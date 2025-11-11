https://spnfa.ir/20251111/نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-شکست-دادن-روسیه-با-اوکراین-غیرممکن-است-26424141.html

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شکست دادن روسیه با اوکراین غیرممکن است

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شکست دادن روسیه با اوکراین غیرممکن است

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: غرب می‌داند که نمی‌تواند روسیه را با اوکراین شکست دهد. 11.11.2025, اسپوتنیک ایران

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: غرب می‌داند که نمی‌تواند روسیه را با اوکراین شکست دهد.وی گفت: "و این درگیری نه با اوکراین، بلکه با غرب است، اوکراین صرفاً ابزاری است که آنها با آن سعی در شکست دادن روسیه دارند. با این حال، آنها اکنون کمتر و کمتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنند زیرا متوجه شده‌اند که این کار غیرممکن است".

