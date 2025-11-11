https://spnfa.ir/20251111/همکاری-لندن-و-کییف-علیه-روسیه-عبور-از-مرحله-پنهان-به-فاز-علنی-26427523.html

همکاری لندن و کی‌یف علیه روسیه، عبور از مرحله پنهان به فاز علنی

همکاری لندن و کی‌یف علیه روسیه، عبور از مرحله پنهان به فاز علنی

اسپوتنیک ایران

حضور مستقیم عوامل اطلاعاتی و رسانه‌ای غرب در چنین طرح‌هایی، بیانگر عبور ناتو از مرزهای غیررسمی در درگیری اوکراین است. 11.11.2025, اسپوتنیک ایران

سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره توطئه مشترک اوکراین و بریتانیا برای ربودن جنگنده مافوق صوت روسی میگ-31 در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: مدت‌هاست که سرویس امنیت فدرال به شواهدی مبنی بر همکاری‌های اطلاعاتی از سوی لندن و کی‌یف علیه روسیه دست یافته است. به همين دليل نیز این عملیات را می‌توان بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر دانست که لندن با تکیه بر ساختارهای اطلاعاتی و رسانه‌ای خود در سال‌های اخیر علیه روسیه شکل داده است.ماندگار تصريح کرد، استفاده از ابزارهایی مانند Bellingcat که در گذشته نیز در پرونده‌هایی چون سقوط بوئینگ مالزی و ماجرای اسکریپال نقش‌آفرینی کرده بود، نشان می‌دهد جنگ اطلاعاتی علیه مسکو از مدت‌ها پیش طراحی شده و اکنون وارد فاز عملیاتی شده است.وی افزود، در این میان، حضور مستقیم عوامل اطلاعاتی و رسانه‌ای غرب در چنین طرح‌هایی، بیانگر عبور ناتو از مرزهای غیررسمی در درگیری اوکراین است.به نظر می‌رسد، هدف از این اقدام نه تنها زدن ضربه‌ فنی یا نظامی به روسیه، بلکه عملیات روانی و تبلیغاتی علیه مسکو در افکار عمومی جهانی بود که اتفاقا شکست خورد و حتی تاثیر معکوس داشت. یعنی نه تنها اشراف اطلاعاتی مسکو را به نمایش گذاشت، بلکه سندی بر ادعای روسیه مبنی بر مشارکت ناتو در اقداماتی علیه این کشور است.ماندگار در ادامه گفت، سرویس فدرال روسیه اعلام نموده که قرار بود این هواپیما در پایگاهی هدف قرار بگیرد. می‌توان حدس زد که اگر این عملیات موفق می‌شد، به‌راحتی می‌توانست بهانه‌ای برای متهم کردن خود روسیه مبنی بر حمله به ناتو ایجاد کند. به هر حال غربی‌ها استاد طراحی سناریوهای جنگ روانی هستند.ماندگار در پایان گفت، اکنون پرسش اصلی این است که آیا غرب با چنین اقداماتی عملاً وارد فاز مداخله مستقیم در جنگ شده است. آنچه روشن است از حمایت تسلیحاتی آشکار گرفته تا طرح‌های مخفیانه ربایش تجهیزات راهبردی روسیه، نشانه‌ها حاکی از آن است که ناتو دیگر تماشاگر میدان نیست. اگر این روند ادامه یابد، خطر عبور از خطوط قرمز و ورود به تقابل مستقیم میان روسیه و غرب بیش از هر زمان دیگری واقعی به نظر می‌رسد. آن‌وقت حتی کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند به بحرانی غیرقابل کنترل منجر شود.

