https://spnfa.ir/20251111/نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-شکست-دادن-روسیه-با-اوکراین-غیرممکن-است-26424141.html
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شکست دادن روسیه با اوکراین غیرممکن است
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شکست دادن روسیه با اوکراین غیرممکن است
اسپوتنیک ایران
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: غرب میداند که نمیتواند روسیه را با اوکراین شکست دهد. 11.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-11T08:39+0330
2025-11-11T08:39+0330
2025-11-11T08:39+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/0a/04/21005909_0:0:2684:1511_1920x0_80_0_0_651cc037569bc6eaa460c0dfadb4862f.jpg
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: غرب میداند که نمیتواند روسیه را با اوکراین شکست دهد.وی گفت: "و این درگیری نه با اوکراین، بلکه با غرب است، اوکراین صرفاً ابزاری است که آنها با آن سعی در شکست دادن روسیه دارند. با این حال، آنها اکنون کمتر و کمتر در مورد این موضوع صحبت میکنند زیرا متوجه شدهاند که این کار غیرممکن است".
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/0a/04/21005909_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_5482c9c2907442279296dee4b32bf695.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شکست دادن روسیه با اوکراین غیرممکن است
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: غرب میداند که نمیتواند روسیه را با اوکراین شکست دهد.
وی گفت: "و این درگیری نه با اوکراین، بلکه با غرب است، اوکراین صرفاً ابزاری است که آنها با آن سعی در شکست دادن روسیه دارند. با این حال، آنها اکنون کمتر و کمتر در مورد این موضوع صحبت میکنند زیرا متوجه شدهاند که این کار غیرممکن است".