بوروستنیک
بوروستنیک
روسیه
روسیه
بوروستنیک
موشک بوروستنیک (با کد 9M730 و نام ناتو SSC-X-9 Skyfall) یک موشک کروز قارهپیمای هستهای روسی است. این موشک برای نفوذ به سیستمهای دفاع هوایی و موشکی، همچنین حمل کلاهک هستهای در مسافتهای طولانی طراحی شده است.