سنای آمریکا مجموعه‌ای از لوایح را برای پایان دادن به تعطیلی دولت تصویب کرد
سنای آمریکا مجموعه‌ای از لوایح را برای پایان دادن به تعطیلی دولت تصویب کرد
آمریکا
طبق پخش زنده وب‌سایت سنا، سنای آمریکا در یک رأی‌گیری رویه‌ای، مجموعه‌ای از لوایح بودجه دولت را که با هدف پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ ایالات متحده در نظر گرفته شده بود، تصویب کرد.این بسته توسط 60 سناتور، حداقل مورد نیاز برای تأیید حمایت شد. چهل قانونگذار به آن رأی منفی دادند.سال مالی جدید ایالات متحده در اول اکتبر بدون بودجه دولتی مصوب کنگره آغاز شد. این امر دولت فدرال را مجبور به تعطیلی عملیات کرد که تا 40 درصد از نیروی کار بیش از 800000 نفر را تحت تأثیر قرار داد.
خبرها
آمریکا
آمریکا

08:45 10.11.2025
© Sputnik / Sergey Mamontov /  مراجعه به بانک تصاویر تصویب سومین طرح بزرگ مالی در سنای آمریکا
طبق پخش زنده وب‌سایت سنا، سنای آمریکا در یک رأی‌گیری رویه‌ای، مجموعه‌ای از لوایح بودجه دولت را که با هدف پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ ایالات متحده در نظر گرفته شده بود، تصویب کرد.
این بسته توسط 60 سناتور، حداقل مورد نیاز برای تأیید حمایت شد. چهل قانونگذار به آن رأی منفی دادند.
سال مالی جدید ایالات متحده در اول اکتبر بدون بودجه دولتی مصوب کنگره آغاز شد. این امر دولت فدرال را مجبور به تعطیلی عملیات کرد که تا 40 درصد از نیروی کار بیش از 800000 نفر را تحت تأثیر قرار داد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
