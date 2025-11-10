ایران
قاهره ایستگاه جدید همکاری‌های امنیتی روسیه در خاورمیانه
قاهره ایستگاه جدید همکاری‌های امنیتی روسیه در خاورمیانه
سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره سفر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، به قاهره در رأس هیئتی چندبخشی به اسپوتنیک اظهار داشت:
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/03/1c/7670840_0:104:3075:1834_1920x0_80_0_0_a52bf100dcb9e3d2ed08341b6d2443bd.jpg
قاهره ایستگاه جدید همکاری‌های امنیتی روسیه در خاورمیانه

12:45 10.11.2025
سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره سفر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، به قاهره در رأس هیئتی چندبخشی به اسپوتنیک اظهار داشت:
اکنون زمان آن رسیده که شاهد مرحله‌ای تازه در بازتعریف روابط روسیه و مصر باشیم. طرف روس با هیأت چند وجهی و بزرگ عازم قاهره شدند، همین نیز گویای این امر است که دستور کار این دیدارها فراتر از رایزنی‌های سیاسی معمول است. حضور نمایندگانی از نهادهایی چون روس‌اتم و روس‌کاسموس و سرویس همکاری نظامی–فنی نشان می‌دهد که مسکو به دنبال نهادینه‌کردن مشارکت بلندمدت با مصر در سطوح راهبردی است.
وی افزود، اما این دیدارها و همکاری دوجانبه در آنجایی اهمیت دوچندان می‌يابد که همزمان با تشدید رقابت ژئوپلیتیکی در مدیترانه شرقی و دریای سرخ است.
پسندیده خاطر نشان کرد، به هرحال مصر برای روسیه یک شریک کلیدی در معادله امنیت خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌رود. مسکو از دوران پس از سقوط شوروی تلاش کرده جای پای خود را در جهان عرب احیا کند و قاهره، با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، دروازه آفریقا و کنترل‌کننده کانال سوئز بی شک نقش کانونی در این راهبرد دارد.
به نظر می‌رسد که برای روسیه جالب باشد از طریق مصر نفوذ خود را در پرونده‌های لیبی، سودان و فلسطین گسترش دهد و در عین حال، در برابر سیاست‌های واشنگتن در منطقه وزنه‌ای متقابل بسازد.
این پژوهشگر تصريح کرد، هم‌زمان، روابط نظامی و اقتصادی دو کشور بویژه از در همکاری ساخت نیروگاه هسته‌ای "الضبعه" توسط روس‌اتم گرفته تا خریدهای تسلیحاتی و آموزش نظامی مشترک نیز پیوندی عمیقی پیدا کرده است.
پسندیده در پايان خاطر نشان کرد، طبیعتا در شرایطی که غرب درگیر مداخله در امور اوکراین و سایر بحران‌ها در خاورمیانه است، قاهره برای مسکو فرصتی استراتژیک محسوب می‌شود تا ضمن تقویت نفوذ خود در محور آفریقا_ مدیترانه، شبکه‌ای از روابط امنیتی چندلایه در برابر انزوای تحریمی غرب ایجاد کند.
