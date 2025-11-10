https://spnfa.ir/20251110/نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-هیچ-نقشی-برای-سازمان-ملل-متحد-در-حل-بحران-اوکراین-دیده-نمیشود-26409700.html

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین دیده نمی‌شود

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین دیده نمی‌شود

اسپوتنیک ایران

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین... 10.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-10T08:35+0330

2025-11-10T08:35+0330

2025-11-10T08:35+0330

سازمان ملل متحد

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/389/84/3898461_0:44:2799:1618_1920x0_80_0_0_b02dc94b498cf7ce9edb816a5b30a92c.jpg

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین نمی‌بیند.نبنزیا این موضوع را با این جمله توضیح داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و همچنین "همراهان او، به نمایندگی از دبیر مطبوعاتی و سایر مقامات سازمان ملل متحد، از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند".این دیپلمات روس با تأکید بر اینکه دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد آنچه را که "اوکراین علیه غیرنظامیان و جمعیت روسیه انجام می‌دهد" نادیده می‌گیرد، توضیح داد: "آنها به جای پایبندی کامل به ماده 100 منشور سازمان ملل متحد در مورد بی‌طرفی کارکنان بین‌المللی، آشکارا در این درگیری جانبداری می‌کنند".

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سازمان ملل متحد