ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251110/نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-هیچ-نقشی-برای-سازمان-ملل-متحد-در-حل-بحران-اوکراین-دیده-نمیشود-26409700.html
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین دیده نمی‌شود
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین دیده نمی‌شود
اسپوتنیک ایران
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین... 10.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-10T08:35+0330
2025-11-10T08:35+0330
سازمان ملل متحد
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/389/84/3898461_0:44:2799:1618_1920x0_80_0_0_b02dc94b498cf7ce9edb816a5b30a92c.jpg
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین نمی‌بیند.نبنزیا این موضوع را با این جمله توضیح داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و همچنین "همراهان او، به نمایندگی از دبیر مطبوعاتی و سایر مقامات سازمان ملل متحد، از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند".این دیپلمات روس با تأکید بر اینکه دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد آنچه را که "اوکراین علیه غیرنظامیان و جمعیت روسیه انجام می‌دهد" نادیده می‌گیرد، توضیح داد: "آنها به جای پایبندی کامل به ماده 100 منشور سازمان ملل متحد در مورد بی‌طرفی کارکنان بین‌المللی، آشکارا در این درگیری جانبداری می‌کنند".
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/389/84/3898461_122:0:2678:1917_1920x0_80_0_0_dd796d6353be99a84428b06e8f2aeb94.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین دیده نمی‌شود

08:35 10.11.2025
© Sputnik / Nancy Siesel /  مراجعه به بانک تصاویر واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل - اسپوتنیک ایران , 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Nancy Siesel
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین نمی‌بیند.
نبنزیا این موضوع را با این جمله توضیح داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و همچنین "همراهان او، به نمایندگی از دبیر مطبوعاتی و سایر مقامات سازمان ملل متحد، از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند".
این دیپلمات روس با تأکید بر اینکه دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد آنچه را که "اوکراین علیه غیرنظامیان و جمعیت روسیه انجام می‌دهد" نادیده می‌گیرد، توضیح داد: "آنها به جای پایبندی کامل به ماده 100 منشور سازمان ملل متحد در مورد بی‌طرفی کارکنان بین‌المللی، آشکارا در این درگیری جانبداری می‌کنند".
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала