فساد زلنسکی افشا شد

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0c/26445082_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c40e0cc6324b13de1e72ea68dad346b8.png

روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز در خصوص پرونده فساد مالی مربوط به تیمور میندیچ (Timur Mindich) — یکی از نزدیکان و شریکان قدیمی ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: این برنامه یک شرکت رسانه‌ای است که اتفاقاً یک سریال طنز را نیز طی سالیان گذشته، از سال بعد از 2016، پخش می‌کرد. در آن سریال، زلنسکی نمایش‌های مبتذل و مستهجنی اجرا می‌کرد. هدف از این برنامه، که پس از آن فیلم سینمایی "خادم ملت" نیز با همین سرمایه‌گذاری تولید شد، این بود که زلنسکی را به ملت اوکراین قالب کنند. کاملاً مشخص بود که این یک کلان‌پروژه همکاری سازمان‌یافته و پول‌شویی بین زلنسکی و این شبکه مالی مخفی بود که تحت فرماندهی بخش‌های پول‌شوی بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و آلمانی فعالیت می‌کرد. حتی ارتباط نزدیکی بین هانتر بایدن پسر بایدن با این شبکه وجود داشت. وی افزود: امروز این فساد در شرایطی رسواکننده افشا شده که تمامی رسانه‌های دنیا، حتی رسانه‌های غربی و آمریکایی، آن را به عنوان خبری مهم پوشش می‌دهند. اکنون نشریه انگلیسی "ایندیپندنت" نیز به صورت گسترده به این موضوع می‌پردازد. آنچه که بارها با مخاطبان عزیز در موردش صحبت کرده بودیم، این بود که بحران اوکراین حاصل یک شبکه مافیایی مخفی و گسترده است که بخشی از اقدامات آن شامل پول‌شویی، فساد سیستماتیک، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، مواد مخدر، انواع جنایات متعدد، قاچاق سلاح، بازار سیاه سلاح و موارد مختلف دیگر است. زلنسکی یک عروسک خیمه‌شب‌بازی است که در این شبکه فعالیت می‌کند.این کارشناس مسائل روسیه افشای فساد زلنسکی را خواست شبکه ی اصلی حامی او دانست و بیان کرد: اما امروز در شرایطی حلقه فساد زلنسکی افشا می‌شود که همان شبکه اصلی درصدد افشای فساد و رسوا کردن زلنسکی برآمده است؛ زیرا می‌بینند که همین مهره عروسکی زلنسکی دیگر کارایی لازم برای اهداف خود را ندارد و می‌خواهند یک عروسک جدید جایگزین او کنند. امروز، هر عروسکی که در اوکراین قرار بگیرد، مهره دست نشانده باکینگهام است. تا زمانی که ملت اوکراین آزادانه انتخاب خود را انجام ندهند و یک رئیس‌جمهور غیروابسته را برنگزینند، شبکه‌های پول‌شو، عروسک‌های جدیدی برای فسادهای سیستماتیک خود در اوکراین قرار خواهند داد. روس‌ستیزی و روس‌هراسی پوششی است که آنان به دروغ ایجاد می‌کنند تا فسادهای سیستماتیک و سازمان‌یافته خود را پنهان نمایند.تمامی سران بریتانیا باکینگهام، فرانسه الیزه و آلمان در این جنایات و پول‌شویی‌ها نقش دارند و خصوصاً شبکه‌ای که با آن همکاری می‌کند.

