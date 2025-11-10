https://spnfa.ir/20251110/مدبر-پیش-از-تشکیل-کنسرسیوم-دریایی-ایران-و-روسیه-باید-کنوانسیون-حقوقی-دریای-خزر-تصویب-شود-26441228.html

مدبر: پیش از تشکیل کنسرسیوم دریایی ایران و روسیه، باید کنوانسیون حقوقی دریای خزر تصویب شود

مدبر: پیش از تشکیل کنسرسیوم دریایی ایران و روسیه، باید کنوانسیون حقوقی دریای خزر تصویب شود

اسپوتنیک ایران

کارشناس مسائل بین‌الملل: توصیه می‌کنم تهران پیش از طراحی طرح‌هایی نظیر کنسرسیوم دریایی مشترک با روسیه، ابتدا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در مجلس به تصویب... 10.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-10T15:02+0330

2025-11-10T15:02+0330

2025-11-12T13:04+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/09/25873361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfa4d5773d7e0eb47b565a84a08578fa.jpg

روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک درباره راه‌اندازی کنسرسیوم مشترک دریایی ایران و روسیه اظهار داشت: در این کنوانسیون، موارد فوق‌العاده مهمی در زمینه استقلال لجستیکی و تقویت همکاری‌های ترانزیتی میان کشورهای ساحلی خزر ازجمله ایران و روسیه گنجانده شده است. همچنین در ماده 10، بندهای 2، 3 و 4، نکات ارزشمندی در زمینه تقویت ترانزیت، امنیت کشتیرانی و تردد کشتی‌ها، و نیز توسعه پایدار لجستیکی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در شرایط کنونی، اولویت اصلی و فوری، تصویب و اجرای این کنوانسیون است. چراکه طرح‌های جدید خارج از چارچوب آن نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شوند.وی خاطرنشان کرد، تمامی ابعاد همکاری لجستیکی میان کشورهای ساحلی خزر در همین کنوانسیون پیش‌بینی شده است. این سند که پیش‌تر به امضای رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی رسیده و اکنون در انتظار تصویب نهایی قرار دارد. اجرای این کنوانسیون می‌تواند فرصتی طلایی برای تقویت روابط لجستیکی ایران و روسیه فراهم کند، درحالی‌که طرح‌های موازی، مانند بسیاری از توافقات گذشته، صرفاً در حد شعار و نشست باقی خواهند ماند.مدبر در پایان تأکید کرد، اگر تهران قصد دارد در مسیر تشکیل کنسرسیوم دریایی مشترک با روسیه گام بردارد، تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گام نخست و ضروری است. این اقدام، همکاری لجستیکی گسترده‌تر و مؤثرتری را در دریای خزر تسهیل خواهد کرد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60