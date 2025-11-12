https://spnfa.ir/20251112/برگزاری-نشست-مشورتهای-سیاسی-ایران-و-فیلیپین-26449065.html
برگزاری نشست مشورتهای سیاسی ایران و فیلیپین
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، نشست مشورتهای سیاسی ایران و فیلیپین به ریاست مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و هررا لیم معاون وزیر امور خارجه... 12.11.2025
در این نشست در خصوص موضوعات مورد علاقه طرفین در حوزههای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی تبادل نظر و رایزنی شد. معاونین وزرای خارجه ایران و فیلیپین با ابراز علاقهمندی برای گسترش روابط دوجانبه تهران-مانیل، در خصوص تبادل هیاتهای عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی در سال آینده توافق کردند. مجید تخت روانچی سطح مبادلات تجاری موجود بین دو کشور را متناسب با توانمندی و ظرفیتهای اقتصادی دو کشور ندانست و بر ضرورت فعالسازی بخش خصوصی در مناسبات دو کشور و شناخت بهتر از ظرفیتهای متقابل برای تحقق اهداف مشترک تاکید کرد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست اصولی ایران در حمایت از فرآیند مذاکرات و توافقات صلح در میندانائو، آمادگی ایران را برای مشارکت در طرحهای اقتصادی در این منطقه اعلام نمود. معاونین وزرای خارجه ایران و فیلیپین با ابراز علاقه مندی برای تنوع بخشی به همکاریهای اقتصادی بویژه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین تبادل تجربیات و همکاری در حوزه سلامت، بر توسعه همکاریهای فرهنگی و تعاملات مردمی تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، نشست مشورتهای سیاسی ایران و فیلیپین به ریاست مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و هررا لیم معاون وزیر امور خارجه فیلیپین در تهران برگزار شد.
