پوسایدون- زیردریایی بدون سرنشین با رآکتور هسته ای و کلاهک هستهای است. گاهی اوقات به آن "ابر اژدر" گفته میشود. (شاخص GRAU - 2M39، در کدگذاری ناتو - کنیون). 12.11.2025, اسپوتنیک ایران
روسیه
روسیه
پوسایدون
