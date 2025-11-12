پوسایدون

جدیدترین سلاح‌های روسیه

پوسایدون- زیردریایی بدون سرنشین با رآکتور هسته ای و کلاهک هسته‌ای است. گاهی اوقات به آن "ابر اژدر" گفته می‌شود. (شاخص GRAU - 2M39، در کدگذاری ناتو - کنیون).