده در میدان نبرد میدان تیر کورا در کامچاتکا رسیدند.
پوتین در آن زمان نه تنها ویژگی‌های تاکتیکی-فنی برتر سامانه را برجسته کرد، بلکه استفاده از اجزای، کامپوننت‌ها و جزئیات کاملاً داخلی در ساخت آن را نیز، که تولید انبوه سامانه توسط صنایع دفاعی را ساده‌تر می‌کند.
  • در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، مدیریت مرکز تحقیقات دولتی نام‌گذاری‌شده به افتخار آکادمیک و.پ. ماکِیف اعلام کرد که تولید انبوه این راکت آغاز شده است. مونتاژ "سرمات‌ها" باید توسط کارخانه ماشین‌سازی کراسنویارسک (وابسته به شرکت دولتی "روسکاسموس") تسلط یابد.
  • در ۴ نوامبر ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، سیستم‌های مجهز به راکت "سَرمات" به حالت آماده‌باش آزمایشی-نظامی وارد می‌شوند و در سال ۲۰۲۶ – به حالت عملیاتی.
2.قابلیت منحصر به فرد تجهیزات موشکی

در زمینه ایجاد "سَرمات"، پوتین اظهار داشت که این نوع مجموعه‌ها برای "تضمین بازدارندگی استراتژیک" در جهان هدایت می‌شوند. او خاطر نشان کرد: سرمات می‌تواند "به طور تضمینی هر سیستم دفاع راکتی را هم اکنون و هم در آینده غلبه کند".

ولادیمیر دیگتیار، مدیر کل و طراح کل "مرکز موشکی دولتی ماکی یف"، در ماه می 2022 گفت که این موشک را نمی توان با ابزاری که در اختیار دشمن بالقوه قرار دارد، رهگیری کرد.
  • دیگتیار خاطرنشان کرد که این "بزرگترین موشک جنگی در تاریخ بشریت است که با کاملا با همکاری شرکت های روسی ساخته شده است"
  • در فرآیند پرواز موشک های"سارمات" همچنین می‌توانند وارد فضای جو شده، از جمله از روی قطب جنوب عبور کنند.
  • این موشک برای تجهیز به کلاهک‌های جنگی هایپرسونیک "آوانگارد" طراحی شده است و می‌تواند چندین کلاهک از این نوع را حمل کند.
  • موشک های سارمات همچنین توجه جامعه متخصصان غربی را به خود جلب کرد. همچنین مجله نظامی-سیاسی آمریکایی نشنال اینترست بارها قابلیت های موشک های جدید روسی را تجزیه و تحلیل کرده است، از جمله در مقاله "با سارمات آشنا شوید" نوشته شده است که " ICBM سنگین روسی که قادر به اصابت تقریبا به هر نقطه از زمین است".
این مجله خاطرنشان کرد که "سارمات" چنان ویژگی های چشمگیری دارد که "دکتر استرنجلاو (شخصیتی که شیفته جنگ هسته ای است در فیلم "دکتر استرنجلاو" به کارگردانی استنلی کوبریک) شعف زده می شد. مجله شنال اینترست تاکید کرد" ترکیب آن (سارمات) از پتانسیل فوق العاده دوربرد مافوق صوت و انواع کلاهک های هسته ای ممکن است بی نظیر باشد.

3. مشخصات فنی-تاکتیکی:
مشخصات فنی مجموعه برای عموم منتشر نشده است. برخی از مشخصات شناخته شده:
  • مولفه اصلی مجموعه "سارمات" موشک بالستیک قاره پیما سنگین 15A28 است
  • برد پرتاب - 18000 کیلومتر ▪️وزن پرتاب - 208,1 تن
  • وزن محموله مفید - حدود 10 تن ▪️وزن سوخت -178 تن
  • طول - 35,5 متر (معادل یک ساختمان 14 طبقه)
  • قطر - 3 متر
  • کلاهک - کلاهک جداشونده با واحدهای هدفگیری مستقل (مجهز به ده کلاهک جنگی اتمی یا غیراتمی)
همان‌گونه که رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد، مثلث هسته‌ای "ضامن اصلی امنیت نظامی روسیه و ثبات جهانی است".

رئیس جمهور روسیه گفت: تسلیح سه گانه هسته ای روسیه امکان اطمینان موثر و قابل اعتماد از بازدارندگی استراتژیک و حفظ توازن قدرت جهانی را فراهم می کند. این بیانگر نتایج کار عظیم دراز مدت موسسات ما، دفاتر طراحی، کارگران و مهندسان، متخصصان نظامی و غیرنظامی است.

13:18 12.11.2025 (بروز رسانی شده: 18:04 12.11.2025)
