مجامع بین المللی نابود شده اند نیاز به جایگزین است

در جریان حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هم دیدیم که شورای امنیت سازمان ملل لام تا کام هیچ واکنشی به این حمله انجام نداد. 10.11.2025, اسپوتنیک ایران

انسان ها برای قرن ها تلاش کردند تا قوانین ومقرراتی را تدوین کنند که بر اساس آن بتوانند در جهان با صلح و دوستی و امنیت زندگی کنند و برای اینکه این قوانین و مقررات محترم شمرده شود نیاز بود که یک تشکیلات فرادستی ایجاد شود که این قوانین را بر جامعه جهانی تحمیل کند و هیچ کشوری از آن سرپیچی نکند.اصلی ترین دلایل وقوع دو جنگ جهانی هم این بود که هیچ تشکیلات فرادستی نبود که توافق ها و معاهده های بین المللی را بر کلیه کشورها تحمیل کند و پس از جنگ جهانی دوم بسیاری امیدوار بودند که تشکیل سازمان ملل بتواند این معضل را حل کند.اما متاسفانه قرار گرفتن سازمان ملل در شهر نیویورک و کنترل بودجه آن توسط کشورهای غربی موجب آن شد که این کشورها بتوانند از طریق فشارهای بودجه ای نظرات خود را بر این سازمان تحمیل کنند و علیرغم اینکه ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم متعهد شده که واشنگتن سیاست بی طرفانه نسبت به حاظرین در مجامع بین المللی اتخاذ کند اما مشاهده می شود در مواردی حتی از سفر هیات های دیپلماتیک ممانعت به عمل می آورند و یا اینکه تحرکات آنها را در نیویورک محدود می کنند و به اشکال مختلف قضایی را ایجاد می کنند که اینها نتوانند هیچ فعالیتی داشته باشند.مضاف بر اینها سازمان ملل به جای اینکه نقش میانجی در مناقشات بین المللی را داشته باشد به طرفی در مناقشات بین المللی تبدیل شده و طبق دستور کشورهای غربی عمل می کند و حتی باند های وابسته به جریانات جاسوسی غربی در تشکل های بین المللی ایجاد شده اند، که خود سازمان مللی ها نام موشهای غربی روی آنها گذاشته اند، و اینها با سوء استفاده از سازمان ملل به فعالیت های مورد نظر مجامع امنیتی غربی می پردازند.که نمونه های بسیار بارز آنها را ما در ایران در بحث سازمان بین المللی انرژی هسته ای مشاهده کرده ایم و یا اینکه در یمن نماینده های سازمان ملل متهم به جاسوسی برای اسرائیل هستند و در مناقشه اوکراین هم به جانبداری از طرفهای غربی و تهیه مدارک مد نظر آنها می پردازند و حتی در ماجرای غزه دیدیم که سازمان ملل هیچ اقدامی برای ایجاد صلح و آتش بس انجام نداد و حتی در مواردی که برخی عوامل سالم سازمان ملل وجدانشان اجازه نداد واقدام به اظهار نظر بی طرفانه نمودند از کار بی کار شدند و مورد مواخذه قرار گرفتند.حتی در جریان حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هم دیدیم که شورای امنیت سازمان ملل لام تا کام هیچ واکنشی به این حمله انجام نداد در حالی که طبق اساسنامه این سازمان حمله به یک کشور عضو سازمان ملل یک جرم بین المللی تلقی می شود و شورای امنیت باید ورود کند و علاوه بر محکوم کردن اقداماتی بر علیه حمله کننده گان انجام دهد.واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اخیرا اظهار داشته: "هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین دیده نمی‌شود. آنها به جای پایبندی به اصل بی‌طرفی کارکنان بین‌المللی، آشکارا در این درگیری جانبداری می‌کنند".در چنین شرایطی به نظر می آید دیگر کشورهای جهان باید نقش سازمان ملل برای حل مناقشات را فراموش کنند و شاید وقت آن رسیده باشد که تشکل های جدیدی مانند بریکس و شانگهای تلاش کنند نقش پر رنگ تری در حل مناقشات بین المللی بازی کنند چون اگر چنین نشود این مناقشات می تواند موجب آن شود که جهان به سمت یک جنگ جهانی جدید که عواقب آن جبران نا پذیر باشد برود.

