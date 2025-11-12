بوروستنیک

جدیدترین سلاح‌های روسیه

موشک بوروستنیک (با کد 9M730 و نام ناتو SSC-X-9 Skyfall) یک موشک کروز قاره‌پیمای هسته‌ای روسی است. این موشک برای نفوذ به سیستم‌های دفاع هوایی و موشکی، همچنین حمل کلاهک هسته‌ای در مسافت‌های طولانی طراحی شده است.