غرب دارد در باتلاق اوکراین غرق می شود

آرزوی دیرینه اینها همیشه این بود که روسیه را نابود کنند و به منابع خدادادی ملت روسیه بتوانند دسترسی داشته باشند.از ناپلئون گرفته تا هیتلر همه با همین امید به روسیه لشکر کشی کردند و این آرزو را با خود به گور بردند.علیرغم این تجربه های تاریخی تلخ اما ظاهرا تلخی با مزاق برخی سیاستمداران غربی هنوز سازگار می باشد واینها حاضر نیستند از تجربه درس عبرت بگیرند.زمان فروپاشی شوروی سابق ایالات متحده و کشورهای غربی متعهد شدند ناتو را به سمت شرق گسترش ندهند اما آنها طبق معمول به تعهدات خود پایبند نبودند و گاهی از سمت گرجستان و گاهی دیگر از سمت اوکراین تلاش کردند تا روسیه را به درگیری تحریک کنند.آنها امیدوار بودند از طریق اوکراین بتوانند تا آخرین اوکراینی زنده با روسیه بجنگند و در نهایت همه هزینه های انسانی و ساختاری گردن اوکراینی ها بیافتد و خودشان فقط پول چاپ کنند و خرج اوکراین کنند اما پس از ناکامی هایی که اوکراین با آن مواجه شد آنها مجبور شدند خود مستقیم ورود کنند و علیرغم اینکه کل اعضای ناتو امروزه در اوکراین حضور مستقیم دارند اما بر عکس تصورشان این روسیه است که دارد پیشروی میکند و جمع کل اعضای ناتو با هم نتوانسته اند درمقابل روسیه بایستند.واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: غرب می‌داند که نمی‌تواند روسیه را با اوکراین شکست دهد.به نظر می رسد وقت آن رسیده کشورهای غربی مقداری واقع بین باشند و متوجه باشند که شرایط به چه شکل است و ادامه حضور آنها در باتلاق اوکراین نه فقط موجب افزایش هزینه های آنها بلکه حتی می تواند منجر به فروپاشی اقتصاد های آنها شود.بد نیست متوجه باشند که آمریکایی ها زرنگ تر بودند وخود را از خرج کردن در اوکراین عقب کشیده اند تا ادامه این هزینه کرد کمر اقتصاد آنها را نشکند و همه هزینه ها را گردن اروپایی ها انداخته اند.تا کی اروپایی ها می خواهند متوجه شرایط نباشند و متوجه نباشند که زور آنها به روسیه نمی رسد و به نفع شان است به سمت مصالحه دیپلماتیک با روسیه بروند؟ادامه این روند در نهایت نه فقط می تواند فروپاشی این کشورها را منجر گردد بلکه حتی می تواند موجب آن شود که این کشورها دیگر استقلال و سلطه نداشته باشند و موجودشان در خطر قرار گیرد.ماجرای اینها بیشتر شبیه قورباقه ای شده که در دیگ آب پریده اما متوجه نیست زیر این دیگ روشن است و کم کم قورباقه در آن آب پخته خواهد شد، آن قورباقه فقط فکر میکند دارد در آب گرم شنا می کند.

