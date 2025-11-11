ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، سناتورهای آمریکایی رأی نهایی را در مورد لایحه بودجه فدرال که به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ این کشور پایان می‌دهد، تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، سناتورهای آمریکایی رأی نهایی را در مورد لایحه بودجه فدرال که به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ این کشور پایان می‌دهد، تصویب کردند.طبق نتایج، 60 رأی موافق این طرح و 39 رأی مخالف بود. این تصمیم امکان آغاز بحث در مورد لایحه بودجه را فراهم می‌کند.سال مالی جدید ایالات متحده از اول اکتبر بدون بودجه دولتی مصوب کنگره آغاز شد. این امر دولت فدرال را مجبور به تعطیلی عملیات کرد که تا 40 درصد از نیروی کار - بیش از 800000 نفر را تحت تأثیر قرار داد.چنین تعطیلی در ایالات متحده شامل توقف عملیات برخی از سازمان‌های دولتی است که مستقیماً توسط کنگره تأمین مالی می‌شوند، به دلیل عدم وجود بودجه توافق شده برای سال مالی آینده، و این یک وضعیت غیرمعمول نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که مشکل تصویب بودجه ناشی از موضع دموکرات‌ها بوده است.
08:50 11.11.2025 (بروز رسانی شده: 09:33 11.11.2025)
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، سناتورهای آمریکایی رأی نهایی را در مورد لایحه بودجه فدرال که به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ این کشور پایان می‌دهد، تصویب کردند.
طبق نتایج، 60 رأی موافق این طرح و 39 رأی مخالف بود. این تصمیم امکان آغاز بحث در مورد لایحه بودجه را فراهم می‌کند.
سال مالی جدید ایالات متحده از اول اکتبر بدون بودجه دولتی مصوب کنگره آغاز شد. این امر دولت فدرال را مجبور به تعطیلی عملیات کرد که تا 40 درصد از نیروی کار - بیش از 800000 نفر را تحت تأثیر قرار داد.
چنین تعطیلی در ایالات متحده شامل توقف عملیات برخی از سازمان‌های دولتی است که مستقیماً توسط کنگره تأمین مالی می‌شوند، به دلیل عدم وجود بودجه توافق شده برای سال مالی آینده، و این یک وضعیت غیرمعمول نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که مشکل تصویب بودجه ناشی از موضع دموکرات‌ها بوده است.
