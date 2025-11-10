ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251110/مدبر-پیش-از-تشکیل-کنسرسیوم-دریایی-ایران-و-روسیه-باید-کنوانسیون-حقوقی-دریای-خزر-تصویب-شود-26441228.html
مدبر: پیش از تشکیل کنسرسیوم دریایی ایران و روسیه، باید کنوانسیون حقوقی دریای خزر تصویب شود
مدبر: پیش از تشکیل کنسرسیوم دریایی ایران و روسیه، باید کنوانسیون حقوقی دریای خزر تصویب شود
اسپوتنیک ایران
کارشناس مسائل بین‌الملل: توصیه می‌کنم تهران پیش از طراحی طرح‌هایی نظیر کنسرسیوم دریایی مشترک با روسیه، ابتدا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در مجلس به تصویب... 10.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-10T15:02+0330
2025-11-12T13:04+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/09/25873361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfa4d5773d7e0eb47b565a84a08578fa.jpg
روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک درباره راه‌اندازی کنسرسیوم مشترک دریایی ایران و روسیه اظهار داشت: در این کنوانسیون، موارد فوق‌العاده مهمی در زمینه استقلال لجستیکی و تقویت همکاری‌های ترانزیتی میان کشورهای ساحلی خزر ازجمله ایران و روسیه گنجانده شده است. همچنین در ماده 10، بندهای 2، 3 و 4، نکات ارزشمندی در زمینه تقویت ترانزیت، امنیت کشتیرانی و تردد کشتی‌ها، و نیز توسعه پایدار لجستیکی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در شرایط کنونی، اولویت اصلی و فوری، تصویب و اجرای این کنوانسیون است. چراکه طرح‌های جدید خارج از چارچوب آن نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شوند.وی خاطرنشان کرد، تمامی ابعاد همکاری لجستیکی میان کشورهای ساحلی خزر در همین کنوانسیون پیش‌بینی شده است. این سند که پیش‌تر به امضای رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی رسیده و اکنون در انتظار تصویب نهایی قرار دارد. اجرای این کنوانسیون می‌تواند فرصتی طلایی برای تقویت روابط لجستیکی ایران و روسیه فراهم کند، درحالی‌که طرح‌های موازی، مانند بسیاری از توافقات گذشته، صرفاً در حد شعار و نشست باقی خواهند ماند.مدبر در پایان تأکید کرد، اگر تهران قصد دارد در مسیر تشکیل کنسرسیوم دریایی مشترک با روسیه گام بردارد، تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گام نخست و ضروری است. این اقدام، همکاری لجستیکی گسترده‌تر و مؤثرتری را در دریای خزر تسهیل خواهد کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/09/25873361_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6343d99b6a6d312099080e0e36753600.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

مدبر: پیش از تشکیل کنسرسیوم دریایی ایران و روسیه، باید کنوانسیون حقوقی دریای خزر تصویب شود

15:02 10.11.2025 (بروز رسانی شده: 13:04 12.11.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر مدبر: پیش از تشکیل کنسرسیوم دریایی ایران و روسیه، باید کنوانسیون حقوقی دریای خزر تصویب شود
مدبر: پیش از تشکیل کنسرسیوم دریایی ایران و روسیه، باید کنوانسیون حقوقی دریای خزر تصویب شود - اسپوتنیک ایران , 1920, 10.11.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
کارشناس مسائل بین‌الملل: توصیه می‌کنم تهران پیش از طراحی طرح‌هایی نظیر کنسرسیوم دریایی مشترک با روسیه، ابتدا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در مجلس به تصویب و ابلاغ برساند. چراکه تمامی ابعاد ترانزیتی، حقوقی، امنیتی و زیست‌محیطی در این کنوانسیون دیده شده است؛ به‌ویژه در ماده 3 (بندهای 8 تا 18) که نکات کلیدی و دقیقی در این خصوص ذکر شده است.

روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک درباره راه‌اندازی کنسرسیوم مشترک دریایی ایران و روسیه اظهار داشت: در این کنوانسیون، موارد فوق‌العاده مهمی در زمینه استقلال لجستیکی و تقویت همکاری‌های ترانزیتی میان کشورهای ساحلی خزر ازجمله ایران و روسیه گنجانده شده است. همچنین در ماده 10، بندهای 2، 3 و 4، نکات ارزشمندی در زمینه تقویت ترانزیت، امنیت کشتیرانی و تردد کشتی‌ها، و نیز توسعه پایدار لجستیکی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در شرایط کنونی، اولویت اصلی و فوری، تصویب و اجرای این کنوانسیون است. چراکه طرح‌های جدید خارج از چارچوب آن نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد، تمامی ابعاد همکاری لجستیکی میان کشورهای ساحلی خزر در همین کنوانسیون پیش‌بینی شده است. این سند که پیش‌تر به امضای رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی رسیده و اکنون در انتظار تصویب نهایی قرار دارد. اجرای این کنوانسیون می‌تواند فرصتی طلایی برای تقویت روابط لجستیکی ایران و روسیه فراهم کند، درحالی‌که طرح‌های موازی، مانند بسیاری از توافقات گذشته، صرفاً در حد شعار و نشست باقی خواهند ماند.

مدبر در پایان تأکید کرد، اگر تهران قصد دارد در مسیر تشکیل کنسرسیوم دریایی مشترک با روسیه گام بردارد، تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گام نخست و ضروری است. این اقدام، همکاری لجستیکی گسترده‌تر و مؤثرتری را در دریای خزر تسهیل خواهد کرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала