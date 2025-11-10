https://spnfa.ir/20251110/قاهره-ایستگاه-جدید-همکاریهای-امنیتی-روسیه-در-خاورمیانه-26415389.html
قاهره ایستگاه جدید همکاریهای امنیتی روسیه در خاورمیانه
قاهره ایستگاه جدید همکاریهای امنیتی روسیه در خاورمیانه
2025-11-10T12:45+0330
گزارش و تحلیل
ایران
سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بینالملل درباره سفر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، به قاهره در رأس هیئتی چندبخشی به اسپوتنیک اظهار داشت:
اکنون زمان آن رسیده که شاهد مرحلهای تازه در بازتعریف روابط روسیه و مصر باشیم. طرف روس با هیأت چند وجهی و بزرگ عازم قاهره شدند، همین نیز گویای این امر است که دستور کار این دیدارها فراتر از رایزنیهای سیاسی معمول است. حضور نمایندگانی از نهادهایی چون روساتم و روسکاسموس و سرویس همکاری نظامی–فنی نشان میدهد که مسکو به دنبال نهادینهکردن مشارکت بلندمدت با مصر در سطوح راهبردی است.
وی افزود، اما این دیدارها و همکاری دوجانبه در آنجایی اهمیت دوچندان میيابد که همزمان با تشدید رقابت ژئوپلیتیکی در مدیترانه شرقی و دریای سرخ است.
پسندیده خاطر نشان کرد، به هرحال مصر برای روسیه یک شریک کلیدی در معادله امنیت خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار میرود. مسکو از دوران پس از سقوط شوروی تلاش کرده جای پای خود را در جهان عرب احیا کند و قاهره، با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، دروازه آفریقا و کنترلکننده کانال سوئز بی شک نقش کانونی در این راهبرد دارد.
به نظر میرسد که برای روسیه جالب باشد از طریق مصر نفوذ خود را در پروندههای لیبی، سودان و فلسطین گسترش دهد و در عین حال، در برابر سیاستهای واشنگتن در منطقه وزنهای متقابل بسازد.
این پژوهشگر تصريح کرد، همزمان، روابط نظامی و اقتصادی دو کشور بویژه از در همکاری ساخت نیروگاه هستهای "الضبعه" توسط روساتم گرفته تا خریدهای تسلیحاتی و آموزش نظامی مشترک نیز پیوندی عمیقی پیدا کرده است.
پسندیده در پايان خاطر نشان کرد، طبیعتا در شرایطی که غرب درگیر مداخله در امور اوکراین و سایر بحرانها در خاورمیانه است، قاهره برای مسکو فرصتی استراتژیک محسوب میشود تا ضمن تقویت نفوذ خود در محور آفریقا_ مدیترانه، شبکهای از روابط امنیتی چندلایه در برابر انزوای تحریمی غرب ایجاد کند.