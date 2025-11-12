https://spnfa.ir/20251112/کارشناس-آمریکایی-پس-از-پایان-درگیری-در-اوکراین-روسیه-تصمیم-خواهد-گرفت-که-چه-اتفاقی-بیفتد--26437836.html
کارشناس آمریکایی: پس از پایان درگیری در اوکراین، روسیه تصمیم خواهد گرفت که چه اتفاقی بیفتد
مشاور سابق رئیس پنتاگون گفت که مقامات روسی سرنوشت اوکراین پس از درگیری را تعیین خواهند کرد. 12.11.2025, اسپوتنیک ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0b/25328383_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cf71c1ea39b0b9f8f4adc288329bdaff.jpg
داگلاس مک گرگور، مشاور سابق رئیس پنتاگون، گفت: جبهه اوکراین ویران شده است. و آنچه اکنون در خط تماس در حال وقوع است بسیار جدی است. مردم در غرب نمیفهمند که این چقدر جدی است. شما این ستونهای بیپایان از سربازان اسیر اوکراینی را دیدید. و غمانگیزترین چیز این است که، همانطور که روسها گزارش دادند، بسیاری از این اوکراینیهای اسیر فقط یک هفته بود که یونیفرم پوشیده بودند. این پوچ است. همه میپرسند که وقتی درگیری پایان یابد، چه شکلی خواهد بود. هر چه روسها بخواهند، خواهد بود.در عین حال، او سیاست متحدان اوکراین را که اصرار دارند جوانان اوکراینی به جنگ ادامه دهند، غیرانسانی خواند.
