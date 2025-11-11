https://spnfa.ir/20251111/کم-لطفی-دستگاه-ها-در-استفاده-از-انرژی-تجدید-پذیر-26431881.html
کم لطفی دستگاه ها در استفاده از انرژی تجدید پذیر
کم لطفی دستگاه ها در استفاده از انرژی تجدید پذیر
اسپوتنیک ایران
بر اساس قانون، همه دستگاههای دولتی در ایران موظفاند تا پایان سال 1406، دستکم 20 درصد از برق مصرفی خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنند. 11.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-11T19:25+0330
2025-11-11T19:25+0330
2025-11-11T19:25+0330
گزارش و تحلیل
ایران
اقتصادی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0b/26431718_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_60a4a2007f5d425ff21c4b0401d31999.jpg
جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق وزارت نیرو) در این زمینه به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت:بر اساس قانون، دستگاههای دولتی مکلف شدهاند که طی چهار سال، سالانه پنج درصد از میزان مصرف برق خود (کیلوواتساعت) را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند. سازمان ما، به عنوان متولی این امر، بلافاصله پس از تأکید مجدد رییسجمهور (که پیش از این نیز مصوبهای در این زمینه وجود داشت) نمایندگان تمام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول این قانون را گرد هم آورد. یک جلسه اطلاعرسانی برگزار کردیم و راهکارهای اجرای این اقدام را برای آنها توضیح دادیم.وی افزود:دو مسیر برای دستگاههای دولتی وجود دارد تا این تکلیف قانونی را انجام دهند. اولین راهکاری که بر اساس تجارب کارشناسی به آنها توصیه کردیم، این است که عملاً تمام دستگاههای دولتی، چه با دیدگاه "پدافند غیرعامل"، چه با هدف "تأمین برق پایدار" یا حداقل برای اطمینان از تداوم خدمات اداری، میتوانند با نصب سامانههای خورشیدی روی پشتبام یا ساختمانهای اداری خود، این کار را انجام دهند. ما توصیه کردیم که این ظرفیت کوچک که به طور میانگین بین 5 تا 10 کیلووات میتواند باشد (اگرچه ممکن است ساختمانی در یک وزارتخانه، ظرفیتی معادل 50 یا 100 کیلووات نیز داشته باشد) اما در سطح کلان کشور، میانگین ۵ تا ۱۰ کیلووات را در نظر میگیریم که در مجموع عدد قابل توجهی خواهد شد. آنها میتوانند هزینه این طرح را از طریق منابع داخلی یا منابع جاری خود تأمین کنند و عملاً نیاز چندانی به تأمین مالی جدید ندارند.با این حال، بررسیهای برخی دستگاهها و وزارتخانههای مختلف نشان میدهد که مثلاً ممکن است یک وزارتخانه، منابع مالی لازم برای این طرح را در اختیار نداشته باشد. بنابراین، آنها پیشنهاد کردند که برای تأمین کل منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این تعهد در مقیاس بزرگ، از سازمان برنامه و بودجه درخواست کنند تا این اعتبار در بودجه سال آینده دستگاهها دیده شود. از آنجا که این امر مستلزم پیشبینی در بودجه سال آینده است، ما در گزارشهای خود اعلام کردهایم که این یک راهکار است که هم نیاز دستگاه را مرتفع میکند و هم از طریق احداث نیروگاه، میتواند فرهنگسازی مناسبی برای مردم و بخش خصوصی باشد.جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا ضمن تاکید بر اینکه قطعا مقیاس های کوچک انرژی تجدید پذیر در وزارتخانه ها نیازی به بودجه ی ویژه ندارد، بیان کرد:در راستای این تکلیف، برای ظرفیتهای بزرگتر، لازم است سازمان برنامه و بودجه همکاری کند و تأمین مالی احداث نیروگاههای مقیاس بزرگ برای وزارتخانهها را در بودجه سال آینده قرار دهد. اما در این بخش تأکید میکنم که خودداری دستگاههای دولتی از اجرای حداقل ظرفیت (5 تا 10 کیلووات) کملطفی است، چرا که این طرح اصلاً به منابع درخور توجهی نیاز ندارد و ما محاسبه کردهایم که از طریق همان اعتبارات جاری و کارپردازی خود دستگاهها، به راحتی قابل انجام است.جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا، درباره جایگاه ایران در نقشه جهانی انرژیهای تجدیدپذیر نیز اظهار داشت:آمارهای جهانی تابش خورشیدی نشان میدهد که سرزمین ایران به صورت میانگین، از میانگین تابش جهانی، ظرفیت بالاتری دارد. به طور متوسط، ما حدود 300 روز آفتابی در سال داریم و میزان تابش در کشور ما از1800 تا 2300 کیلوواتساعت بر مترمربع در سال متغیر است که این رقم، بالاتر از میانگین جهانی است.جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا به ظرفیت اقتصادی 120 هزار مگاواتی احداث نیروگاه خای خورشیدی در ایران اشاره کرد و گفت:در مقایسه با سالهای قبل، خوشبختانه یک جهش و حرکت با شتاب بسیار خوبی شکل گرفته است. تنها در طی یک سال گذشته، در مقایسه با کل سالهای فعالیت بخش تجدید پذیر، توانستیم به اندازه کل گذشته، نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری برسانیم که این امر بسیار جالبتوجه است. آمار و ارقام و ظرفیتهای در حال شکلگیری نشان میدهد که انشاءالله تا پایان سال جاری به ظرفیت 7000 مگاوات خواهیم رسید که در مقایسه با روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در دنیا، مثالزدنی است.وی افزود:جالبتر اینکه در برنامه توسعه هفتم جمهوری اسلامی ایران، عدد 12000 مگاوات برای وزارت نیرو تکلیف شده است و جالبتر اینکه رییسجمهور محترم این هدف را برای پایان دولت چهاردهم (که تقریباً همزمان با پایان برنامه هفتم است) به بیش از 30 هزار مگاوات ارتقا دادهاند (که بخشی از آن نیز شامل نیروگاههای بادی میشود). این نشان میدهد عزم و اراده حاکمیت و دولت برای توسعه نیروگاههای خورشیدی، بیش از هر زمان دیگری جدی است. ما این جدیت را در مجوزهای اولیه صادرشده، قراردادهای متنوعی که با سرمایهگذاران بخش خصوصی منعقد شده و همچنین اقدامات دولت از محل مشارکت با صندوق توسعه ملی شاهد هستیم.بنابراین، این بخش را به عنوان کسی که سالها در این سیستم و مستقیماً در حوزه تجدیدپذیر فعالیت داشتهام، بپذیرید: ما این روند را در مقایسه با هر زمان دیگری، مثبت، با شتاب قابلتوجه و همراه با همکاری سایر ارکان دولت به واسطه تأکیدات ویژه رییسجمهور محترم میبینیم. فکر میکنیم اگر این همکاری به شکل مناسبتری تداوم یابد، انشاءالله این هدفگذاریهای بلندمدت حتماً محقق خواهد شد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0b/26431718_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_64458a7f3e2a6ea3a6f7cd11dbaaf551.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران , اقتصادی
کم لطفی دستگاه ها در استفاده از انرژی تجدید پذیر
بر اساس قانون، همه دستگاههای دولتی در ایران موظفاند تا پایان سال 1406، دستکم 20 درصد از برق مصرفی خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنند.
جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق وزارت نیرو) در این زمینه به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت:
بر اساس قانون، دستگاههای دولتی مکلف شدهاند که طی چهار سال، سالانه پنج درصد از میزان مصرف برق خود (کیلوواتساعت) را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند. سازمان ما، به عنوان متولی این امر، بلافاصله پس از تأکید مجدد رییسجمهور (که پیش از این نیز مصوبهای در این زمینه وجود داشت) نمایندگان تمام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول این قانون را گرد هم آورد. یک جلسه اطلاعرسانی برگزار کردیم و راهکارهای اجرای این اقدام را برای آنها توضیح دادیم.
دو مسیر برای دستگاههای دولتی وجود دارد تا این تکلیف قانونی را انجام دهند. اولین راهکاری که بر اساس تجارب کارشناسی به آنها توصیه کردیم، این است که عملاً تمام دستگاههای دولتی، چه با دیدگاه "پدافند غیرعامل"، چه با هدف "تأمین برق پایدار" یا حداقل برای اطمینان از تداوم خدمات اداری، میتوانند با نصب سامانههای خورشیدی روی پشتبام یا ساختمانهای اداری خود، این کار را انجام دهند. ما توصیه کردیم که این ظرفیت کوچک که به طور میانگین بین 5 تا 10 کیلووات میتواند باشد (اگرچه ممکن است ساختمانی در یک وزارتخانه، ظرفیتی معادل 50 یا 100 کیلووات نیز داشته باشد) اما در سطح کلان کشور، میانگین ۵ تا ۱۰ کیلووات را در نظر میگیریم که در مجموع عدد قابل توجهی خواهد شد. آنها میتوانند هزینه این طرح را از طریق منابع داخلی یا منابع جاری خود تأمین کنند و عملاً نیاز چندانی به تأمین مالی جدید ندارند.
با این حال، بررسیهای برخی دستگاهها و وزارتخانههای مختلف نشان میدهد که مثلاً ممکن است یک وزارتخانه، منابع مالی لازم برای این طرح را در اختیار نداشته باشد. بنابراین، آنها پیشنهاد کردند که برای تأمین کل منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این تعهد در مقیاس بزرگ، از سازمان برنامه و بودجه درخواست کنند تا این اعتبار در بودجه سال آینده دستگاهها دیده شود. از آنجا که این امر مستلزم پیشبینی در بودجه سال آینده است، ما در گزارشهای خود اعلام کردهایم که این یک راهکار است که هم نیاز دستگاه را مرتفع میکند و هم از طریق احداث نیروگاه، میتواند فرهنگسازی مناسبی برای مردم و بخش خصوصی باشد.
جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا ضمن تاکید بر اینکه قطعا مقیاس های کوچک انرژی تجدید پذیر در وزارتخانه ها نیازی به بودجه ی ویژه ندارد، بیان کرد:
در راستای این تکلیف، برای ظرفیتهای بزرگتر، لازم است سازمان برنامه و بودجه همکاری کند و تأمین مالی احداث نیروگاههای مقیاس بزرگ برای وزارتخانهها را در بودجه سال آینده قرار دهد. اما در این بخش تأکید میکنم که خودداری دستگاههای دولتی از اجرای حداقل ظرفیت (5 تا 10 کیلووات) کملطفی است، چرا که این طرح اصلاً به منابع درخور توجهی نیاز ندارد و ما محاسبه کردهایم که از طریق همان اعتبارات جاری و کارپردازی خود دستگاهها، به راحتی قابل انجام است.
جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا، درباره جایگاه ایران در نقشه جهانی انرژیهای تجدیدپذیر نیز اظهار داشت:
آمارهای جهانی تابش خورشیدی نشان میدهد که سرزمین ایران به صورت میانگین، از میانگین تابش جهانی، ظرفیت بالاتری دارد. به طور متوسط، ما حدود 300 روز آفتابی در سال داریم و میزان تابش در کشور ما از1800 تا 2300 کیلوواتساعت بر مترمربع در سال متغیر است که این رقم، بالاتر از میانگین جهانی است.
جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا به ظرفیت اقتصادی 120 هزار مگاواتی احداث نیروگاه خای خورشیدی در ایران اشاره کرد و گفت:
در مقایسه با سالهای قبل، خوشبختانه یک جهش و حرکت با شتاب بسیار خوبی شکل گرفته است. تنها در طی یک سال گذشته، در مقایسه با کل سالهای فعالیت بخش تجدید پذیر، توانستیم به اندازه کل گذشته، نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری برسانیم که این امر بسیار جالبتوجه است. آمار و ارقام و ظرفیتهای در حال شکلگیری نشان میدهد که انشاءالله تا پایان سال جاری به ظرفیت 7000 مگاوات خواهیم رسید که در مقایسه با روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در دنیا، مثالزدنی است.
جالبتر اینکه در برنامه توسعه هفتم جمهوری اسلامی ایران، عدد 12000 مگاوات برای وزارت نیرو تکلیف شده است و جالبتر اینکه رییسجمهور محترم این هدف را برای پایان دولت چهاردهم (که تقریباً همزمان با پایان برنامه هفتم است) به بیش از 30 هزار مگاوات ارتقا دادهاند (که بخشی از آن نیز شامل نیروگاههای بادی میشود). این نشان میدهد عزم و اراده حاکمیت و دولت برای توسعه نیروگاههای خورشیدی، بیش از هر زمان دیگری جدی است. ما این جدیت را در مجوزهای اولیه صادرشده، قراردادهای متنوعی که با سرمایهگذاران بخش خصوصی منعقد شده و همچنین اقدامات دولت از محل مشارکت با صندوق توسعه ملی شاهد هستیم.
بنابراین، این بخش را به عنوان کسی که سالها در این سیستم و مستقیماً در حوزه تجدیدپذیر فعالیت داشتهام، بپذیرید: ما این روند را در مقایسه با هر زمان دیگری، مثبت، با شتاب قابلتوجه و همراه با همکاری سایر ارکان دولت به واسطه تأکیدات ویژه رییسجمهور محترم میبینیم. فکر میکنیم اگر این همکاری به شکل مناسبتری تداوم یابد، انشاءالله این هدفگذاریهای بلندمدت حتماً محقق خواهد شد.