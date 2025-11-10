https://spnfa.ir/20251110/سنای-آمریکا-مجموعهای-از-لوایح-را-برای-پایان-دادن-به-تعطیلی-دولت-تصویب-کرد-26410122.html
سنای آمریکا مجموعهای از لوایح را برای پایان دادن به تعطیلی دولت تصویب کرد
آمریکا
طبق پخش زنده وبسایت سنا، سنای آمریکا در یک رأیگیری رویهای، مجموعهای از لوایح بودجه دولت را که با هدف پایان دادن به طولانیترین تعطیلی تاریخ ایالات متحده در نظر گرفته شده بود، تصویب کرد.این بسته توسط 60 سناتور، حداقل مورد نیاز برای تأیید حمایت شد. چهل قانونگذار به آن رأی منفی دادند.سال مالی جدید ایالات متحده در اول اکتبر بدون بودجه دولتی مصوب کنگره آغاز شد. این امر دولت فدرال را مجبور به تعطیلی عملیات کرد که تا 40 درصد از نیروی کار بیش از 800000 نفر را تحت تأثیر قرار داد.
08:45 10.11.2025 (بروز رسانی شده: 08:46 10.11.2025)
