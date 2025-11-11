ایران
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شکست دادن روسیه با اوکراین غیرممکن است
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شکست دادن روسیه با اوکراین غیرممکن است

08:39 11.11.2025
© Sputnik / Valery Sharifulin/Pool /  مراجعه به بانک تصاویر واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل - اسپوتنیک ایران , 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Valery Sharifulin/Pool
مراجعه به بانک تصاویر
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: غرب می‌داند که نمی‌تواند روسیه را با اوکراین شکست دهد.
وی گفت: "و این درگیری نه با اوکراین، بلکه با غرب است، اوکراین صرفاً ابزاری است که آنها با آن سعی در شکست دادن روسیه دارند. با این حال، آنها اکنون کمتر و کمتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنند زیرا متوجه شده‌اند که این کار غیرممکن است".
