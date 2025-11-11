https://spnfa.ir/20251111/سرویس-امنیت-فدرال-روسیه-عملیات-مشترک-اوکراین-و-بریتانیا-برای-ربودن-یک-فروند-میگ-31-روسی-را-خنثی-کرد-26424453.html
سرویس امنیت فدرال روسیه عملیات مشترک اوکراین و بریتانیا برای ربودن یک فروند میگ-31 روسی را خنثی کرد
سرویس امنیت فدرال روسیه عملیات مشترک اوکراین و بریتانیا برای ربودن یک فروند میگ-31 روسی را خنثی کرد
اسپوتنیک ایران
سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) عملیات مشترک اوکراین و بریتانیا برای ربودن یک فروند میگ-۳۱ روسی با موشک مافوق صوت کینژال را خنثی کرد. 11.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-11T08:44+0330
2025-11-11T08:44+0330
2025-11-11T08:44+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/i/logo/logo-social.png
سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) عملیات مشترک اوکراین و بریتانیا برای ربودن یک فروند میگ-۳۱ روسی با موشک مافوق صوت کینژال را خنثی کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سرویس امنیت فدرال روسیه عملیات مشترک اوکراین و بریتانیا برای ربودن یک فروند میگ-31 روسی را خنثی کرد
سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) عملیات مشترک اوکراین و بریتانیا برای ربودن یک فروند میگ-۳۱ روسی با موشک مافوق صوت کینژال را خنثی کرد.