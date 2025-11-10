https://spnfa.ir/20251110/نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-هیچ-نقشی-برای-سازمان-ملل-متحد-در-حل-بحران-اوکراین-دیده-نمیشود-26409700.html
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین دیده نمیشود
2025-11-10T08:35+0330
2025-11-10T08:35+0330
2025-11-10T08:35+0330
سازمان ملل متحد
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در مصاحبهای با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین نمیبیند.نبنزیا این موضوع را با این جمله توضیح داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و همچنین "همراهان او، به نمایندگی از دبیر مطبوعاتی و سایر مقامات سازمان ملل متحد، از موقعیت خود سوءاستفاده میکنند".این دیپلمات روس با تأکید بر اینکه دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد آنچه را که "اوکراین علیه غیرنظامیان و جمعیت روسیه انجام میدهد" نادیده میگیرد، توضیح داد: "آنها به جای پایبندی کامل به ماده 100 منشور سازمان ملل متحد در مورد بیطرفی کارکنان بینالمللی، آشکارا در این درگیری جانبداری میکنند".
سازمان ملل متحد
