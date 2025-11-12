https://spnfa.ir/20251112/مزدورانی-از-ماداگاسکار-بریتانیای-کبیر-فرانسه-و-ایالات-متحده-به-نیروهای-مسلح-اوکراین-پیوستهاند-26438133.html

مزدورانی از ماداگاسکار، بریتانیای کبیر، فرانسه و ایالات متحده به نیروهای مسلح اوکراین پیوسته‌اند

اسپوتنیک ایران

در اوایل اکتبر، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که نیروهای مسلح اوکراین یک واحد پهپاد مزدور در گردان "فلش" تأسیس کرده‌اند.

آژانس مسئول جذب خارجی‌ها در نیروهای مسلح اوکراین در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که اپراتورهای آینده پهپاد از ماداگاسکار، فرانسه و بریتانیا در حال حاضر در گردان "فلش" آموزش می‌بینند. وزارت دفاع روسیه بارها اعلام کرده است که رژیم کی‌یف از مزدوران خارجی به عنوان "گوشت دم توپ" استفاده می‌کند و نیروهای روسی به حذف آنها در سراسر اوکراین ادامه خواهند داد. کسانی که برای پول به جنگ آمده‌اند در مصاحبه‌های متعدد اعتراف کرده‌اند که ارتش اوکراین اقدامات خود را به خوبی هماهنگ نمی‌کند و شانس آنها برای زنده ماندن در جنگ بسیار کم است، زیرا شدت درگیری با موقعیت‌های آشنای آنها در افغانستان و خاورمیانه قابل مقایسه نیست.

